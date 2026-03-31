Рубио пригрозил пересмотром отношений США с НАТО после войны с Ираном
2026-03-31T11:00
Рубио пригрозил пересмотром отношений США с НАТО после войны с Ираном

11:00 31.03.2026
 
США могут пересмотреть отношения с НАТО после завершения военной операции против Ирана из-за позиции части союзников по альянсу. Об этом 31 марта сообщило украинское издание "Политика Страны"
По данным агентства, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что в Вашингтоне разочарованы отказом некоторых стран НАТО предоставить американской стороне доступ к военным базам и воздушному пространству для операций на Ближнем Востоке.
В частности, на этом фоне особое внимание привлекла позиция Испании, которая закрыла свое воздушное пространство для американских военных самолетов, задействованных в ударах по Ирану.
"Президенту и нашей стране придется пересмотреть все это после завершения этой операции. Если НАТО защищает Европу в случае нападения, но при этом не позволяет нам использовать базы, когда это нужно — это не очень хорошая договоренность", — Марко Рубио.
Глава Госдепа также дал понять, что без участия Соединенных Штатов дальнейшее существование альянса окажется под вопросом. По его словам, НАТО должно быть взаимовыгодным объединением, а не "улицей с односторонним движением".
На этом фоне западные СМИ отмечают, что конфликт вокруг Ирана усилил разногласия между США и европейскими союзниками. Часть стран НАТО дистанцировалась от американской операции, подчеркивая, что альянс носит оборонительный характер и не обязан поддерживать подобные действия Вашингтона.
Ранее президент США Дональд Трамп уже критиковал союзников по НАТО за недостаточную поддержку и расходы на оборону. На этом фоне заявления Рубио стали еще одним сигналом о возможном обострении отношений между Вашингтоном и частью европейских партнеров.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Зеленский не знает, чего бояться больше — Трампа или Ирана. Хроника событий на утро 31 марта.
12:03Министр обороны США пытался вложиться в оборонный фонд перед ударами по Ирану
11:40"Загадочные" попытки Украины препятствовать проверке "Дружбы". Главные новости к этому часу
11:14Полковник Геннадий Алехин: Армия России прикрывает свои фланги под Купянском и растягивает ВСУ под Сумами
11:03Дроны ВСУ попали в воздушное пространство Эстонии - ERR
11:00Рубио пригрозил пересмотром отношений США с НАТО после войны с Ираном
10:4930 марта 2026 года, вечерний эфир
10:43В Госдуме заявили, что Киев опасается "плана Уиткоффа"
10:30ВС РФ освободили село Малая Корчаковка в Сумской области. Новости СВО
09:56Успехи ВС РФ на Сумском направлении
09:44Иранская авантюра Трампа в свете Стратегии национальной безопасности США
09:30Трамп-младший потребовал расследовать помощь Украине при Байдене
09:20Глава евродипломатии Каллас прибыла в Киев
09:15Топливный удар по Европе: танкеры разворачиваются, а дизель во Франции бьет рекорды
09:00Зеленский не знает, чего бояться больше — Трампа или Ирана. Хроника событий на утро 31 марта
08:51ВСУ атаковали Ленинградскую область дронами FP-1 через Прибалтику. Новости СВО
08:45Трамп готов пойти на остановку войны с Ираном: подробности
08:28Главное за ночь 31 марта
08:00Земля и воля: крестьяне Правобережной Украины после отмены крепостного права
07:58ПВО за ночь уничтожила почти сотню вражеских беспилотников над Россией
07:29Россия не будет поставлять нефть в страны, поддерживающие потолок цен. Главные новости к этому часу
Лента новостейМолния