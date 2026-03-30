Орбан: без российского газа венгерские семьи разорятся
Намерения оппозиционного венгерской партии "Тиса" отказаться от покупки российских углеводородов приведет к разорению венгров. Такое заявление в своем видеообращении сделал 30 марта глава венгерского правительства Виктор Орбан
2026-03-30T16:04
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
В своем видеообращении Орбан рассказал, что эксперт, вышедший из состава "Тисы", обнародовал план партии по энергетической перестройке экономики страны. "Тиса" подготовила сценарий, предусматривающий отказ Венгрии от дешевых российских энергоносителей", - отметил венгерский премьер, трансляция выступления которого велась местными телеканалами.По словам Орбана, в плане венгерских оппозиционеров "пугает все". Глава кабмина подчеркнул, что в случае воплощения в жизнь данной затеи в Венгрии произойдет колоссальный рост цен на дизель и бензин, а также вырастут счета за ЖКХ."Этот план разорит венгерские семьи", - констатировал Орбан.О том, как Евросоюз разрабатывает "кризисные планы" на случай победы партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "Фидес" на парламентских выборах, читайте в материале: В ЕС рассматривают исключение Венгрии в случае победы Орбана на выборах — Politico.
