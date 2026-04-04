https://ukraina.ru/20260404/errol-mask-v-moskve-eto-nastoyaschaya-tsivilizatsiya-vershina-a-ukraina---moshennicheskoe-gosudarstvo-1077521637.html

Эррол Маск в Москве: "Это настоящая цивилизация, вершина", а "Украина - мошенническое государство"

Что делает в Москве отец самого богатого человека на Земле?

эксклюзив

москва

россия

украина

илон маск

владимир путин

дональд трамп

большой театр

пентагон

наса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/0c/1063861821_0:52:936:579_1920x0_80_0_0_c6edc2549642fd700f9f1e8721005b12.png

Эррол Маск, отец Илона Маска, наслаждается жизнью в "самом цивилизованном, самом культурном месте на Земле". Так южноафриканский предприниматель и миллионер называет Москву.Недавно он посетил Большой театр. Впереди - обширные планы встреч и посещения мероприятий.В прошлом году Эррол уже дважды побывал в России, и увидел не только Москву, но и Казань.- Я не верил своим глазам, - сказал бизнесмен, которого запугивали, как он сам описывал: "в России живут жуткие люди, которые могут тебя убить".Вместо этого Эррол Маск был поражён другим:"Размерами Москвы, её чистотой, чудесными дорогами... Повсюду в садах и парках гуляют женщины и дети, они не беспокоятся за свою безопасность. Они просто счастливы. Это впечатление останется со мной навсегда."Когда он пообедал в Москве борщом и котлетами, то "чуть не упал со стула", так всё было вкусно. И большие порции! И дёшево.Эррол приезжал в Москву с маленькой дочерью, всего у него семеро детей.Настоящая цивилизацияЕго мнение о России:"Я понял, это настоящая цивилизация, вершина. То, чего мы больше не видим на Западе."Он сравнил Москву со столицей мира - городом Римом - когда он был главным городом Римской империи.Он очень много общался в России, с самыми разными людьми."Насколько мне известно, русские - одни из самых умных людей на планете. Было бы безумием не спросить их мнения по самым разным вопросам", - сказал Эррол.Встреча с президентомЭррол Маск рассказал о своей встрече с президентом России, которым он восхищается:"Кроме нас, на той встрече присутствовало ещё много других лиц. Продолжалась она более часа. Господин Путин уделил мне несколько секунд. Он пожал мне руку и сказал: "Добро пожаловать в Россию!"Президента России Эррол Маск назвал "очень уравновешенным и приятным человеком":"Он не горячится, не грубит и ничего такого. Я всегда считал, что он говорит разумные вещи. Как я уже говорил, он настоящий мужик, понимаете? Я мог бы сказать, что хотел бы быть в его команде или чтобы он был в моей"."Было бы глупо не восхищаться Путиным!" - говорит Эррол Маск.Эррол Маск хочет просить о получении Российского гражданства."Это было бы большой честью для меня", - заявил бизнесмен.Торговец изумрудамиОтец Илона Маска - человек очень интересный и немного эксцентричный.Эти качества унаследовал, видимо, от него и сам Илон.Эррол Маск, которому сейчас почти 80 лет, представляется как "инженер, бизнесмен, торговец драгоценными камнями". Кроме того, он "исследователь космоса и IT, специалист по блокчейну и визионер (исследователь будущего)".За свою жизнь он сменил немало профессий. Получил образование инженера, по профессии - электромеханик. Учился в университете Претории.Эррол владел строительными и консалтинговыми компаниями. Строил офисные центры и военные объекты. Торговал недвижимостью.Занимался политикой. Участвовал в местных выборах в ЮАР.Торговал изумрудами. Владел несколькими изумрудными шахтами в Замбии. Стал в результате, по его словам, "баснословно богат".Уже на момент развода с мамой Маска, в 1979 году, он владел, по её словам, "двумя домами, одним из них - самым большим домом в Претории, у него были яхта, самолёт, пять роскошных автомобилей и грузовик".После развода дети, кстати, остались с отцом.Сегодня состояние папы Маска - примерно 5 миллионов долларов. Не столько, конечно, как у Илона.Но папа Илона живёт насыщенной и интересной жизнью: бесконечно путешествует, посетил по его словам, "почти все столицы мира". Общается с самыми разными людьми, полон планов и новых идей.И кажется, жизнь у него даже более интересная, чем у Илона, который только и делает, что зарабатывает новые миллиарды.