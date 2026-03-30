Призналась и извинилась? Украина отреагировала на инцидент с БПЛА на территории Финляндии

МИД Украины признал факт залета украинских беспилотников в воздушное пространство Финляндии на прошлой неделе. Об этом 30 марта в ходе брифинга заявил официальный спикер МИД Украины Георгий Тихий, передают украинские СМИ

По его словам, украинская сторона уже передает Финляндии все необходимые технические данные, которые помогут восстановить хронологию событий и причины сбоя маршрутов БПЛА.Инцидент стал темой телефонного разговора между Владимиром Зеленским и президентом Финляндии Александером Стуббом. "Конечно, мы обсудили инцидент с дронами, который недавно произошел на территории Финляндии. Мы с Алексом одинаково оцениваем эту ситуацию. Мы предоставляем всю необходимую информацию", — сообщил Зеленский в своем Телеграм-канале.Кроме того, стало известно, что полиция Финляндии взорвала один из упавших на территории страны беспилотников из-за подозрений в наличии внутри него взрывчатого вещества. Финские правоохранители отметили, что беспилотник, вероятно, нес неразорвавшуюся боеголовку.Ранее генерал-майор ВВС Финляндии Типо Херранен заявил, что военно-воздушные силы Финляндии не стали сбивать беспилотники, залетевшие в воздушное пространство страны, поскольку не сочли их непосредственной угрозой.Он отметил, что один из беспилотников не представлял опасности. По данным финской стороны, пилот истребителя, обнаружившего БПЛА, не открыл огонь, чтобы избежать возможного сопутствующего ущерба.Подробнее об инциденте — в публикации Финские ВВС не стали сбивать залетевшие дроны с Украины, сочтя их неопасным.

