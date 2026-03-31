Нетаньяху заявил о попытках Ирана ликвидировать Трампа еще до начала войны
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран якобы пытался ликвидировать президента США Дональда Трампа еще до начала нынешнего конфликта. Об этом 31 марта написал телеграм-канал Украина.ру
2026-03-31T14:12
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
По словам Нетаньяху, Иран был "главным спонсором государственного терроризма на многих континентах", в том числе в Западном полушарии. Он также утверждает, что Тегеран якобы дважды пытался убить Трампа и, по его версии, продолжает представлять для него угрозу.В том же интервью Нетаньяху связал эти обвинения с более широкой оценкой роли Ирана на Ближнем Востоке и в мире. Израильский премьер вновь представил Тегеран как ключевой источник угрозы для США, Израиля и их союзников.Официальных доказательств в подтверждение слов Нетаньяху в публикациях по итогам интервью не приводится. При этом ранее США и Израиль уже обвиняли Иран в поддержке атак против американских интересов в регионе, а нынешняя военная кампания против исламской республики продолжается с 28 февраля.На этом фоне в регионе сохраняется высокий уровень напряженности. Вашингтон и Тегеран через посредников продолжают обмен сигналами о возможных переговорах, однако боевые действия и взаимные обвинения пока не прекращаются.О других новостях этого дня — в ежедневном обзоре Зеленский не пускает европейцев на "Дружбу". Иран грозит американцам казнью. Главное на 13.00 31 марта.
2026
