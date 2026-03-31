Энергетические войны: "Dire straits" в Ормузском проливе и возвращение российской нефти в Азию

Энергетические войны: "Dire straits" в Ормузском проливе и возвращение российской нефти в Азию - 31.03.2026 Украина.ру

Энергетические войны: "Dire straits" в Ормузском проливе и возвращение российской нефти в Азию

Пока Ормузский пролив закрыт, ни нефтяной, ни газовый рынок не придут в равновесие. А если кризис продлится дольше трёх-четырёх месяцев, он станет системной проблемой для всего мира, считают эксперты.

2026-03-31T06:50

2026-03-31T06:50

2026-03-31T06:50

Закрытый Ормузский пролив в ближайшее время может привести к системному коллапсуВследствие войны Израиля и США против Ирана, которая привела к закрытию Ормузского пролива, дефицит топлива охватывает Азию, нефтяные трейдеры предупреждают о системном коллапсе, а Европа рискует остаться без дизеля уже в ближайшие недели. И это только начало, предупредило 29 марта американское агентство Bloomberg.Крупнейший в истории нефтегазовый шок достиг отметки в один месяц. За последнюю неделю журналисты Bloomberg поговорили более чем с тремя десятками нефтегазовых трейдеров, топ-менеджеров компаний, брокеров, судоходных операторов и советников. Все они повторяли одно и то же: мир пока не осознал реального масштаба происходящего.Если Ормузский пролив останется закрытым, мировой экономике придётся существенно сократить потребление нефти и газа. Но это произойдёт не раньше, чем цены вырастут до уровня, который вынудит потребителей и бизнес резко снизить расходы на авиаперелеты, автомобильные поездки и покупки. Ранее ситуацию вокруг Ормузского пролива Международное энергетическое агентство (МЭА) описало выражением "Dire straits" (англ. "крайне тяжёлое положение", в буквальном переводе – ужасные проливы).Расчеты показывают, что закрытие Ормузского пролива сократило мировые поставки нефти примерно на 11 миллионов баррелей в сутки – и это с учетом мер, уже принятых для компенсации потерь. Для понимания масштаба: это больше, чем суммарное потребление нефти Великобританией, Францией, Германией, Испанией и Италией, вместе взятыми. Снижение спроса, особенно в Азии, отчасти помогает сократить этот колоссальный разрыв. Кроме того, рынок вошёл в кризис в условиях избытка предложения, что смягчило первый удар.Однако, по словам аналитика BNP Paribas Альдо Шпаньера, пока Ормузский пролив закрыт, ни нефтяной, ни газовый рынок не придут в равновесие. "Для того чтобы сбалансировать рынки при затяжном закрытии пролива, потребуется значительно более масштабное уничтожение спроса, чем сейчас, а это означает значительно более высокие цены", – заявил он Bloomberg."Мне очевидно: если этот кризис продлится дольше трёх-четырёх месяцев, он станет системной проблемой для всего мира, – заявил генеральный директор Total Energies Патрик Пуянне на конференции CERAWeek в Хьюстоне 27 марта. – Мы не можем допустить, чтобы 20% экспортируемой в мире сырой нефти и 20% мощностей по производству СПГ оказались заблокированы без каких-либо последствий".Для стабилизации ситуации были приняты экстренные меры, о которых сообщало издание Украина.ру: масштабный выброс на рынок стратегических нефтяных запасов странами-членами МЭА и временное снятие США санкций с российской и иранской нефти, находившейся в морском хранении. Это позволило выиграть время, однако все эти инструменты ограничены по своему потенциалу.Министр энергетики США Крис Райт заявил, что скоординированный с МЭА выброс запасов может достичь трех миллионов баррелей в сутки. Аналитики Morgan Stanley оценивают реальный объем более консервативно – в два миллиона баррелей в сутки.Китай также располагает значительными нефтяными запасами, которые может задействовать для смягчения ценового удара. Тем не менее, предпринятые меры не развеяли тревогу крупных стран-потребителей: Япония уже попросила МЭА рассмотреть вопрос о дополнительном скоординированном высвобождении нефтяных резервов. "Набор инструментов в значительной мере исчерпан", – констатировал в комментарии Bloomberg Майк Сомерс, генеральный директор Американского нефтяного института.Ситуация со сжиженным природным газом (СПГ) складывается ещё более драматично. Для нефти существуют альтернативные маршруты доставки, например, трубопроводы Саудовской Аравии и ОАЭ, которые позволяют частично обойти Ормузский пролив. А вот для СПГ альтернативных путей на мировой рынок попросту не существует, а стратегических резервов для покрытия дефицита крайне мало.Последние танкеры с газом с Ближнего Востока вот-вот прибудут в пункты назначения, после этого поставки прекратятся. Кроме того, крупнейший в мире СПГ-завод в Катаре получил повреждения от ракетных ударов. Его владелец, компания QatarEnergy, предупредила, что на восстановление может уйти до пяти лет. 24 марта QatarEnergy официально объявила форс-мажор по контрактам на поставку СПГ в Италию, Бельгию, Южную Корею и Китай.По оценкам консалтинговой компании FGE NexantECA, спрос на нефть в Азии уже сократился почти на два миллиона баррелей в сутки в текущем месяце. Часть стран Африки также столкнулись с перебоями в поставках. Аналогичная угроза нависла над Латинской Америкой: трейдеры описывают лавину звонков от покупателей, которые годами игнорировали их предложения, а теперь в отчаянии готовы заключать сделки без каких-либо переговоров.