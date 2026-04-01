https://ukraina.ru/20260401/ranshe-tramp-podprygival-davayte-bystree-teper-u-nego-iran-ekspert--o-smene-prioritetov-ssha-1077385005.html

Раньше Трамп подпрыгивал: "Давайте быстрее". Теперь у него Иран: эксперт — о смене приоритетов США

На прошлой неделе в Майами прошли закрытые консультации между делегациями Украины и США с участием новых лиц. Однако в позиции Вашингтона поменялось только одно: Трамп со скепсисом относится к перспективе заключения соглашения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-04-01T04:30

новости

сша

украина

россия

дональд трамп

ростислав ищенко

украина.ру

переговоры

новости переговоров

итоги переговоров

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1e/1075007566_364:0:2744:1339_1920x0_80_0_0_75fc91a35b51e12f4b457c3c65711100.jpg

На прошлой неделе в Майами прошли закрытые консультации между делегациями Украины и США. Причем с американской стороны, помимо привычных спецпосланника Стивена Уиткоффа и бизнесмена Джареда Кушнера, присутствовали два новых участника: старший советник Белого дома Джош Грюнбаум и старший советник Госдепа по политическим вопросам Крис Карран.Отвечая на вопрос о том, может ли появление новых участников переговоров говорить о смене позиции США, эксперт заявил, что изменения минимальны. "Судя по официальным американским заявлениям, в позиции Вашингтона поменялось только одно: [президент США Дональд] Трамп все с большим и большим скепсисом относится к перспективе заключения хоть какого-то соглашения", — сказал Ищенко.По его словам, раньше Трамп торопил с переговорами, но теперь ситуация изменилась. "Если раньше он по этому поводу подпрыгивал ("Давайте быстрее"), то сейчас у него есть Иран и есть понимание, что вряд ли ему удастся достичь на Украине какого-то прорыва, потому что киевский режим и Европа этого прорыва не хотят", — пояснил эксперт."Трамп сам недавно говорил о том, что ему легче общаться с [президентом России Владимиром] Путиным, чем с Зеленским. Мотивацию Путина он понимает, а мотивацию Зеленского не понимает в принципе", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Прокси-война Запада с Востоком в любой момент может перейти в обмен ядерными ударами" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты международной политики — в материале "Юрий Баранчик: Россия прорывает блокаду Кубы, потому что Трамп пытается выскочить из войны против Ирана" на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

