"Новые израильтяне" под лестницей: Галкин*, Макаревич*, Шац* и Слепаков*. "Я - русский. Мне это мешает"
А как поживают наши "новые израильтяне"? Те, кто четыре года назад, сбежав из России в Израиль, писали: "счастливы жить в стране, которая не воюет со своими соседями"?
"Новые израильтяне" под лестницей: Галкин*, Макаревич*, Шац* и Слепаков*. "Я - русский. Мне это мешает"

06:59 30.03.2026
 
Елена Мурзина
автор издания Украина.ру
А как поживают наши "новые израильтяне"? Те, кто четыре года назад, сбежав из России в Израиль, писали: "счастливы жить в стране, которая не воюет со своими соседями"?
Максим Галкин* - герой-любовник
Автор этого высказывания - Максим Галкин*.
В Израиле он давно не живёт, вместе с Аллой Пугачевой и детьми проживает, в основном, на Кипре.
Про Израиль и бомбёжки Ирана благоразумно молчит. Ездит на гастроли, выступает перед эмигрантами.
Главная новость в жизни Галкина* - он сделал пластику лица и видимо, фигуры. Или накачал сам? Это ненужные подробности, но дело в том, что сам артист только об этом и говорит. "Продаёт" сейчас свой новый имидж. Как же ещё завлечь эмигрантскую публику на выступления?
То Галкин публикует фото своих накачанных ягодиц, то голый торс, то он в бассейне, то на пробежке. Его не узнать. Итальянский "герой-любовник" (так называется театральное амплуа), а не Максим Галкин*!
Как раз в начале "второй иранской войны", когда сионисты Израиля напали на Иран, Галкин* был в Испании и пошутил со сцены: "Я знаю, что многие пришли только из-за этого!"
Имелось в виду: из-за пластики лица "вечного юноши" Галкина*. В ответ он получил много комментариев в сетях:
"Что вы думаете по поводу войны в Иране?" "Как не стыдно, когда в стране война, ездить на гастроли", "Вы нужны Израилю прямо сейчас, что вы делаете в Испании", "Максим, где свеча на черном фоне и слова "нет войне"? и много других.
На тему войны Галкин помалкивает, на тему Израиля тоже. Как и не бывало "патриота Израиля".
Галкину почему-то всё равно, что его "новая родина" в очередной раз вступила в войну.
В 2022 году Галкин много возмущался и говорил, что "надо жить в мире с соседями", "дипломатически решать". Почему же теперь молчит? Наверное, боится лишиться гражданства Израиля?
Дело в том, что все накопления и недвижимость у Пугачевых - Галкиных за границей. В этом и ответ на вопрос: почему они так возмущались в 2022.
И почему так уютно чувствуют себя, будучи гражданами страны, которая напала только за время их "релокации" на Палестину, на Ливан, дважды - на Иран.
Двуличие, кстати, у Галкина проявляется даже по отношению к Израилю. Он же должен вроде бы спешить на пункт сбора резервистов, а не показывать всем новые бицепсы?
Там ведь, когда начинаются боевые действия, все граждане Израиля стремглав мчатся домой? Защищать свою маленькую родину?
Не знаем про всех, но Галкин* и Семён Слепаков* не спешат.
"Про персидские ковры"
Ещё один "новый израильтянин", Семён Слепаков*, успевает всякий раз ещё до того, как Израиль развяжет новую войну с соседями, уехать на гастроли. И не спешит потом домой, отнюдь!
Этому поразительному "нюху" удивляются остальные израильские релоканты.
Михаил Шац*, иноагент, так прямо и написал:
"Почему Сеня Слепаков всегда вовремя уезжает из Израиля?"
Сам Михаил Шац* сидит под бомбежками и уныло шутит:
"Надевать ли после сирены новое бельё, или это снижает шансы, что тебя найдут в завалах?"
"Подешевеют ли теперь персидские ковры?"
Да уж. "Искрометный юмор" бывших любимчиков российского телевидения.
Слепаков*, который теперь веселит своим "юмором" эмигрантов, раньше был одним из самых высокооплачиваемых шоуменов в России. Благодаря телевидению, конечно, и рекламным гонорарам.
Делил "первое - второе" место по доходам вместе с Галкиным*.
Теперь их не видно и не слышно. Те тексты, которые зачитывает Галкин*, и те юмористические стишки, которые напевает Слепаков* - перестали быть интересными. И даже смешными быть перестали.
Ну а что можно сочинить, находясь в эмигрантской среде? Эмиграция - это всегда понижение социального статуса (если ты не гениальный ученый или писатель, хотя и в этом случае не всегда всё так уж гладко).
Что же говорить про "творческую интеллигенцию"? Никому, кроме таких же эмигрантов, они не нужны.
И честно говоря, Галкин* прав - ходят на их концерты, чтобы посмотреть на "новое лицо" Галкина* или Слепакова*.
В России про них вспоминают уже только в моменты, когда "страна, которая не воюет со своими соседями", развязывает очередную агрессию: а как там живут "новые израильтяне"?
При режиме "израильской военщины", как говорили в СССР. И совершенно справедливо, как оказалось.
Шац*, Слепаков*, Макаревич*, БИ-2 и другие "новые израильтяне" полтора года назад почти все публично поддержали нападение на Палестину.
В секторе Газа Израиль убил за полтора года 65 тысяч человек, из них как минимум половина - дети.
