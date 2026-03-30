Запад обратился к Зеленскому насчет ударов по энергетике России
Запад попросил Киев прекратить попытки ударов по объектам энергетики России, передает "Новости.live"
2026-03-30T14:52
Запад обратился к Зеленскому насчет ударов по энергетике России

Запад попросил Киев прекратить попытки ударов по объектам энергетики России, передает "Новости.live"
"Мы получили сигналы от нескольких наших партнеров с просьбой как-то уменьшить наши удары по нефтяному сектору Российской Федерации", — рассказал Владимир Зеленский.
Кто именно обратился с такой просьбой, Зеленский не уточнил.
Он добавил, что попытки ударов могут быть прекращены в случае достижения соглашения с Россией об энергетическом перемирии.
Ранее в понедельник Зеленский заявил, что в случае предложения со стороны России Украина готова к пасхальному перемирию и другим компромиссам. Он добавил, что при этом подобные компромиссы не должны затрагивать достоинство и суверенитет Украины.
В конце прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже комментировал идею Зеленского об "энергетическом перемирии". Он указывал, что Россия ставит в приоритет не временное перемирие на Украине, а устойчивый и гарантированный долгосрочный мир.
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаЗападВладимир ЗеленскийУкраина.ру
 
15:33Трамп снова угрожает Ирану, присматривающемуся к ядерному оружию. Новости к этому часу
15:05В ЕС рассматривают исключение Венгрии в случае победы Орбана на выборах — Politico
14:52Запад обратился к Зеленскому насчет ударов по энергетике России
14:50"Мирные воины": кто и как разминирует освобожденные поселки
14:45Финские ВВС не стали сбивать залетевшие дроны с Украины, сочтя их неопасными
14:39МИД Ирана заявил о "катастрофичной ошибке" Зеленского
14:30Польша возведет на границе с Украиной электронный барьер за 120 млн долларов
14:19Зеленский пожаловался на дефицит противобаллистических ракет
14:17Полковник Нацгвардии Украины пойман на "покупке инвалидности"
14:13Юрий Баранчик: Россия прорывает блокаду Кубы, потому что Трамп пытается выскочить из войны против Ирана
14:09Снималась в откровенных образах и кокошнике: украинская дипломатия пополнилась бывшей моделью
14:04Интервенция в Иран обрекает Европу на величайшую катастрофу - президент Сербии
14:02"А мы не хотим": Зеленский призвал Россию сдаваться
14:01Резиновые "мангалы" и шаровые огнетушители: военкор об эффективной защите бронетехники
13:56Зеленский запросил перемирие на Пасху
13:33Кухарка может управлять Rheinmetall: Зеленский похвалил украинские БЭК и анонсировал импорт дизеля
13:33"Охота жить": что сегодня происходит в ДНР
13:30Последствия ударов ВС РФ по портовой инфраструктуре, авиабазе и полигонам в Одесской области
13:11Ждать ли новую волну мобилизации в России? Песков дал ответ
13:10Луговское пало, над Донецком гремит ПВО, Сумщину накрывают удары. Новости к этому часу
Лента новостейМолния