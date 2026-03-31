Топливный удар по Европе: танкеры разворачиваются, а дизель во Франции бьет рекорды

Сразу три танкера с дизельным топливом, направлявшиеся в Европу, сменили курс в Атлантике на фоне дефицита поставок, а во Франции цена дизеля достигла рекордных 2,18 евро за литр. Об этом 31 марта написало издание "Российская газета"

2026-03-31T09:15

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Речь идет о трех судах — "Aliai", "Minerva Vaso" и "Grand Ace 6", которые загрузили дизельное топливо в США и изначально шли в европейском направлении. Minerva Vaso и Grand Ace 6 держали курс на Амстердам, а Aliai — на Гибралтар, однако затем все три танкера резко изменили маршрут уже в Атлантическом океане.Судно Grand Ace 6 после разворота взяло курс на Ломе, столицу Того, а два других судна направились на юго-восток. На этом фоне агентство "Bloomberg"расценило ситуацию как один из признаков обостряющейся борьбы за дефицитные нефтепродукты на мировом рынке.Параллельно во Франции стоимость дизельного топлива обновила многолетний максимум. По данным французской прессы, цена поднялась до 2,18 евро за литр, что стало рекордом с 1985 года. Рост продолжается уже пятую неделю подряд.Как уточняется, только за последнюю неделю дизель во Франции подорожал на 0,08 евро а с начала обострения на Ближнем Востоке — примерно на 0,5 евро. При этом дизель остается самым востребованным видом топлива на французском рынке: на него приходится около 68% всех продаж топлива в стране.На этом фоне дорожает и бензин. Так, стоимость E10 достигла 1,9 евро за литр, а цена обычного АИ-95 во Франции впервые превысила 2 евро за литр.О других событиях к утру этого дня в публикации Главное за ночь 31 марта.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

