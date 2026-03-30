Намерения оппозиционного венгерской партии "Тиса" отказаться от покупки российских углеводородов приведет к разорению венгров. Такое заявление в своем видеообращении сделал 30 марта глава венгерского правительства Виктор Орбан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1e/1077305819_0:0:1845:1037_1920x0_80_0_0_346c9652d67920aaf6db30d1a9074331.jpg
венгрия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1e/1077305819_0:0:1639:1229_1920x0_80_0_0_f0c9d29cce227b7ff279ed0f187ebdfe.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
виктор орбан, венгрия, российский газ, ес, politico, новости
Намерения оппозиционного венгерской партии "Тиса" отказаться от покупки российских углеводородов приведет к разорению венгров. Такое заявление в своем видеообращении сделал 30 марта глава венгерского правительства Виктор Орбан
В своем видеообращении Орбан рассказал, что эксперт, вышедший из состава "Тисы", обнародовал план партии по энергетической перестройке экономики страны.
"Тиса" подготовила сценарий, предусматривающий отказ Венгрии от дешевых российских энергоносителей", - отметил венгерский премьер, трансляция выступления которого велась местными телеканалами.
По словам Орбана, в плане венгерских оппозиционеров "пугает все". Глава кабмина подчеркнул, что в случае воплощения в жизнь данной затеи в Венгрии произойдет колоссальный рост цен на дизель и бензин, а также вырастут счета за ЖКХ.
"Этот план разорит венгерские семьи", - констатировал Орбан.
О том, как Евросоюз разрабатывает "кризисные планы" на случай победы партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "Фидес" на парламентских выборах, читайте в материале: В ЕС рассматривают исключение Венгрии в случае победы Орбана на выборах — Politico.
