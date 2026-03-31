Профессор из Массачусенса предупредил о способности Ирана ответить на ядерный удар Израиля

Иран сможет ответить в случае применения Израилем ядерного оружия. Об этом 31 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью профессора Массачусетского технологического института Теодора Постола

2026-03-31T12:35

По словам Постола, действия США и Израиля против Ирана не имели смысла, однако теперь Тегеран, если почувствует угрозу существованию страны, может попытаться получить ядерное оружие. Эксперт также предупредил, что подобная эскалация способна привести к крайне опасным последствиям для всего региона.Военная кампания США и Израиля против Ирана продолжается с 28 февраля. На этом фоне Вашингтон ранее заявлял о намерении уничтожить военный потенциал исламской республики и призывал к смене власти в стране.Ранее Иран уже наносил удары по объектам, связанным с военной инфраструктурой Израиля, а также по целям, которые в Тегеране связывают с интересами США на Ближнем Востоке. Это происходит на фоне продолжающегося обострения между Ираном, Израилем и Соединенными Штатами.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Зеленский не знает, чего бояться больше — Трампа или Ирана. Хроника событий на утро 31 марта.

