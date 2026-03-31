Последствия "бунта на корабле". Что будет с НАТО
Иранский вопрос вбил клин в единство в североатлантическом альянсе. Нежелание ключевых стран НАТО не просто принимать участие в военной авантюре Трампа на Ближнем Востоке, но и даже предоставить своё воздушное пространство не на шутку разозлило Вашингтон.
Так США пересмотрит отношения с Североатлантическим альянсом, заявил в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera глава Госдепа США Марко Рубио, назвав поведение союзников по НАТО, включая Испанию, "очень разочаровывающим"."В таком формате трудно оставаться вовлеченными и говорить, что это выгодно Соединенным Штатам. Поэтому все это придется пересмотреть", - подчеркнул американский госсекретарь. Улица с односторонним движением (как образно выразился Рубио) перестала быть такой, и все поехали в разном направлении.Так вот будущее НАТО будет определять президент Трамп после окончания конфликта в Иране, считает Пит Хегсет. Европейские союзники, очевидно пока об этом не знают, но точно готовятся дать отпор Трампу. Эксперты дали свой прогноз, как будут развиваться события в Альянсе.Публицист Алексей ПилькоВ НАТО произошёл "бунт на корабле" из-за войны в Иране: сразу несколько членов альянса, среди которых Франция, Италия и Испания, отказались предоставлять своё воздушное пространство и базы в целях их использования Соединёнными Штатами для проведения военной операции на Ближнем Востоке. В ответ президент США пообещал союзникам запомнить такое поведение.В общем-то всё к тому шло и непонятно, почему Трамп удивляется такому повороту событий. Вначале его администрация вывернула руки Евросоюзу, заставив европейских партнёров пойти на торговое соглашение, которое выгодно больше американской стороне. Затем Соединённые Штаты попытались "отжать" у Дании Гренландию. Ну и вдобавок начали войну против Ирана даже не поинтересовавшись мнением Европы.К тому же США прекратили бесплатно поставлять оружие на Украину, увеличив нагрузку на европейские бюджеты. И одновременно потребовали от союзников воевать за Ормузский пролив. В таких условиях легко можно было ожидать демаршей от союзников по НАТО, что и произошло в случае с Мадридом, Парижем и Римом. Однако же это не означает краха НАТО.Североатлантический альянс слишком ценен для США как инструмент осуществления их военно-политического господства в Европе и поэтому при всех разногласиях между союзниками сложно предположить, чтобы Вашингтон взял и просто отказался от него. К тому же европейские союзники по НАТО тоже не захотят уходить из-под американского зонтика безопасности. Поэтому отношения между Соединёнными Штатами и их партнёрами из Европы ухудшатся, но до разрыва дело пока не дойдёт.ТГ-канал "Мейстер"Попытки США собрать по всему миру ПВО, серия вторая. В первой серии Байден пытался помочь Украине, ограбив изрядное число союзников по НАТО, под обещания перспективных поставок. Во второй Трамп пытается вытряхнуть уже однажды опустошенный мешок, но теперь для Персидского залива. Эффект предсказуемо невелик, даже крайне лояльная Польша послала. Вот собственно, где-то здесь и кроются корни новой идеи Трампа, что свернуть операцию можно и без открытия Ормузского пролива. Если ПВО не отыщется, сворачиваться придется в любом случае, иначе будет тоскливо даже с учетом изрядно прореженного иранского арсенала. А если им кто-то что-то подвезет? В виде запоздалого подарка на Новруз? Быстро найти боезапас ПВО уже не вариант, расстрелян за этот месяц примерно четырехлетний объем текущего производства. Так что все становится очень интересно.Публицист Алексей ЖивовФактически США уперлись из принципа. Отступи они сейчас, бояться перестанут. Это классика таких конфликтов. НАТО действительно серьезного интереса атаковать Иран не имеет, ведущие европейские страны одна за другой закрывают свое воздушное пространство для военных сил США, которые планируют применить против Ирана.Возможно, сейчас еще есть шанс для США выйти из конфликта, не потеряв лица. Если Трамп втянется в наземную операцию, назад дороги не будет. Иран, конечно, знатно разрушат, но и республиканцам во главе с Трампом конец.Политолог Кямиль АскерхановПараллельно начинает разогреваться европейское направление. Внутренний раскол в НАТО усиливается, о чём напрямую заявляют, как сам Трамп, так и вчера Рубио, и вопрос Гибралтара, как ключевой точкой за контролем над Средиземноморьем, выходит в острую фазу. Демонстративная линия Испании, за которой просматривается влияние Лондона, — это не локальная фронда, а сигнал: европейские игроки понимают, что следующая фаза давления будет направлена именно на них.О том, возможна ли сухопутная операция США в Иране по мнению экспертов - в статье Татьяны Стоянович "Погрузить мир в катастрофу и закрыться на острове под названием Америка. Истинные цели Трампа в Иране"
Так США пересмотрит отношения с Североатлантическим альянсом, заявил в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera глава Госдепа США Марко Рубио, назвав поведение союзников по НАТО, включая Испанию, "очень разочаровывающим".
