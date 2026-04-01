Раньше Трамп подпрыгивал: "Давайте быстрее". Теперь у него Иран: эксперт — о смене приоритетов США - 01.04.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260401/ranshe-tramp-podprygival-davayte-bystree-teper-u-nego-iran-ekspert--o-smene-prioritetov-ssha-1077385005.html
Раньше Трамп подпрыгивал: "Давайте быстрее". Теперь у него Иран: эксперт — о смене приоритетов США
Раньше Трамп подпрыгивал: "Давайте быстрее". Теперь у него Иран: эксперт — о смене приоритетов США - 01.04.2026 Украина.ру
Раньше Трамп подпрыгивал: "Давайте быстрее". Теперь у него Иран: эксперт — о смене приоритетов США
На прошлой неделе в Майами прошли закрытые консультации между делегациями Украины и США с участием новых лиц. Однако в позиции Вашингтона поменялось только одно: Трамп со скепсисом относится к перспективе заключения соглашения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-04-01T04:30
2026-04-01T04:30
новости
сша
украина
россия
дональд трамп
ростислав ищенко
украина.ру
переговоры
новости переговоров
итоги переговоров
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1e/1075007566_364:0:2744:1339_1920x0_80_0_0_75fc91a35b51e12f4b457c3c65711100.jpg
На прошлой неделе в Майами прошли закрытые консультации между делегациями Украины и США. Причем с американской стороны, помимо привычных спецпосланника Стивена Уиткоффа и бизнесмена Джареда Кушнера, присутствовали два новых участника: старший советник Белого дома Джош Грюнбаум и старший советник Госдепа по политическим вопросам Крис Карран.Отвечая на вопрос о том, может ли появление новых участников переговоров говорить о смене позиции США, эксперт заявил, что изменения минимальны. "Судя по официальным американским заявлениям, в позиции Вашингтона поменялось только одно: [президент США Дональд] Трамп все с большим и большим скепсисом относится к перспективе заключения хоть какого-то соглашения", — сказал Ищенко.По его словам, раньше Трамп торопил с переговорами, но теперь ситуация изменилась. "Если раньше он по этому поводу подпрыгивал ("Давайте быстрее"), то сейчас у него есть Иран и есть понимание, что вряд ли ему удастся достичь на Украине какого-то прорыва, потому что киевский режим и Европа этого прорыва не хотят", — пояснил эксперт."Трамп сам недавно говорил о том, что ему легче общаться с [президентом России Владимиром] Путиным, чем с Зеленским. Мотивацию Путина он понимает, а мотивацию Зеленского не понимает в принципе", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Прокси-война Запада с Востоком в любой момент может перейти в обмен ядерными ударами" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты международной политики — в материале "Юрий Баранчик: Россия прорывает блокаду Кубы, потому что Трамп пытается выскочить из войны против Ирана" на сайте Украина.ру.
сша
украина
россия
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1e/1075007566_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_3c078333ee510463d9f4a5994446962d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, украина, россия, дональд трамп, ростислав ищенко, украина.ру, переговоры, новости переговоров, итоги переговоров, чем закончились переговоры, киевский режим, европа, джаред кушнер, стив уиткофф, новости украины, главные новости, главное, новости сво сейчас, новости сво россия
Новости, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Ростислав Ищенко, Украина.ру, переговоры, новости переговоров, итоги переговоров, чем закончились переговоры, киевский режим, Европа, Джаред Кушнер, Стив Уиткофф, Новости Украины, Главные новости, главное, новости СВО сейчас, новости СВО Россия

Раньше Трамп подпрыгивал: "Давайте быстрее". Теперь у него Иран: эксперт — о смене приоритетов США

