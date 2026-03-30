"Зеленский смекалист": Лукьянов о том, что получит Украина от конфликта в Персидском заливе

Пытаясь втянуть Украину в ближневосточную войну, Зеленский демонстрирует смекалку и стремится представить ее союзником с уникальным боевым опытом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор журнала “Россия в глобальной политике”, директор по научной работе Фонда развития и поддержки Клуба “Валдай” Федор Лукьянов

2026-03-30T05:45

Комментируя попытки Киева встроиться в ближневосточную повестку, эксперт дал неожиданную оценку. По его словам, Зеленский стремится представить Украину как ценного партнёра и союзника. У нее есть огромный опыт боевых действий и, несмотря на потери, Украина обладает налаженным военным производством, пояснил эксперт.Лукьянов добавил, что это осознанный курс. "То, что Украина пытается позиционировать себя как часть коллективного Запада, которая участвует во всех видах повестки, — вполне осознанный курс с его стороны", — отметил он."Я бы сказал, что большого влияния нет. У [президента США Дональда] Трампа столько энергии уходит на Ормузский пролив, что Украина смещается в сторону", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Очередная афера. Фёдор Лукьянов сравнил план Трампа по Ирану с урегулированием конфликта на Украине" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты войны в Персидском заливе — в статье Павла Котова "Все ради премии. Названа дата, когда Трамп может завершить войну с Ираном" на сайте Украина.ру.

