Рубио пригрозил пересмотром отношений США с НАТО после войны с Ираном

Рубио пригрозил пересмотром отношений США с НАТО после войны с Ираном - 31.03.2026 Украина.ру

Рубио пригрозил пересмотром отношений США с НАТО после войны с Ираном

США могут пересмотреть отношения с НАТО после завершения военной операции против Ирана из-за позиции части союзников по альянсу. Об этом 31 марта сообщило украинское издание "Политика Страны"

2026-03-31T11:00

2026-03-31T11:00

2026-03-31T11:00

По данным агентства, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что в Вашингтоне разочарованы отказом некоторых стран НАТО предоставить американской стороне доступ к военным базам и воздушному пространству для операций на Ближнем Востоке.В частности, на этом фоне особое внимание привлекла позиция Испании, которая закрыла свое воздушное пространство для американских военных самолетов, задействованных в ударах по Ирану.Глава Госдепа также дал понять, что без участия Соединенных Штатов дальнейшее существование альянса окажется под вопросом. По его словам, НАТО должно быть взаимовыгодным объединением, а не "улицей с односторонним движением".На этом фоне западные СМИ отмечают, что конфликт вокруг Ирана усилил разногласия между США и европейскими союзниками. Часть стран НАТО дистанцировалась от американской операции, подчеркивая, что альянс носит оборонительный характер и не обязан поддерживать подобные действия Вашингтона.Ранее президент США Дональд Трамп уже критиковал союзников по НАТО за недостаточную поддержку и расходы на оборону. На этом фоне заявления Рубио стали еще одним сигналом о возможном обострении отношений между Вашингтоном и частью европейских партнеров.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Зеленский не знает, чего бояться больше — Трампа или Ирана. Хроника событий на утро 31 марта.

сша

иран

вашингтон

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, иран, вашингтон, марко рубио, дональд трамп, нато