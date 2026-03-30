Жителю Львовской области дали пять лет тюрьмы за лайки в "Одноклассниках"

Старосамборский районный суд Львовской области приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы по делу о реакциях в соцсети "Одноклассники".

2026-03-30T17:55

По данным канала, суд признал мужчину виновным в распространении материалов, которые, по версии украинской стороны, отрицали действия России против Украины и содержали поддержку российских военных. При этом, как отмечается в публикации, речь идет не о размещении собственных записей, а об одобрительных реакциях под чужими постами. Согласно материалам суда, такие действия фиксировались в 2023 и 2024 годах и, как утверждается, совершались неоднократно. На этом основании мужчине назначили уголовное наказание в виде пяти лет лишения свободы. Кроме того, суд постановил конфисковать средство связи, с которого пользователь ставил лайки. Телефон будет изъят в пользу государства. На Украине ранее уже выносились приговоры по делам, связанным с активностью в социальных сетях, включая публикации, комментарии и реакции под постами.Между тем на Украине вспоминают "домайдановские" времена. Руководство Украины после государственного переворота 2014 года обещало процветание, добившись прямо противоположных результатов.