Но никто из "наших" релокантов не сказал: "так нельзя". Никто не развернулся и демонстративно не уехал из Израиля.
Теперь Израиль, уже во второй раз, развязал войну против Ирана. Где же Шац*, Слепаков* и Макаревич*?
Поют свои унылые песни. Шутят несмешно. Типа "подешевеют ли теперь персидские ковры"?
Это какое-то отвратительное кривлянье, когда и в Израиле, и в Иране гибнут люди.
"Человек под лестницей"
Шац* и Макаревич* жалуются, что почти каждую ночь теперь проводят в убежище.
Макаревич признаётся, что превратился в "человека под лестницей", там ему приходится прятаться от постоянных бомбёжек. Хоть и живут они вдалеке от большого города - 20 минут на машине до Хайфы, но "прилетает" всё равно.
Макаревич* недавно дал интервью, в котором рассказал о непростой жизни в Израиле:
"Здесь есть люди, которые продолжают жить в своем колпаке, смотрят российское телевидение, пьют водку и тоскуют. Я не понимаю, чего они приехали. Зачем? Экономически здесь не лучше. Здесь значительно дороже, чем в России. Здесь непростая жизнь."
Макаревич как бы намекает, что он-то уж точно приехал не ради простой жизни. Он приехал за "непростой".
Новый израильтянин, который называл граждан России "подтявкивающее г... но", рассказывает, что не скучает по родине. Вспоминает только какие-то "куски природы", рыбалку. По Москве не скучает, потому что "все друзья оттуда уехали".
Всё это - естественная реакция людей, которые не могут признаться даже самим себе, что совершили глупейшую ошибку в своей жизни, исправить которую практически невозможно.
И если обычный эмигрант просто "пьёт водку и тоскует", но в принципе, может, сделав волевое усилие, вернуться на родину, то иноагенту сделать это почти невозможно.
Нет, въезд в Россию для них не закрыт, ничего им не сделают. Они, кстати, продолжают пользоваться соцобеспечением (некоторые втихаря приезжают лечиться, например).
Макаревич* спокойно продолжает получать пенсию в России. И доплаты за "народного" и за государственные награды. Ему не мешают деньги от "подтявкивающих", что удивительно.
В России у него осталась недвижимость, есть родственники и наверняка, остались друзья (хоть он и рассказывает, что "все уехали").
И тот же Макаревич* даже рассказывал, что "не донатит" на ВСУ, потому что не хочет, чтобы украинская ракета прилетела по его сыну (сын живёт в России).
Но при переезде или даже просто приезде в Россию иноагента "захейтят" свои же. Получится, что он выпадет из любого общества.
В России сейчас - совершенно другая публика, новые тренды. Вряд ли Макаревич* или Слепаков* смогут собирать стадионы, как раньше.
Про телевидение и речи нет (хотя как раз там и сидит "пятая колонна", могут и протащить на какую-нибудь передачу). Но ничего из прошлого повторить уже не получится. Поезд ушёл.
"Я - русский. Мне это очень мешает"
Поэтому у "макаревичей" даже нет по сути, вариантов: надо хвалить свою новую родину.
Но и ни о каких "принципах" речи не идёт.
"Меня обвиняют, что я поддержал Израиль в его войне. Поддержал страну, в которой я живу", - возмущался Макаревич* после отмены его концертов в Казахстане, Узбекистане и Киргизии.
А вот как он говорит про Россию:
"Страна, где я родился, она у меня на спине висит. Я всё равно для них русский. Мне это очень мешает", - так он объяснял отсутствие гастролей на Украине.
"Этот народ уже не спасти" - про граждан России, конечно.
"Как были рабами, так рабами и остались" - и это опять про нас.
Почувствуйте, как говорится, разницу. Почему же Макаревичу так мешает, что он - русский, но никак не мешает то, что он израильтянин?
Это люди, которые прекрасно и сытно жили в России, потом вкладывали деньги за рубежом, и потом побежали спасать нажитое. Оглянулись: источник денег исчез. Ну значит, надо продолжать спасать нажитое.
Бравурных речей от них теперь не слышно. Так, "подтявкивают" иногда. Про "персидские ковры, которые подешевеют".
"Защитники" Израиля
Но "новые израильтяне" не спешат защищать и новую родину.
Вот буквально на днях израильский "телеканал 12" опубликовал запись заседания Кабмина, где начальник Генштаба Израиля говорит: "я поднимаю десять красных флагов" и требует новые законы о призыве, о резервах и о продлении службы.
"Резервы не могут выстоять в этих драматических обстоятельствах", - говорит он.
Где же новые защитники сионизма? Уже перестали разглагольствовать про "рабов России" и побежали записываться в сионистскую коалицию? Ну или хотя бы словом пошли помогать ?
Шац* мог бы сочинять куплеты, Макаревич* бы пел перед бригадой ЦАХАЛ, а Семён Слепаков* аккомпанировал бы - хотя бы из-за рубежа, как обычно.
Но откроем один секрет: там они тоже не нужны со своими старыми прибаутками, юморком "про ковры" и псевдобесстрашием: "вы рабы!"
И даже, честно говоря, немного берёт оторопь: вот на этих мы смотрели по телевизору? Ходили на концерты? И они даже местами нравились! Вызывали интерес.
"Новые израильтяне" продолжают своё унылое существование "под лестницей".
Живут теперь в стране, которая воюет со всеми своими соседями. И не возмущаются. Почему-то.
*Внесены в РФ в список иноагентов или террористов и экстремистов