04:30 01.04.2026
 
© AP / Allison Robbert
- РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© AP / Allison Robbert
Читать в
ДзенTelegram
На прошлой неделе в Майами прошли закрытые консультации между делегациями Украины и США с участием новых лиц. Однако в позиции Вашингтона поменялось только одно: Трамп со скепсисом относится к перспективе заключения соглашения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
На прошлой неделе в Майами прошли закрытые консультации между делегациями Украины и США. Причем с американской стороны, помимо привычных спецпосланника Стивена Уиткоффа и бизнесмена Джареда Кушнера, присутствовали два новых участника: старший советник Белого дома Джош Грюнбаум и старший советник Госдепа по политическим вопросам Крис Карран.
Отвечая на вопрос о том, может ли появление новых участников переговоров говорить о смене позиции США, эксперт заявил, что изменения минимальны.
"Судя по официальным американским заявлениям, в позиции Вашингтона поменялось только одно: [президент США Дональд] Трамп все с большим и большим скепсисом относится к перспективе заключения хоть какого-то соглашения", — сказал Ищенко.
По его словам, раньше Трамп торопил с переговорами, но теперь ситуация изменилась. "Если раньше он по этому поводу подпрыгивал ("Давайте быстрее"), то сейчас у него есть Иран и есть понимание, что вряд ли ему удастся достичь на Украине какого-то прорыва, потому что киевский режим и Европа этого прорыва не хотят", — пояснил эксперт.
"Трамп сам недавно говорил о том, что ему легче общаться с [президентом России Владимиром] Путиным, чем с Зеленским. Мотивацию Путина он понимает, а мотивацию Зеленского не понимает в принципе", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Прокси-война Запада с Востоком в любой момент может перейти в обмен ядерными ударами" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты международной политики — в материале "Юрий Баранчик: Россия прорывает блокаду Кубы, потому что Трамп пытается выскочить из войны против Ирана" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАУкраинаРоссияДональд ТрампРостислав ИщенкоУкраина.рупереговорыновости переговоровитоги переговоровчем закончились переговорыкиевский режимЕвропаДжаред КушнерСтив УиткоффНовости УкраиныГлавные новостиглавноеновости СВО сейчасновости СВО Россия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
05:30"Лучше ужасный конец, чем ужас без конца" — Ищенко о прокси-войнах и риске ядерной эскалации
05:15Обезопасить фланги и выйти к переправе: эксперт назвал ближайшие задачи ВС РФ под Купянском
05:00"Является ли это объявлением войны?" Сафаров про удары украинских дронов по Усть-Луге
04:45Штурм Мирополья и разгром "Шаманбата": Алехин назвал главные события на Сумском направлении
04:30Раньше Трамп подпрыгивал: "Давайте быстрее". Теперь у него Иран: эксперт — о смене приоритетов США
04:16Трамп выступит с обращением к нации по ситуации вокруг Ирана. Заявления президента США к этому часу
04:15Вьетнамский синдром XXI века: Ищенко о том, почему сверхдержавы не могут завершить прокси-войны
03:52Путин и Трамп договорились, сколько дней и часов оставить Зеленскому
03:29"Князь Вещий Олег" или "Бегемотик": на передовой опробовали новый разведывательный БПЛА
03:04Силовики задержали банду, вымогавшую у военных деньги "за службу в ЧВК"
02:38Сладкие мечты Каллас: США и Россия не смогут заключить соглашение по Украине без ЕС
01:59Силы ПВО за месяц сбили над территорией России более 11 тысяч украинских БПЛА
01:45В Крыму разбился военно-транспортный самолёт Ан-26, все люди на борту погибли
01:27Ракетная опасность, угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
00:56Силы ПВО и Черноморского флота отражают атаку ВСУ на Севастополь
00:34У Каллас нет хороших новостей. События 31 марта "одной строкой" от канала "Украина.ру"
00:24Над Крымом потеряна связь с военно-транспортным самолетом Ан-26
00:21Российская армия продолжает освобождать Харьковскую область
00:05Фронтовая сводка за 31 марта от канала "Дневник Десантника"
23:57Каллас отказалась назвать дату вступления Украины в ЕС
Лента новостейМолния