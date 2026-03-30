"А мы не хотим": Зеленский призвал Россию сдаваться
2026-03-30T14:02
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/17/1077074503_0:227:3036:1935_1920x0_80_0_0_f20103ee6690359b7a538886e868e02b.jpg
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/17/1077074503_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_38d99f52dfb37270bc883d30e32219c5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
14:02 30.03.2026
 
Лидер киевского режима Владимир Зеленский отказался считать Украину проигравшей стороной, призывая при этом организовать трехстороннюю встречу, чтобы продолжать движение по дипломатическому треку. Об этом он 30 марта заявил журналистам
Зеленский отметил, что не считает ситуацию тупиковой, после которой непременно украинской стороне надо сдаться.
"Пусть Россия сдается, мы не будем. Мы должны организовывать трехстороннюю встречу и должны идти дальше по дипломатическому треку", — сказал глава киевского режима.
До этого газета Berliner Zeitung сообщила, что украинский политик "от безысходности" ищет помощи на Ближнем Востоке.
В частности, он побывал в Абу Даби, где встретился с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом аль Нахайяном. Страны договорились о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны.
Также Зеленский посетил Саудовскую Аравию. Украина и королевство подписали соглашение об оборонном сотрудничестве.
О других новостях — в ежедневном обзоре Иран задумался о ядерном оружии. Украина атакует мирное население РФ. Хроника событий на 13.00 30 марта.