В 1995 году Эррол Маск вложил 28 тысяч долларов в стартап своих детей: Илона и его брата Кимбала. Компания называлась Zip2.С того момента и началась история "миллиардера Илона".Сейчас Эррол собирает средства для своего аналитического центра, который хочет назвать Musk institute.Кстати, родители самого Эррола, бабушка и дедушка Илона, тоже были очень интересными людьми. Они сделали то, чего не делал никто до них: перелетели на самолёте с одним мотором из Южной Африки в Австралию.А до этого они перелетели на собственном самолете из Канады в ЮАР.Вот откуда у Илона страсть к космосу, спутникам и полетам.Илон в МосквеКстати, сам Илон Маск тоже бывал в России. В 2001 году он прилетал в Москву. У него был простой и ясный план: купить в Москве межконтинентальную баллистическую ракету. Доработать её до космической. И отправить в космос с каким-то грузом. Например, с мышами или с растениями.Вообще-то давняя мечта Илона Маска - полёт на Марс. Она была у него уже тогда, есть и сейчас.Даже Трамп обещал, на волне успеха и начала своего второго срока, что скоро американцы полетят на Марс. Но Трамп, конечно, с тех пор уже много чего наобещал. Про Марс, скажем так, пока что придётся забыть.А тогда, в 2001 году, "какие-то русские инженеры", с которыми Илон встречался, отказали ему. Все встречи, по описанию Илона, проходили по одному сценарию: "позднее утро, бутерброды, сосиски, водка."На одной из встреч Илон "рассчитал вес еды и вес водки, они оказались примерно равными". Ничего удивительного, конечно, нет в том, что в результате Илон потерял сознание прямо за столом (ну, может, слегка приукрасил свою историю ).Встречи проходили очень хорошо, но к идее Илона русские отнеслись с явным пренебрежением.В 2002 году Илон опять полетел в Москву. В этот раз он взял с собой "чемодан наличных" (как он провёз их в Россию?)Всё опять пошло по тому же сценарию. Илон запомнил только тосты: "за космос!" "за сотрудничество!"Ракет опять купить не получилось.Да и кто бы ему дал вывезти межконтинентальную баллистическую в США?И тогда, согласно легенде, Илон решил создавать ракеты сам.На самом деле, конечно, за компаниями Илона Маска торчат уши бюджетов Пентагона и НАСА. Но история "покупки ракет в России" красивая.Он уезжал тогда, по его воспоминаниям, в аэропорт из Москвы на такси и смотрел на серый город и грязный снег на обочине дороги.Всё это, конечно, резко контрастирует с тем, как описывает свой визит в Москву Эррол Маск.Всё поменялось. "Серый город" превратился в "вершину цивилизации".Интересно, конечно, было бы увидеть снова в Москве и услышать мнение самого Илона.Украиной управляют 50 семейЭррол Маск высказался во время своего пребывания в Москве и по поводу Украины:"Я разговаривал с людьми на Украине и они говорят мне, что не понимают, что происходит. Люди с Украины говорят мне: Украиной управляют 50 семей. Они управляют всей страной."Эти семьи, по мнению Маска, полностью контролирует все происходящее на Украине. А простые люди никак не влияют на ситуацию.Эррол Маск поделился своим мнением:"Совершенно ясно, что Украина - это своего рода отмывание денег, мошенническое государство."Для каждого, "у кого есть хотя бы половина мозга", как выразился Эррол Маск, "очевидно, что с Украиной что-то не так".Фермеры ЮАР в РоссииСейчас у Эррола Маска появилась новая идея: переселить 50 семей фермеров из ЮАР во Владимирскую область. Желающие уже есть.Никаких проблем с адаптацией новых фермеров в российской глубинке не предвидится."Русские мужики очень похожи на голландцев из ЮАР. Такие же независимые".Вообще же, как рассказал "исследователь космоса и информационных технологий" Эррол Маск, "мы обсуждаем всё, от Ирана до Венесуэлы". Провёл уже несколько важных встреч.Собирается посетить Троице-Сергиеву лавру, высокотехнологичный завод в Нижнем Новгороде.Потом Эррол Маск примет участие в венчурном форуме в Казани. Потом - в форуме по теме блокчейна."Не знать о России и её регионах - это просто неправильно. Честно говоря, вы оставляете остальной мир позади."В Россию Эррол Маск приезжает, по его словам, "чтобы поговорить о будущем с очень интересными людьми".

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Елена Мурзина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

