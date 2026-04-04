Эррол Маск в Москве: "Это настоящая цивилизация, вершина", а "Украина - мошенническое государство" - 04.04.2026 Украина.ру
Эррол Маск в Москве: "Это настоящая цивилизация, вершина", а "Украина - мошенническое государство"
Что делает в Москве отец самого богатого человека на Земле?
06:20 04.04.2026
 
Елена Мурзина
автор издания Украина.ру
Что делает в Москве отец самого богатого человека на Земле?
Эррол Маск, отец Илона Маска, наслаждается жизнью в "самом цивилизованном, самом культурном месте на Земле". Так южноафриканский предприниматель и миллионер называет Москву.
Недавно он посетил Большой театр. Впереди - обширные планы встреч и посещения мероприятий.
В прошлом году Эррол уже дважды побывал в России, и увидел не только Москву, но и Казань.
- Я не верил своим глазам, - сказал бизнесмен, которого запугивали, как он сам описывал: "в России живут жуткие люди, которые могут тебя убить".
Вместо этого Эррол Маск был поражён другим:
"Размерами Москвы, её чистотой, чудесными дорогами... Повсюду в садах и парках гуляют женщины и дети, они не беспокоятся за свою безопасность. Они просто счастливы. Это впечатление останется со мной навсегда."
Когда он пообедал в Москве борщом и котлетами, то "чуть не упал со стула", так всё было вкусно. И большие порции! И дёшево.
Эррол приезжал в Москву с маленькой дочерью, всего у него семеро детей.
Настоящая цивилизация
Его мнение о России:
"Я понял, это настоящая цивилизация, вершина. То, чего мы больше не видим на Западе."
Он сравнил Москву со столицей мира - городом Римом - когда он был главным городом Римской империи.
Он очень много общался в России, с самыми разными людьми.
"Насколько мне известно, русские - одни из самых умных людей на планете. Было бы безумием не спросить их мнения по самым разным вопросам", - сказал Эррол.
Встреча с президентом
Эррол Маск рассказал о своей встрече с президентом России, которым он восхищается:
"Кроме нас, на той встрече присутствовало ещё много других лиц. Продолжалась она более часа. Господин Путин уделил мне несколько секунд. Он пожал мне руку и сказал: "Добро пожаловать в Россию!"
Президента России Эррол Маск назвал "очень уравновешенным и приятным человеком":
"Он не горячится, не грубит и ничего такого. Я всегда считал, что он говорит разумные вещи. Как я уже говорил, он настоящий мужик, понимаете? Я мог бы сказать, что хотел бы быть в его команде или чтобы он был в моей".
"Было бы глупо не восхищаться Путиным!" - говорит Эррол Маск.
Эррол Маск хочет просить о получении Российского гражданства.
"Это было бы большой честью для меня", - заявил бизнесмен.
Торговец изумрудами
Отец Илона Маска - человек очень интересный и немного эксцентричный.
Эти качества унаследовал, видимо, от него и сам Илон.
Эррол Маск, которому сейчас почти 80 лет, представляется как "инженер, бизнесмен, торговец драгоценными камнями". Кроме того, он "исследователь космоса и IT, специалист по блокчейну и визионер (исследователь будущего)".
За свою жизнь он сменил немало профессий. Получил образование инженера, по профессии - электромеханик. Учился в университете Претории.
Эррол владел строительными и консалтинговыми компаниями. Строил офисные центры и военные объекты. Торговал недвижимостью.
Занимался политикой. Участвовал в местных выборах в ЮАР.
Торговал изумрудами. Владел несколькими изумрудными шахтами в Замбии. Стал в результате, по его словам, "баснословно богат".
Уже на момент развода с мамой Маска, в 1979 году, он владел, по её словам, "двумя домами, одним из них - самым большим домом в Претории, у него были яхта, самолёт, пять роскошных автомобилей и грузовик".
После развода дети, кстати, остались с отцом.
Сегодня состояние папы Маска - примерно 5 миллионов долларов. Не столько, конечно, как у Илона.
Но папа Илона живёт насыщенной и интересной жизнью: бесконечно путешествует, посетил по его словам, "почти все столицы мира". Общается с самыми разными людьми, полон планов и новых идей.
И кажется, жизнь у него даже более интересная, чем у Илона, который только и делает, что зарабатывает новые миллиарды.
В 1995 году Эррол Маск вложил 28 тысяч долларов в стартап своих детей: Илона и его брата Кимбала. Компания называлась Zip2.
