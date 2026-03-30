Жителю Львовской области дали пять лет тюрьмы за лайки в "Одноклассниках"
Жителю Львовской области дали пять лет тюрьмы за лайки в "Одноклассниках"
Старосамборский районный суд Львовской области приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы по делу о реакциях в соцсети "Одноклассники". Об этом 30 марта написал телеграм-канал Украина.ру
Жителю Львовской области дали пять лет тюрьмы за лайки в "Одноклассниках"

17:55 30.03.2026
 
Старосамборский районный суд Львовской области приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы по делу о реакциях в соцсети "Одноклассники". Об этом 30 марта написал телеграм-канал Украина.ру
По данным канала, суд признал мужчину виновным в распространении материалов, которые, по версии украинской стороны, отрицали действия России против Украины и содержали поддержку российских военных. При этом, как отмечается в публикации, речь идет не о размещении собственных записей, а об одобрительных реакциях под чужими постами.
Согласно материалам суда, такие действия фиксировались в 2023 и 2024 годах и, как утверждается, совершались неоднократно. На этом основании мужчине назначили уголовное наказание в виде пяти лет лишения свободы.
Кроме того, суд постановил конфисковать средство связи, с которого пользователь ставил лайки. Телефон будет изъят в пользу государства.
На Украине ранее уже выносились приговоры по делам, связанным с активностью в социальных сетях, включая публикации, комментарии и реакции под постами.
Между тем на Украине вспоминают "домайдановские" времена. Руководство Украины после государственного переворота 2014 года обещало процветание, добившись прямо противоположных результатов.