"В таком формате трудно оставаться вовлеченными и говорить, что это выгодно Соединенным Штатам. Поэтому все это придется пересмотреть", - подчеркнул американский госсекретарь. Улица с односторонним движением (как образно выразился Рубио) перестала быть такой, и все поехали в разном направлении.
Так вот будущее НАТО будет определять президент Трамп после окончания конфликта в Иране, считает Пит Хегсет. Европейские союзники, очевидно пока об этом не знают, но точно готовятся дать отпор Трампу. Эксперты дали свой прогноз, как будут развиваться события в Альянсе.
Публицист Алексей Пилько
В НАТО произошёл "бунт на корабле" из-за войны в Иране: сразу несколько членов альянса, среди которых Франция, Италия и Испания, отказались предоставлять своё воздушное пространство и базы в целях их использования Соединёнными Штатами для проведения военной операции на Ближнем Востоке. В ответ президент США пообещал союзникам запомнить такое поведение.
В общем-то всё к тому шло и непонятно, почему Трамп удивляется такому повороту событий. Вначале его администрация вывернула руки Евросоюзу, заставив европейских партнёров пойти на торговое соглашение, которое выгодно больше американской стороне. Затем Соединённые Штаты попытались "отжать" у Дании Гренландию. Ну и вдобавок начали войну против Ирана даже не поинтересовавшись мнением Европы.
К тому же США прекратили бесплатно поставлять оружие на Украину, увеличив нагрузку на европейские бюджеты. И одновременно потребовали от союзников воевать за Ормузский пролив. В таких условиях легко можно было ожидать демаршей от союзников по НАТО, что и произошло в случае с Мадридом, Парижем и Римом. Однако же это не означает краха НАТО.
Североатлантический альянс слишком ценен для США как инструмент осуществления их военно-политического господства в Европе и поэтому при всех разногласиях между союзниками сложно предположить, чтобы Вашингтон взял и просто отказался от него. К тому же европейские союзники по НАТО тоже не захотят уходить из-под американского зонтика безопасности. Поэтому отношения между Соединёнными Штатами и их партнёрами из Европы ухудшатся, но до разрыва дело пока не дойдёт.
ТГ-канал "Мейстер"
Попытки США собрать по всему миру ПВО, серия вторая. В первой серии Байден пытался помочь Украине, ограбив изрядное число союзников по НАТО, под обещания перспективных поставок. Во второй Трамп пытается вытряхнуть уже однажды опустошенный мешок, но теперь для Персидского залива. Эффект предсказуемо невелик, даже крайне лояльная Польша послала. Вот собственно, где-то здесь и кроются корни новой идеи Трампа, что свернуть операцию можно и без открытия Ормузского пролива. Если ПВО не отыщется, сворачиваться придется в любом случае, иначе будет тоскливо даже с учетом изрядно прореженного иранского арсенала. А если им кто-то что-то подвезет? В виде запоздалого подарка на Новруз? Быстро найти боезапас ПВО уже не вариант, расстрелян за этот месяц примерно четырехлетний объем текущего производства. Так что все становится очень интересно.
Публицист Алексей Живов
Фактически США уперлись из принципа. Отступи они сейчас, бояться перестанут. Это классика таких конфликтов. НАТО действительно серьезного интереса атаковать Иран не имеет, ведущие европейские страны одна за другой закрывают свое воздушное пространство для военных сил США, которые планируют применить против Ирана.
Возможно, сейчас еще есть шанс для США выйти из конфликта, не потеряв лица. Если Трамп втянется в наземную операцию, назад дороги не будет. Иран, конечно, знатно разрушат, но и республиканцам во главе с Трампом конец.
Политолог Кямиль Аскерханов
Параллельно начинает разогреваться европейское направление. Внутренний раскол в НАТО усиливается, о чём напрямую заявляют, как сам Трамп, так и вчера Рубио, и вопрос Гибралтара, как ключевой точкой за контролем над Средиземноморьем, выходит в острую фазу. Демонстративная линия Испании, за которой просматривается влияние Лондона, — это не локальная фронда, а сигнал: европейские игроки понимают, что следующая фаза давления будет направлена именно на них.
О том, возможна ли сухопутная операция США в Иране по мнению экспертов - в статье Татьяны Стоянович "Погрузить мир в катастрофу и закрыться на острове под названием Америка. Истинные цели Трампа в Иране"
