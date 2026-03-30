Жителю Львовской области дали пять лет тюрьмы за лайки в "Одноклассниках"
Жителю Львовской области дали пять лет тюрьмы за лайки в "Одноклассниках" - 30.03.2026 Украина.ру
Жителю Львовской области дали пять лет тюрьмы за лайки в "Одноклассниках"
Старосамборский районный суд Львовской области приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы по делу о реакциях в соцсети "Одноклассники". Об этом 30 марта написал телеграм-канал Украина.ру
2026-03-30T17:55
2026-03-30T17:55
2026-03-30T17:55
По данным канала, суд признал мужчину виновным в распространении материалов, которые, по версии украинской стороны, отрицали действия России против Украины и содержали поддержку российских военных. При этом, как отмечается в публикации, речь идет не о размещении собственных записей, а об одобрительных реакциях под чужими постами. Согласно материалам суда, такие действия фиксировались в 2023 и 2024 годах и, как утверждается, совершались неоднократно. На этом основании мужчине назначили уголовное наказание в виде пяти лет лишения свободы. Кроме того, суд постановил конфисковать средство связи, с которого пользователь ставил лайки. Телефон будет изъят в пользу государства. На Украине ранее уже выносились приговоры по делам, связанным с активностью в социальных сетях, включая публикации, комментарии и реакции под постами.Между тем на Украине вспоминают "домайдановские" времена. Руководство Украины после государственного переворота 2014 года обещало процветание, добившись прямо противоположных результатов.
львовская область
украина
россия
новости, львовская область, украина, россия, украина.ру
Жителю Львовской области дали пять лет тюрьмы за лайки в "Одноклассниках"
Старосамборский районный суд Львовской области приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы по делу о реакциях в соцсети "Одноклассники". Об этом 30 марта написал телеграм-канал Украина.ру
По данным канала, суд признал мужчину виновным в распространении материалов, которые, по версии украинской стороны, отрицали действия России против Украины и содержали поддержку российских военных. При этом, как отмечается в публикации, речь идет не о размещении собственных записей, а об одобрительных реакциях под чужими постами.
Согласно материалам суда, такие действия фиксировались в 2023 и 2024 годах и, как утверждается, совершались неоднократно. На этом основании мужчине назначили уголовное наказание в виде пяти лет лишения свободы.
Кроме того, суд постановил конфисковать средство связи, с которого пользователь ставил лайки. Телефон будет изъят в пользу государства.
На Украине ранее уже выносились приговоры по делам, связанным с активностью в социальных сетях, включая публикации, комментарии и реакции под постами.
Между тем на Украине вспоминают "домайдановские" времена. Руководство Украины после государственного переворота 2014 года обещало процветание, добившись прямо противоположных результатов.