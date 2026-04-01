https://ukraina.ru/20260401/putin-i-tramp-dogovorilis-skolko-dney-i-chasov-ostavit-zelenskomu-1077387494.html

Путин и Трамп договорились, сколько дней и часов оставить Зеленскому

Десятого марта сего года, когда деревья и взрывы в Иране уже были большими, президенты России и США провели часовой разговор, посвященный ситуации на Ближнем Востоке и на Украине.

2026-04-01T03:52

https://ukraina.ru/i/ukraina_soc_2072x1166.png

По информации от западных источников, "разговор был серьезным и конструктивным".Совпадение или нет, но сразу после этого ушедшая было в американском инфополе украинская тема ожила с удвоенной силой – но явно не в том ключе, в котором хотелось бы обитателям бункеров под Банковой.Прямо сейчас в США раскручивается скандал, главным медийным инициатором которого является самый настоящий Дональд Трамп, но пока только младший. В интервью с американским журналистом-расследователем Джоном Соломоном под названием "Кто раскроет мошенничество Зеленского?" Трамп-младший поднял очень болезненную для киевского комика тему.Оказывается, еще в 2022 году американская разведка перехватила украинские сообщения о том, что внутри украинского правительства обсуждался план использования программы помощи США в энергетике как прикрытие для тайного перевода денег в пользу кампании по переизбранию Байдена в 2024 году. Ясное дело, что на тот момент этой информации не дали ход (но на всякий случай сохранили). И по странному совпадению именно сейчас глава нацразведки США Тулси Габбард дала указание тщательно расследовать этот кейс и дать рекомендации по инициированию уголовного дела.Многие обозреватели углядели в этой своевременной активности отражение растущего раздражения в администрации Трампа в отношении киевской шайки и лично Зеленского. На фоне иранской ловушки Трампу очень нужно сбросить лишние гири с ног, и он был бы счастлив, если бы Зеленского упрятали за решетку, и был подписан мирный договор с Россией.Вспоминается очень характерная перепалка между главой евродипломатии Каллас и госсекретарём США Рубио на закрытом заседании министров иностранных дел G7 во Франции. Каллас попыталась "наехать" на Рубио и спросила – "Прошёл год, а Россия не сдвинулась. Когда у вас закончится терпение?", на что Рубио, повысив голос, ответил: "Мы делаем всё, что можем, чтобы закончить войну. Если вы считаете, что можете лучше — пожалуйста, вперед. Мы отойдём в сторону".После этого Каллас попыталась выйти вперед, но жидко обозналась.Вчера во время пафосного визита титанов ЕС в Киев Зеленский наградил ее орденом Святой Елены, а в благодарность за это евродипломатка сообщила, что кредита в 90 миллиардов евро не будет, а когда Украину примут в ЕС – никто не знает.Злые языки утверждают, что такая перемена стульев и тапочек в полете произошла не просто так: европейцы уловили сильнейшие сигналы из США о том, что в ближайшую паузу они прямо намерены пришибить надоедливого клопа, несмотря на потенциальный конфликт с Европой, а Европе и НАТО лучше не отсвечивать. Американцы сказали об этом прямо устами Марко Рубио и Пита Хегсета, которые предупредили, что вся эта история с НАТО будет пересматриваться, и принимать решение будет лично президент Трамп.Вчера Зеленский заявил, что Путин якобы дал ему два месяца, чтобы убрать ВСУ с Донбасса, иначе "условия мирного договора" будут изменены.Это вполне себе может быть, только этот ультиматум ему поставил скорее всего не Путин, а Трамп, потому что Путин уже давно сказал все, что хотел, и совершенно не в его статусе пугать нелегитимное зеленое ничтожество.Что касается американцев, то часики для них действительно тикают, потому что без России разгрести их иранский винегрет, разлетевшийся по всей столовой, совершенно невозможно. Именно поэтому глава Пентагона Хегсет с абсолютным презрением прокомментировал отчаянные попытки Зеленского настучать на Россию в плане того, что она якобы поставляет Ирану разведывательную информацию, из-за чего гибнут американские солдаты. Хегсет сплюнул и сказал: "Что касается России и Китая — мы прекрасно понимаем, что они делают и чего не делают. Нет необходимости выносить всё это в публичную плоскость, однако там, где это нужно, мы реагируем, принимаем защитные меры или действуем напрямую. Большего сказать не могу".Иными словами – прогиб не засчитан, а теперь марш сушить сухари.Зеленский в интервью изданию Axios признался, что "война в Иране – очень хорошо для России и очень плохо для Украины".На самом деле для остатков Украины и лично Зеленского "очень плохо" еще не наступило, а когда наступит (и очень скоро) – будет поздно.О нынешнем конфликте между Трампом и ЕС - в статье "Последствия "бунта на корабле". Что будет с НАТО"

editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня»

2026

Кирилл Стрельников https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

