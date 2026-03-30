"Если бы не Трамп, войны с Ираном бы не было": эксперт о цене ближневосточной кампании
В отличие от Украины, где США формально не участвуют в боевых действиях, война с Ираном — это кампания, которая была начата по инициативе Трампа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", директор по научной работе Фонда развития и поддержки Клуба "Валдай" Федор Лукьянов
2026-03-30T04:30
Отвечая на вопрос о том, могут ли США переложить ближневосточный конфликт на союзников, оставив Израиль и страны Залива один на один с Ираном, эксперт заявил, что это невозможно.
"Не думаю. Иран — совершенно другая ситуация в данном случае. В ситуации с Украиной США активно способствовали тому, чтобы война произошла, но формально они в ней не участвуют — только поддерживают одну из сторон. А с Ираном — напрямую участвуют", — пояснил Лукьянов.
Он отметил, что в день бомбардировок президент США Дональд Трамп выступил с обращением, которое фактически было объявлением войны.
"Тут он не может сказать так, как про Украину: "Это не моя война. Это все [экс-президент США Джо] Байден". Тут все наоборот: "Если бы не Трамп, войны с Ираном бы не было", — заявил собеседник.
"Конечно, Трамп может все перекрутить и передернуть. Но все равно ему просто так отвертеться не получится. Во-первых, это престиж его личный и имидж США. Во-вторых, Израиль и страны Залива — настолько важные элементы, что Трамп не сможет сказать: "Я начал, а вы разбирайтесь", — резюмировал Федор Лукьянов.
