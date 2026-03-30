На Украине поймали военнослужащих, "служивших" на рынке и СТО

К уголовной ответственности привлекли начальника Черновицкого военного госпиталя, а также двух военнослужащих, которые вместо службы работали на "гражданских" работах. Об этом 30 марта сообщило Государственное бюро расследований Украины

2026-03-30T17:36

Следователи установили, что начальника Черновицкого военного госпиталя разрешал военнослужащим не выполнять служебные обязанности и заниматься своими делами. "Договаривались они об этом из-за знакомых или родственников. В то же время, проверяется информация и о возможной оплате за такую ​​"лояльность", - рассказали в ГБР. - Сотрудники ДБР разоблачили двух военнослужащих, которые фактически не проходили военную службу. Один из них торговал женскими платками на рынке в киоске, связанном с оцеплением командира госпиталя. Другой – работал на СТО".Военнослужащих подозреваются в уклонении от военной службы в условиях военного положения (ч. 4 ст. 409 УК Украины), а начальник госпиталя – в содействии этому (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 УК Украины). Санкции статей предусматривают до 10 лет лишения свободы. "Досудебное расследование продолжается. Следователи проверяют причастность других военнослужащих", - сказано в официальном сообщении.

