Рубио пригрозил пересмотром отношений США с НАТО после войны с Ираном
США могут пересмотреть отношения с НАТО после завершения военной операции против Ирана из-за позиции части союзников по альянсу. Об этом 31 марта сообщило украинское издание "Политика Страны"
2026-03-31T11:00
По данным агентства, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что в Вашингтоне разочарованы отказом некоторых стран НАТО предоставить американской стороне доступ к военным базам и воздушному пространству для операций на Ближнем Востоке.
В частности, на этом фоне особое внимание привлекла позиция Испании, которая закрыла свое воздушное пространство для американских военных самолетов, задействованных в ударах по Ирану.
"Президенту и нашей стране придется пересмотреть все это после завершения этой операции. Если НАТО защищает Европу в случае нападения, но при этом не позволяет нам использовать базы, когда это нужно — это не очень хорошая договоренность", — Марко Рубио.
Глава Госдепа также дал понять, что без участия Соединенных Штатов дальнейшее существование альянса окажется под вопросом. По его словам, НАТО должно быть взаимовыгодным объединением, а не "улицей с односторонним движением".
На этом фоне западные СМИ отмечают, что конфликт вокруг Ирана усилил разногласия между США и европейскими союзниками. Часть стран НАТО дистанцировалась от американской операции, подчеркивая, что альянс носит оборонительный характер и не обязан поддерживать подобные действия Вашингтона.
Ранее президент США Дональд Трамп уже критиковал союзников по НАТО за недостаточную поддержку и расходы на оборону. На этом фоне заявления Рубио стали еще одним сигналом о возможном обострении отношений между Вашингтоном и частью европейских партнеров.