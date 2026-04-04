Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260404/mobilizatsiyu-mogut-provesti-v-oktyabre-noyabre-polikarpov-o-podgotovke-k-masshtabnomu-nastupleniyu-1077507233.html
"Мобилизацию могут провести в октябре-ноябре": Поликарпов о подготовке к масштабному наступлению
новости
россия
сумы
украина.ру
главные новости
главное
мобилизация 2025
мобилизация в россии
сво
новости сво сейчас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/0f/1056879474_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8ca79e1fc402fed306ce29a5442a9bcb.jpg
россия
сумы
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/0f/1056879474_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_4c54183e1f4b0fdde5cae6778a583906.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
"Мобилизацию могут провести в октябре-ноябре": Поликарпов о подготовке к масштабному наступлению

05:45 04.04.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкЗенитно-ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении
Зенитно-ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
У нас нет достаточного количества личного состава, которое могло бы перерасти в качество. В марте-апреле можно было бы провести мобилизацию, чтобы осенью армия оказалась готова к масштабному наступлению, но эту тему "официально опровергли". Об этом рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов в комментарии изданию Украина.ру
По мнению Поликарпова, мобилизацию надо было проводить "прямо сейчас в марте-апреле", чтобы осенью армия была бы готова к проведению "успешного и масштабного наступления".
Судя по всему, заявил эксперт, эта тема "где-то всплывала", потому что пару дней назад это "на официальном уровне опровергли".
"Может быть, это связано с выборами, которые пройдут в сентябре. И если это так, то мобилизацию опять могут провести в октябре-ноябре", — пояснил историк.

"На фронте сейчас мало людей. Поэтому прорывы и не происходят. Нет у нас достаточного количества личного состава, которое могло бы перерасти в качество", — добавил эксперт, объясняя необходимость призыва.

Киевский режим все равно получит средства, чтобы воевать еще два года. Поэтому этот вопрос надо решать "самыми решительными мирами", резюмировал собеседник издания.
Полный текст комментария "Военный эксперт Михаил Поликарпов: Осенью Россия может провести мобилизацию для ударов на Сумы и Чернигов" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале "Военный эксперт Влад Угольный: ВС РФ необходимо сделать все, чтобы как можно скорее выбить ВСУ из Орехова" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияСумыУкраина.руГлавные новостиглавноемобилизация 2025мобилизация в РоссииСВОновости СВО сейчасновости СВО Россиядзен новости СВОновости СВОпрогнозы СВОСпецоперациявоенный эксперт
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
