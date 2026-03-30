https://ukraina.ru/20260330/zapad-obratilsya-k-zelenskomu-naschet-udarov-po-energetike-rossii-1077325227.html
Запад обратился к Зеленскому насчет ударов по энергетике России
Запад попросил Киев прекратить попытки ударов по объектам энергетики России, передает "Новости.live"
2026-03-30T14:52
новости
россия
украина
запад
владимир зеленский
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/0c/1063052200_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_fbfadc7e683719bcbe031187034193f7.jpg.webp
"Мы получили сигналы от нескольких наших партнеров с просьбой как-то уменьшить наши удары по нефтяному сектору Российской Федерации", — рассказал Владимир Зеленский.Кто именно обратился с такой просьбой, Зеленский не уточнил. Он добавил, что попытки ударов могут быть прекращены в случае достижения соглашения с Россией об энергетическом перемирии.Ранее в понедельник Зеленский заявил, что в случае предложения со стороны России Украина готова к пасхальному перемирию и другим компромиссам. Он добавил, что при этом подобные компромиссы не должны затрагивать достоинство и суверенитет Украины.В конце прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже комментировал идею Зеленского об "энергетическом перемирии". Он указывал, что Россия ставит в приоритет не временное перемирие на Украине, а устойчивый и гарантированный долгосрочный мир.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
украина
запад
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/0c/1063052200_0:0:927:695_1920x0_80_0_0_dce1cd91f83a7af7ac1dafba047a727b.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
