"Охота жить": что сегодня происходит в ДНР

Жизнь в ДНР люди ведут странную, двойную. Днем все более или менее так же, как в других регионах, но смеркается, и в сторону городов Донбасса летят волны ударных украинских дронов

2026-03-30T13:33

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Тут и там по улице Артема снуют усталые люди в оранжевых жилетах. Работает техника. Ковыряют асфальт, извлекая на поверхность уже изрядно прогнившие трубы, изготовленные в СССР. Кладут пластиковые. Поскольку даже центральные улицы в Донецке шириной своей похвастаться не могут, а машин все больше делается, пробки здесь даже по выходным."Нет, здорово, конечно, но я по телику видел, как это в Америке делают. Там хитрая система. По сути дела, труба внутри трубы. И асфальт каждый раз портить не надо", - рассказывает таксист, стараясь не пропустить какого-то ушлого субчика на ростовских номерах, который еще секунду назад был уверен, что перехитрил саму жизнь.Всем этим ремонтам в центре города хотелось бы порадоваться, но беда в том, что наблюдаются они, как правило, именно в центре. Говорили-говорили местные власти, что ренессанс окраин случится аккурат после того, как безопаснее станет, но пока лично я наблюдаю лишь средневековый мрачняк.Зато у блогосферы местной фактуры для создания контента – хоть отбавляй. Молодежь, что на окраинах проживает, снимает и про "съеденный" снегом асфальт, и про тротуары, которых нет, и про дома аварийные. Ну, то есть обо всем, чего не видно гостю с "материка", который из центра не выбирается. Какой-то внятной реакции местных чиновников на все это не видно, но и расчет скорей на то, что ролики завирусятся и будут замечены в столице.В Кировском районе наблюдаю удивительную картину: трое молодых людей на питбайках несутся аккурат по тротуару. "Я так понимаю, что конкретно эти прочитали на билборде о запрете езды по автомобильным дорогам, но поняли это по-своему", - говорю таксисту. Мужик хмыкает. Доиграются, мол, до беды.Когда ситуация на фронте отчаянно требовала насытить группировку легкой, мобильной и дешевой техникой вроде электробайков, питбайков, электросамокатов и мотоциклов, рыночек отреагировал быстро. Понятно ведь, что и волонтерам здесь удобнее закупаться, и сами военные чего-нибудь купят. Но фронт – это фронт, а в тылу граждане, завидев диковинки, решили порадовать детвору.В результате по городам республики носятся толпы детишек, которые и с ПДД не знакомы, и без царя в голове, зато на штуковинах, что разгоняют очень солидную скорость, ревут, как сто волов, и, судя по отсутствию номеров, даже не стоят на учете. Притом что ГАИ в наших краях днем с огнем не сыщешь, а юрисдикция ВАИ, что логично, распространяется лишь на военнослужащих.- Сперва такое вот детям покупают, а потом рыдают на похоронах и грызут себя до гробовой доски. Совсем ополоумели люди.- Ой, не говори. У меня сын просил такой, так мы с женой наотрез отказали. И что ты думаешь?- Что?- Бабушка с дедушкой на день рождения подарили! Седина в голову, елки-палки!- Молодцы какие!- И все! Не отберешь теперь! Я, правда, строго-настрого запретил выезжать на дороги. По двору, спокойно, — это да, можно. Но пацаны есть пацаны. Только отвернись. Говорю: не дай Бог разобьешься – сам прибью!- Аргумент!Пока местные власти бездействуют, решив, что бордов с предупреждениями вполне достаточно, ситуация выходит из-под контроля. Дошло до того, что военные из мобильных групп воздушного прикрытия записывают гневные ролики с требованиями немедленно прекратить этот цирк.И парней можно понять, поскольку гуляют детишки по вечерам, но уже в сумерках на города летят ударные дроны ВСУ, которые в том числе вычисляют по звуку. А тут и звук до смешного похожий, и присутствие несовершеннолетних под открытым небом в это время – глупый риск.Что же до самих дронов, то налеты становятся все более массированными и дерзкими, но и сбивать их, по моим субъективным ощущениям, стали бойчее. Тут военнослужащие хвалят новый отечественный дрон-перехватчик "Елка".- Как "Елка" в итоге? Работает?- Да шикарно! Девять из десяти пусков – сбития. Если промахнулся, то "Елка" вертикально садится и можно использовать повторно.- Настолько хорошо?- Да вот был серьезный налет. Так мы их как орешки щелкали.Тем не менее налеты случаются все чаще. Слышишь характерный рев и понимаешь, что поспать, скорее всего, не дадут. Сбитие пластикового самолетика с четырьмя десятками килограммов взрывчатки, ежели случается прямо над головою, дарит прямо-таки непередаваемые ощущения.- Чего такой кислый? Работать поехали!- Да я толком не спал. Как начались эти воздушные бои ночью, так несколько часов продолжались. Я в окошко выглянул, а там прямо "Звездные войны".- Не жалуйся. У меня примерно то же самое было. Тем не менее, я тебе аж до шести утра дал поспать.- Наверняка у тебя просто тише было.Жизнь теперь выглядит… своеобразно. Днем войны будто и нет. В кафе и ресторанах яблоку негде упасть, в скверах целуются парочки, в парках бегают сторонники ЗОЖ, дети ходят в школу, а взрослые – на работу. Но вечереет и, как говорится, "просыпается мафия". Мониторинговые каналы настоятельно рекомендуют гражданам скорей уходить с улиц, но граждане рекомендации игнорируют. Насиделись, мол, по домам. Им, видишь ли, жить охота.Еще о жизни в Донбассе - в материале издания Украина.ру "Не болтай!": о чем сегодня говорят в ДНР.

Игорь Гомольский

