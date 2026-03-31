Профессор из Массачусенса предупредил о способности Ирана ответить на ядерный удар Израиля - 31.03.2026 Украина.ру
Профессор из Массачусенса предупредил о способности Ирана ответить на ядерный удар Израиля
2026-03-31T12:35
По словам Постола, действия США и Израиля против Ирана не имели смысла, однако теперь Тегеран, если почувствует угрозу существованию страны, может попытаться получить ядерное оружие. Эксперт также предупредил, что подобная эскалация способна привести к крайне опасным последствиям для всего региона.Военная кампания США и Израиля против Ирана продолжается с 28 февраля. На этом фоне Вашингтон ранее заявлял о намерении уничтожить военный потенциал исламской республики и призывал к смене власти в стране.Ранее Иран уже наносил удары по объектам, связанным с военной инфраструктурой Израиля, а также по целям, которые в Тегеране связывают с интересами США на Ближнем Востоке. Это происходит на фоне продолжающегося обострения между Ираном, Израилем и Соединенными Штатами.
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/07/1071237237_491:106:1537:890_1920x0_80_0_0_e93bfcbc516c97a358ac736b3c5c751f.jpg
1920
1920
true
Профессор из Массачусенса предупредил о способности Ирана ответить на ядерный удар Израиля

12:35 31.03.2026
 
Иран сможет ответить в случае применения Израилем ядерного оружия. Об этом 31 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью профессора Массачусетского технологического института Теодора Постола
По словам Постола, действия США и Израиля против Ирана не имели смысла, однако теперь Тегеран, если почувствует угрозу существованию страны, может попытаться получить ядерное оружие. Эксперт также предупредил, что подобная эскалация способна привести к крайне опасным последствиям для всего региона.
Военная кампания США и Израиля против Ирана продолжается с 28 февраля. На этом фоне Вашингтон ранее заявлял о намерении уничтожить военный потенциал исламской республики и призывал к смене власти в стране.
Ранее Иран уже наносил удары по объектам, связанным с военной инфраструктурой Израиля, а также по целям, которые в Тегеране связывают с интересами США на Ближнем Востоке. Это происходит на фоне продолжающегося обострения между Ираном, Израилем и Соединенными Штатами.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Зеленский не знает, чего бояться больше — Трампа или Ирана. Хроника событий на утро 31 марта.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
13:43Армия прорывает оборону ВСУ: Алехин про успехи "северян" в Сумской и Харьковской областях
13:41‼ ВС РФ ударом УМПК поразили цели в окрестностях ж/д станции оккупированного Славянска
13:37Обстановка на Славянском направлении
13:06Зеленский "поехал поторговать": эксперт про скрытые интересы Киева на Ближнем Востоке
13:00ВС РФ бьют по целям врага в Чугуеве. Новости СВО
12:58Зеленский не пускает европейцев на "Дружбу". Иран грозит американцам казнью. Главное на 13.00 31 марта
12:50Союзники США подталкивают Трампа к продолжению войны с Ираном
12:38"Задача Трампа — отползать от этой ситуации": Сафаров о "потере лица" и переговорах с Ираном
12:35Профессор из Массачусенса предупредил о способности Ирана ответить на ядерный удар Израиля
12:29Ормузский капкан: почему атака на острова Ирана опасна для США
12:23Украина при помощи прибалтов и поляков бьет по российским портам. Время отвечать
12:20Хакеры уничтожили украинский военный маркетплейс
12:20Финляндия не будет требовать от Украины сокращения атак. Главные новости к этому часу
12:03Министр обороны США пытался вложиться в оборонный фонд перед ударами по Ирану
11:40"Загадочные" попытки Украины препятствовать проверке "Дружбы". Главные новости к этому часу
11:14Полковник Геннадий Алехин: Армия России прикрывает свои фланги под Купянском и растягивает ВСУ под Сумами
11:03Дроны ВСУ попали в воздушное пространство Эстонии - ERR
11:00Рубио пригрозил пересмотром отношений США с НАТО после войны с Ираном
10:4930 марта 2026 года, вечерний эфир
10:43В Госдуме заявили, что Киев опасается "плана Уиткоффа"
Лента новостейМолния