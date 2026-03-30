"Новые израильтяне" под лестницей: Галкин*, Макаревич*, Шац* и Слепаков*. "Я - русский. Мне это мешает"

"Новые израильтяне" под лестницей: Галкин*, Макаревич*, Шац* и Слепаков*. "Я - русский. Мне это мешает" - 30.03.2026 Украина.ру

"Новые израильтяне" под лестницей: Галкин*, Макаревич*, Шац* и Слепаков*. "Я - русский. Мне это мешает"

А как поживают наши "новые израильтяне"? Те, кто четыре года назад, сбежав из России в Израиль, писали: "счастливы жить в стране, которая не воюет со своими соседями"?

2026-03-30T06:59

2026-03-30T06:59

2026-03-30T06:59

Максим Галкин* - герой-любовникАвтор этого высказывания - Максим Галкин*.В Израиле он давно не живёт, вместе с Аллой Пугачевой и детьми проживает, в основном, на Кипре.Про Израиль и бомбёжки Ирана благоразумно молчит. Ездит на гастроли, выступает перед эмигрантами.Главная новость в жизни Галкина* - он сделал пластику лица и видимо, фигуры. Или накачал сам? Это ненужные подробности, но дело в том, что сам артист только об этом и говорит. "Продаёт" сейчас свой новый имидж. Как же ещё завлечь эмигрантскую публику на выступления?То Галкин публикует фото своих накачанных ягодиц, то голый торс, то он в бассейне, то на пробежке. Его не узнать. Итальянский "герой-любовник" (так называется театральное амплуа), а не Максим Галкин*!Как раз в начале "второй иранской войны", когда сионисты Израиля напали на Иран, Галкин* был в Испании и пошутил со сцены: "Я знаю, что многие пришли только из-за этого!"Имелось в виду: из-за пластики лица "вечного юноши" Галкина*. В ответ он получил много комментариев в сетях:"Что вы думаете по поводу войны в Иране?" "Как не стыдно, когда в стране война, ездить на гастроли", "Вы нужны Израилю прямо сейчас, что вы делаете в Испании", "Максим, где свеча на черном фоне и слова "нет войне"? и много других.На тему войны Галкин помалкивает, на тему Израиля тоже. Как и не бывало "патриота Израиля".Галкину почему-то всё равно, что его "новая родина" в очередной раз вступила в войну.В 2022 году Галкин много возмущался и говорил, что "надо жить в мире с соседями", "дипломатически решать". Почему же теперь молчит? Наверное, боится лишиться гражданства Израиля?Дело в том, что все накопления и недвижимость у Пугачевых - Галкиных за границей. В этом и ответ на вопрос: почему они так возмущались в 2022.И почему так уютно чувствуют себя, будучи гражданами страны, которая напала только за время их "релокации" на Палестину, на Ливан, дважды - на Иран.Двуличие, кстати, у Галкина проявляется даже по отношению к Израилю. Он же должен вроде бы спешить на пункт сбора резервистов, а не показывать всем новые бицепсы?Там ведь, когда начинаются боевые действия, все граждане Израиля стремглав мчатся домой? Защищать свою маленькую родину?Не знаем про всех, но Галкин* и Семён Слепаков* не спешат."Про персидские ковры"Ещё один "новый израильтянин", Семён Слепаков*, успевает всякий раз ещё до того, как Израиль развяжет новую войну с соседями, уехать на гастроли. И не спешит потом домой, отнюдь!Этому поразительному "нюху" удивляются остальные израильские релоканты.Михаил Шац*, иноагент, так прямо и написал:"Почему Сеня Слепаков всегда вовремя уезжает из Израиля?"Сам Михаил Шац* сидит под бомбежками и уныло шутит:"Надевать ли после сирены новое бельё, или это снижает шансы, что тебя найдут в завалах?""Подешевеют ли теперь персидские ковры?"Да уж. "Искрометный юмор" бывших любимчиков российского телевидения.Слепаков*, который теперь веселит своим "юмором" эмигрантов, раньше был одним из самых высокооплачиваемых шоуменов в России. Благодаря телевидению, конечно, и рекламным гонорарам.Делил "первое - второе" место по доходам вместе с Галкиным*.Теперь их не видно и не слышно. Те тексты, которые зачитывает Галкин*, и те юмористические стишки, которые напевает Слепаков* - перестали быть интересными. И даже смешными быть перестали.Ну а что можно сочинить, находясь в эмигрантской среде? Эмиграция - это всегда понижение социального статуса (если ты не гениальный ученый или писатель, хотя и в этом случае не всегда всё так уж гладко).Что же говорить про "творческую интеллигенцию"? Никому, кроме таких же эмигрантов, они не нужны.И честно говоря, Галкин* прав - ходят на их концерты, чтобы посмотреть на "новое лицо" Галкина* или Слепакова*.В России про них вспоминают уже только в моменты, когда "страна, которая не воюет со своими соседями", развязывает очередную агрессию: а как там живут "новые израильтяне"?При режиме "израильской военщины", как говорили в СССР. И совершенно справедливо, как оказалось.Шац*, Слепаков*, Макаревич*, БИ-2 и другие "новые израильтяне" полтора года назад почти все публично поддержали нападение на Палестину.В секторе Газа Израиль убил за полтора года 65 тысяч человек, из них как минимум половина - дети.Но никто из "наших" релокантов не сказал: "так нельзя". Никто не развернулся и демонстративно не уехал из Израиля.Теперь Израиль, уже во второй раз, развязал войну против Ирана. Где же Шац*, Слепаков* и Макаревич*?