С того момента и началась история "миллиардера Илона".
Сейчас Эррол собирает средства для своего аналитического центра, который хочет назвать Musk institute.
Кстати, родители самого Эррола, бабушка и дедушка Илона, тоже были очень интересными людьми. Они сделали то, чего не делал никто до них: перелетели на самолёте с одним мотором из Южной Африки в Австралию.
А до этого они перелетели на собственном самолете из Канады в ЮАР.
Вот откуда у Илона страсть к космосу, спутникам и полетам.
Илон в Москве
Кстати, сам Илон Маск тоже бывал в России. В 2001 году он прилетал в Москву. У него был простой и ясный план: купить в Москве межконтинентальную баллистическую ракету. Доработать её до космической. И отправить в космос с каким-то грузом. Например, с мышами или с растениями.
Вообще-то давняя мечта Илона Маска - полёт на Марс. Она была у него уже тогда, есть и сейчас.
Даже Трамп обещал, на волне успеха и начала своего второго срока, что скоро американцы полетят на Марс. Но Трамп, конечно, с тех пор уже много чего наобещал. Про Марс, скажем так, пока что придётся забыть.
А тогда, в 2001 году, "какие-то русские инженеры", с которыми Илон встречался, отказали ему. Все встречи, по описанию Илона, проходили по одному сценарию: "позднее утро, бутерброды, сосиски, водка."
На одной из встреч Илон "рассчитал вес еды и вес водки, они оказались примерно равными". Ничего удивительного, конечно, нет в том, что в результате Илон потерял сознание прямо за столом (ну, может, слегка приукрасил свою историю ).
Встречи проходили очень хорошо, но к идее Илона русские отнеслись с явным пренебрежением.
В 2002 году Илон опять полетел в Москву. В этот раз он взял с собой "чемодан наличных" (как он провёз их в Россию?)
Всё опять пошло по тому же сценарию. Илон запомнил только тосты: "за космос!" "за сотрудничество!"
Ракет опять купить не получилось.
Да и кто бы ему дал вывезти межконтинентальную баллистическую в США?
И тогда, согласно легенде, Илон решил создавать ракеты сам.
На самом деле, конечно, за компаниями Илона Маска торчат уши бюджетов Пентагона и НАСА. Но история "покупки ракет в России" красивая.
Он уезжал тогда, по его воспоминаниям, в аэропорт из Москвы на такси и смотрел на серый город и грязный снег на обочине дороги.
Всё это, конечно, резко контрастирует с тем, как описывает свой визит в Москву Эррол Маск.
Всё поменялось. "Серый город" превратился в "вершину цивилизации".
Интересно, конечно, было бы увидеть снова в Москве и услышать мнение самого Илона.
Украиной управляют 50 семей
Эррол Маск высказался во время своего пребывания в Москве и по поводу Украины:
"Я разговаривал с людьми на Украине и они говорят мне, что не понимают, что происходит. Люди с Украины говорят мне: Украиной управляют 50 семей. Они управляют всей страной."
Эти семьи, по мнению Маска, полностью контролирует все происходящее на Украине. А простые люди никак не влияют на ситуацию.
Эррол Маск поделился своим мнением:
"Совершенно ясно, что Украина - это своего рода отмывание денег, мошенническое государство."
Для каждого, "у кого есть хотя бы половина мозга", как выразился Эррол Маск, "очевидно, что с Украиной что-то не так".
Фермеры ЮАР в России
Сейчас у Эррола Маска появилась новая идея: переселить 50 семей фермеров из ЮАР во Владимирскую область. Желающие уже есть.
Никаких проблем с адаптацией новых фермеров в российской глубинке не предвидится.
"Русские мужики очень похожи на голландцев из ЮАР. Такие же независимые".
Вообще же, как рассказал "исследователь космоса и информационных технологий" Эррол Маск, "мы обсуждаем всё, от Ирана до Венесуэлы". Провёл уже несколько важных встреч.
Собирается посетить Троице-Сергиеву лавру, высокотехнологичный завод в Нижнем Новгороде.
Потом Эррол Маск примет участие в венчурном форуме в Казани. Потом - в форуме по теме блокчейна.
"Не знать о России и её регионах - это просто неправильно. Честно говоря, вы оставляете остальной мир позади."
В Россию Эррол Маск приезжает, по его словам, "чтобы поговорить о будущем с очень интересными людьми".
Другие заявления Илона Маска - в статье "Маск обвинил Сороса в многочисленных преступлениях против человечества"
