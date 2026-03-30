"Охота жить": что сегодня происходит в ДНР
"Охота жить": что сегодня происходит в ДНР
"Охота жить": что сегодня происходит в ДНР

13:33 30.03.2026 (обновлено: 13:38 30.03.2026)
 
© Фото : Игорь Гомольский
Игорь Гомольский
специальный корреспондент издания Украина.ру
Жизнь в ДНР люди ведут странную, двойную. Днем все более или менее так же, как в других регионах, но смеркается, и в сторону городов Донбасса летят волны ударных украинских дронов
Тут и там по улице Артема снуют усталые люди в оранжевых жилетах. Работает техника. Ковыряют асфальт, извлекая на поверхность уже изрядно прогнившие трубы, изготовленные в СССР. Кладут пластиковые. Поскольку даже центральные улицы в Донецке шириной своей похвастаться не могут, а машин все больше делается, пробки здесь даже по выходным.
"Нет, здорово, конечно, но я по телику видел, как это в Америке делают. Там хитрая система. По сути дела, труба внутри трубы. И асфальт каждый раз портить не надо", - рассказывает таксист, стараясь не пропустить какого-то ушлого субчика на ростовских номерах, который еще секунду назад был уверен, что перехитрил саму жизнь.
Всем этим ремонтам в центре города хотелось бы порадоваться, но беда в том, что наблюдаются они, как правило, именно в центре. Говорили-говорили местные власти, что ренессанс окраин случится аккурат после того, как безопаснее станет, но пока лично я наблюдаю лишь средневековый мрачняк.
Игорь Гомольский интервью - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября 2022, 12:31
Игорь Гомольский: кто он Донецкий журналист и блогер
Зато у блогосферы местной фактуры для создания контента – хоть отбавляй. Молодежь, что на окраинах проживает, снимает и про "съеденный" снегом асфальт, и про тротуары, которых нет, и про дома аварийные. Ну, то есть обо всем, чего не видно гостю с "материка", который из центра не выбирается. Какой-то внятной реакции местных чиновников на все это не видно, но и расчет скорей на то, что ролики завирусятся и будут замечены в столице.
В Кировском районе наблюдаю удивительную картину: трое молодых людей на питбайках несутся аккурат по тротуару.
"Я так понимаю, что конкретно эти прочитали на билборде о запрете езды по автомобильным дорогам, но поняли это по-своему", - говорю таксисту. Мужик хмыкает. Доиграются, мол, до беды.
Когда ситуация на фронте отчаянно требовала насытить группировку легкой, мобильной и дешевой техникой вроде электробайков, питбайков, электросамокатов и мотоциклов, рыночек отреагировал быстро. Понятно ведь, что и волонтерам здесь удобнее закупаться, и сами военные чего-нибудь купят. Но фронт – это фронт, а в тылу граждане, завидев диковинки, решили порадовать детвору.
В результате по городам республики носятся толпы детишек, которые и с ПДД не знакомы, и без царя в голове, зато на штуковинах, что разгоняют очень солидную скорость, ревут, как сто волов, и, судя по отсутствию номеров, даже не стоят на учете. Притом что ГАИ в наших краях днем с огнем не сыщешь, а юрисдикция ВАИ, что логично, распространяется лишь на военнослужащих.
- Сперва такое вот детям покупают, а потом рыдают на похоронах и грызут себя до гробовой доски. Совсем ополоумели люди.
- Ой, не говори. У меня сын просил такой, так мы с женой наотрез отказали. И что ты думаешь?
- Что?
- Бабушка с дедушкой на день рождения подарили! Седина в голову, елки-палки!
- Молодцы какие!
- И все! Не отберешь теперь! Я, правда, строго-настрого запретил выезжать на дороги. По двору, спокойно, — это да, можно. Но пацаны есть пацаны. Только отвернись. Говорю: не дай Бог разобьешься – сам прибью!
- Аргумент!