Поют свои унылые песни. Шутят несмешно. Типа "подешевеют ли теперь персидские ковры"?Это какое-то отвратительное кривлянье, когда и в Израиле, и в Иране гибнут люди."Человек под лестницей"Шац* и Макаревич* жалуются, что почти каждую ночь теперь проводят в убежище.Макаревич признаётся, что превратился в "человека под лестницей", там ему приходится прятаться от постоянных бомбёжек. Хоть и живут они вдалеке от большого города - 20 минут на машине до Хайфы, но "прилетает" всё равно.Макаревич* недавно дал интервью, в котором рассказал о непростой жизни в Израиле:"Здесь есть люди, которые продолжают жить в своем колпаке, смотрят российское телевидение, пьют водку и тоскуют. Я не понимаю, чего они приехали. Зачем? Экономически здесь не лучше. Здесь значительно дороже, чем в России. Здесь непростая жизнь."Макаревич как бы намекает, что он-то уж точно приехал не ради простой жизни. Он приехал за "непростой".Новый израильтянин, который называл граждан России "подтявкивающее г... но", рассказывает, что не скучает по родине. Вспоминает только какие-то "куски природы", рыбалку. По Москве не скучает, потому что "все друзья оттуда уехали".Всё это - естественная реакция людей, которые не могут признаться даже самим себе, что совершили глупейшую ошибку в своей жизни, исправить которую практически невозможно.И если обычный эмигрант просто "пьёт водку и тоскует", но в принципе, может, сделав волевое усилие, вернуться на родину, то иноагенту сделать это почти невозможно.Нет, въезд в Россию для них не закрыт, ничего им не сделают. Они, кстати, продолжают пользоваться соцобеспечением (некоторые втихаря приезжают лечиться, например).Макаревич* спокойно продолжает получать пенсию в России. И доплаты за "народного" и за государственные награды. Ему не мешают деньги от "подтявкивающих", что удивительно.В России у него осталась недвижимость, есть родственники и наверняка, остались друзья (хоть он и рассказывает, что "все уехали").И тот же Макаревич* даже рассказывал, что "не донатит" на ВСУ, потому что не хочет, чтобы украинская ракета прилетела по его сыну (сын живёт в России).Но при переезде или даже просто приезде в Россию иноагента "захейтят" свои же. Получится, что он выпадет из любого общества.В России сейчас - совершенно другая публика, новые тренды. Вряд ли Макаревич* или Слепаков* смогут собирать стадионы, как раньше.Про телевидение и речи нет (хотя как раз там и сидит "пятая колонна", могут и протащить на какую-нибудь передачу). Но ничего из прошлого повторить уже не получится. Поезд ушёл."Я - русский. Мне это очень мешает"Поэтому у "макаревичей" даже нет по сути, вариантов: надо хвалить свою новую родину.Но и ни о каких "принципах" речи не идёт."Меня обвиняют, что я поддержал Израиль в его войне. Поддержал страну, в которой я живу", - возмущался Макаревич* после отмены его концертов в Казахстане, Узбекистане и Киргизии.А вот как он говорит про Россию:"Страна, где я родился, она у меня на спине висит. Я всё равно для них русский. Мне это очень мешает", - так он объяснял отсутствие гастролей на Украине."Этот народ уже не спасти" - про граждан России, конечно."Как были рабами, так рабами и остались" - и это опять про нас.Почувствуйте, как говорится, разницу. Почему же Макаревичу так мешает, что он - русский, но никак не мешает то, что он израильтянин?Это люди, которые прекрасно и сытно жили в России, потом вкладывали деньги за рубежом, и потом побежали спасать нажитое. Оглянулись: источник денег исчез. Ну значит, надо продолжать спасать нажитое.Бравурных речей от них теперь не слышно. Так, "подтявкивают" иногда. Про "персидские ковры, которые подешевеют"."Защитники" ИзраиляНо "новые израильтяне" не спешат защищать и новую родину.Вот буквально на днях израильский "телеканал 12" опубликовал запись заседания Кабмина, где начальник Генштаба Израиля говорит: "я поднимаю десять красных флагов" и требует новые законы о призыве, о резервах и о продлении службы."Резервы не могут выстоять в этих драматических обстоятельствах", - говорит он.Где же новые защитники сионизма? Уже перестали разглагольствовать про "рабов России" и побежали записываться в сионистскую коалицию? Ну или хотя бы словом пошли помогать ?Шац* мог бы сочинять куплеты, Макаревич* бы пел перед бригадой ЦАХАЛ, а Семён Слепаков* аккомпанировал бы - хотя бы из-за рубежа, как обычно.Но откроем один секрет: там они тоже не нужны со своими старыми прибаутками, юморком "про ковры" и псевдобесстрашием: "вы рабы!"И даже, честно говоря, немного берёт оторопь: вот на этих мы смотрели по телевизору? Ходили на концерты? И они даже местами нравились! Вызывали интерес."Новые израильтяне" продолжают своё унылое существование "под лестницей".Живут теперь в стране, которая воюет со всеми своими соседями. И не возмущаются. Почему-то.*Внесены в РФ в список иноагентов или террористов и экстремистов

израиль

россия

иран

Елена Мурзина

Елена Мурзина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

израиль, россия, иран, максим галкин, макаревич, семен слепаков, би-2, вооруженные силы украины, кабмин, эксклюзив