Польша возведет на границе с Украиной электронный барьер за 120 млн долларов
Польша намерена построить на границе с Украиной современный электронный барьер стоимостью 450 млн злотых, или около 120 млн долларов. Об этом 30 марта сообщило издание "Газета.Ru"
Заграждение появится на участке польско-украинской границы в районе пограничной дороги, которую контролирует подразделение пограничной охраны реки Буг. Проект предусматривает создание технологической системы наблюдения и контроля за приграничной территорией. В рамках проекта планируется проложить подземные кабели для фиксации сейсмических колебаний, а также оптоволоконные и силовые кабели. Для круглосуточного наблюдения на участке установят надземные столбы с камерами дневного и тепловизионного контроля. Все данные будут поступать в центр мониторинга, где их станут анализировать сотрудники пограничной службы. По данным RMF FM, решение о строительстве электронного барьера принято на фоне того, что польские власти называют ростом угроз в связи с российско-украинским конфликтом. Кроме того, в публикации говорится об активности преступных группировок и участившихся актах саботажа, которые, по оценке польской стороны, требуют превентивных мер. Новый барьер должен не только препятствовать незаконному пересечению границы, но и повысить эффективность выявления и реагирования на инциденты, которые могут угрожать государственной безопасности Польши. Ранее в Польше сообщалось о падении двух воздушных шаров с контрабандными сигаретами.
Польша возведет на границе с Украиной электронный барьер за 120 млн долларов

14:30 30.03.2026 (обновлено: 14:52 30.03.2026)
 
Польша намерена построить на границе с Украиной современный электронный барьер стоимостью 450 млн злотых, или около 120 млн долларов. Об этом 30 марта сообщило издание "Газета.Ru"
Заграждение появится на участке польско-украинской границы в районе пограничной дороги, которую контролирует подразделение пограничной охраны реки Буг. Проект предусматривает создание технологической системы наблюдения и контроля за приграничной территорией.
В рамках проекта планируется проложить подземные кабели для фиксации сейсмических колебаний, а также оптоволоконные и силовые кабели. Для круглосуточного наблюдения на участке установят надземные столбы с камерами дневного и тепловизионного контроля.
Все данные будут поступать в центр мониторинга, где их станут анализировать сотрудники пограничной службы.
По данным RMF FM, решение о строительстве электронного барьера принято на фоне того, что польские власти называют ростом угроз в связи с российско-украинским конфликтом. Кроме того, в публикации говорится об активности преступных группировок и участившихся актах саботажа, которые, по оценке польской стороны, требуют превентивных мер.
Новый барьер должен не только препятствовать незаконному пересечению границы, но и повысить эффективность выявления и реагирования на инциденты, которые могут угрожать государственной безопасности Польши.
Ранее в Польше сообщалось о падении двух воздушных шаров с контрабандными сигаретами.
О других новостях — в ежедневном обзоре Иран задумался о ядерном оружии. Украина атакует мирное население РФ. Хроника событий на 13.00 30 марта.