Пока местные власти бездействуют, решив, что бордов с предупреждениями вполне достаточно, ситуация выходит из-под контроля. Дошло до того, что военные из мобильных групп воздушного прикрытия записывают гневные ролики с требованиями немедленно прекратить этот цирк.
И парней можно понять, поскольку гуляют детишки по вечерам, но уже в сумерках на города летят ударные дроны ВСУ, которые в том числе вычисляют по звуку. А тут и звук до смешного похожий, и присутствие несовершеннолетних под открытым небом в это время – глупый риск.
Что же до самих дронов, то налеты становятся все более массированными и дерзкими, но и сбивать их, по моим субъективным ощущениям, стали бойчее. Тут военнослужащие хвалят новый отечественный дрон-перехватчик "Елка".
- Как "Елка" в итоге? Работает?
- Да шикарно! Девять из десяти пусков – сбития. Если промахнулся, то "Елка" вертикально садится и можно использовать повторно.
- Настолько хорошо?
- Да вот был серьезный налет. Так мы их как орешки щелкали.
Тем не менее налеты случаются все чаще. Слышишь характерный рев и понимаешь, что поспать, скорее всего, не дадут. Сбитие пластикового самолетика с четырьмя десятками килограммов взрывчатки, ежели случается прямо над головою, дарит прямо-таки непередаваемые ощущения.
- Чего такой кислый? Работать поехали!
- Да я толком не спал. Как начались эти воздушные бои ночью, так несколько часов продолжались. Я в окошко выглянул, а там прямо "Звездные войны".
- Не жалуйся. У меня примерно то же самое было. Тем не менее, я тебе аж до шести утра дал поспать.
- Наверняка у тебя просто тише было.
Жизнь теперь выглядит… своеобразно. Днем войны будто и нет. В кафе и ресторанах яблоку негде упасть, в скверах целуются парочки, в парках бегают сторонники ЗОЖ, дети ходят в школу, а взрослые – на работу. Но вечереет и, как говорится, "просыпается мафия". Мониторинговые каналы настоятельно рекомендуют гражданам скорей уходить с улиц, но граждане рекомендации игнорируют. Насиделись, мол, по домам. Им, видишь ли, жить охота.
Еще о жизни в Донбассе - в материале издания Украина.ру "Не болтай!": о чем сегодня говорят в ДНР.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
13:56Зеленский запросил перемирие на Пасху
13:33Кухарка может управлять Rheinmetall: Зеленский похвалил украинские БЭК и анонсировал импорт дизеля
13:33"Охота жить": что сегодня происходит в ДНР
13:30Последствия ударов ВС РФ по портовой инфраструктуре, авиабазе и полигонам в Одесской области
13:11Ждать ли новую волну мобилизации в России? Песков дал ответ
13:10Луговское пало, над Донецком гремит ПВО, Сумщину накрывают удары. Новости к этому часу
13:04"Елка" против "крыльев": военкор о новом средстве борьбы с дронами-разведчиками ВСУ
13:04Все на самом деле серьезно: Киселев об опасности недооценки Европы
13:00Топливный кризис. Россия посчитала своим долгом помочь Кубе с нефтью
13:00Иран задумался о ядерном оружии. Украина атакует мирное население РФ. Хроника событий на 13.00 30 марта
12:5230 марта 2026 года, утренний эфир
12:48Иран – это нация смертников: Садулаев о решении России, которого очень боятся в США
12:42ВСУ подтянули под Константиновку "злобных птичников": Коц о контроле над малым небом
12:36Приехал в Москву за секретами: новые подробности в деле британского шпиона
12:26Экс-министр энергетики Украины посоветовал киевлянам думать над печным отоплением
12:13Польша построит электронный барьер на границе с Украиной. Главные новости к этому часу
12:05Трамп заявил, что новый лидер Ирана Хаменеи может быть тяжело ранен или мертв
11:41После атаки ВСУ на порты, в России призвали давить на Киев до полного истощения
11:41ВСУ ударили по промышленным и энергетическим объектам ЛНР, пострадали люди. Новости СВО
11:15Иран намерен изменить правила Ормузского пролива
Лента новостейМолния