Теперь же, по словам участников рынка, на пороге кризиса стоит Европа. Прежде всего – в части дизельного топлива, которое является основой функционирования промышленности и грузоперевозок. Цены на природный газ в Европе также резко выросли – на 70% с начала конфликта. Европа выходит из зимы с опустевшими хранилищами, что еще больше усиливает потребность в закупках СПГ летом. Аналитики, еще недавно прогнозировавшие глобальный избыток газа, теперь говорят о дефиците уже во второй половине текущего года.При нефти около $110 за баррель модели Bloomberg Economics прогнозируют для еврозоны рост инфляции примерно на 1 процентный пункт и снижение ВВП примерно на 0,6%. Если Ормузский пролив останется закрытым и нефть поднимется до $170 за баррель, этот удар по инфляции и росту экономики примерно удвоится. Стагфляционный шок будет способен изменить денежно-кредитную политику центральных банков и повлиять на итоги промежуточных выборов в США в ноябре этого года.Нефть же продолжает дорожать. 30 марта стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 3,55%, до $109,06 за баррель. С начала войны Израиля и США против Ирана Brent подорожала приблизительно на 48%.Российская нефть восстанавливает позиции на азиатском рынкеИндийские нефтепереработчики массово скупают российскую марку нефти Urals, подтолкнув цену к отметкам, которых не было как минимум с февраля 2023 года. Кроме этого, российская нефть опять поставляется на Филиппины, а вскоре топливо из неё появится в Новой Зеландии.Российская нефть марки Urals впервые с начала СВО на Украине начала продаваться в Индии с надбавкой к Dated Brent – ключевому мировому эталону для физических нефтяных сделок. По данным агентства Argus Media, Dated Brent – это ориентировочная цена на физические поставки нефти в конкретный момент, которая используется как глобальный базис для подавляющего большинства нефтяных контрактов в мире. На прошлой неделе было зафиксировано, что на западе Индии цена Urals достигала $121,65 за баррель. Это самый высокий показатель с конца февраля 2023 года, когда Argus Media начали публиковать эти данные, сообщило 24 марта агентство Bloomberg.После приостановки американских санкций спрос на российскую нефть в Индии восстановился. Ключевые индийские нефтепереработчики, Indian Oil Corp. (крупнейшая государственная нефтеперерабатывающая компания Индии) и Reliance Industries Ltd. (частный промышленный конгломерат, управляющий одним из крупнейших в мире НПЗ в Джамнагаре), закупили около 60 миллионов баррелей нефти из России с поставкой в апреле, что уменьшило их опасения относительно поставок из-за войны на Ближнем Востоке.Британское агентство Reuters сообщило 27 марта, что во время недавней встречи заместителя министра энергетики РФ Павла Сорокина и министра нефти и газа Индии Хардипа Сингха Пури стороны согласились увеличить поставки сырой нефти в Индию. По данным источников, уже в ближайшее время ее доля может вырасти как минимум до 40% от общего импорта страны – фактически вдвое больше, чем в январе 2026 года.На упомянутой встрече Индия и Россия также договорились начать подготовку к возобновлению прямых поставок СПГ из России – впервые с начала СВО. Кроме этого, стороны согласились увеличить поставки сырой нефти в Индию. По данным источников, уже в ближайшее время её доля может вырасти как минимум до 40% от общего импорта страны – фактически вдвое больше, чем в январе.Официально в Индии не комментируют перспективы этого соглашения. Представитель МИД Рандхир Джайсвал лишь отметил, что страна ведет переговоры с различными партнерами для обеспечения энергетических потребностей. В то же время СМИ в Индии утверждают, что страна уже закупает российский сжиженный нефтяной газ "для приготовления пищи". Ожидается, что новое соглашение по СПГ будет менее выгодным для Индии, чем контракт 2012 года между индийской компанией GAIL и российским "Газпромом", поскольку текущая конъюнктура остается на стороне продавцов, пишет Reuters.Кроме этого, филиппинская компания Petron приобрела в России 2,48 млн баррелей нефти и допускает возможность новых закупок в случае сохранения напряженности на Ближнем Востоке. Об этом 29 марта сообщило агентство Bloomberg. При этом первая партия российской нефти была доставлена на Филиппины ещё 24 марта – речь о 750 тысячах баррелей малосернистой сибирской нефти сорта ESPO Blend для нефтеперерабатывающего завода Petron Bataan Refinery. Это первая подобная поставка после длительной паузы: до февраля 2022 года Филиппины импортировали российские сорта нефти Sokol и ESPO, но отказались от них из-за санкционных рисков.А власти Новой Зеландии 30 марта сообщили, что не будут препятствовать местным компаниям в закупках топлива, произведенного из российской нефти. Новозеландское правительство разъяснило, что горючее "российского происхождения" может поставляться в страну, если оно переработано в третьих государствах и утратило статус российского продукта. Министр регионального развития и ресурсов Шейн Джонс подчеркнул, что в данном случае речь идет о товарной продукции нефтеперерабатывающих заводов, а не о сырой нефти. По словам министра, такой продукт, поступающий с завода, уже не является российским.Ранее кабинет министров Новой Зеландии более 35 раз вводил санкции против российских компаний и граждан. В числе ограничений был запрет на импорт российской нефти и нефтепродуктов. Новая Зеландия не располагает собственными мощностями по переработке нефти и почти полностью зависит от ввоза готовых нефтепродуктов, ключевыми партнерами в этой сфере выступают азиатские государства: 51% импорта топлива приходится на Южную Корею, 31% – на Сингапур.

индия

сша

россия

Олег Хавич

Олег Хавич

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, индия, сша, россия, патрик пуянне, bloomberg, dire straits, reuters, brent