Резиновые "мангалы" и шаровые огнетушители: военкор об эффективной защите бронетехники - 30.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260330/rezinovye-mangaly-i-sharovye-ognetushiteli-voenkor-ob-effektivnoy-zaschite-bronetekhniki-1077322861.html
Резиновые "мангалы" и шаровые огнетушители: военкор об эффективной защите бронетехники
Резиновые "мангалы" и шаровые огнетушители: военкор об эффективной защите бронетехники - 30.03.2026 Украина.ру
Резиновые "мангалы" и шаровые огнетушители: военкор об эффективной защите бронетехники
Российские танкисты нашли недорогой способ защитить технику: резиновые экраны из старых конвейерных лент работают как противоосколочный подбой. А шаровые огнетушители при взрыве тушат пожар углекислотой и дают экипажу время покинуть машину. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц
2026-03-30T14:01
2026-03-30T14:02
россия
белгородская область
украина
украина.ру
вооруженные силы украины
защита
танки
бронетехника
бмп
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1e/1077321959_0:33:800:483_1920x0_80_0_0_b4efaf0f905a17579a8bd68e2a3db4ca.jpg
Эксперт рассказал о нестандартном решении для защиты бронетехники, о котором он узнал еще в 2024 году. "В Белгородской области местный предприниматель скупил у разорившихся заводов конвейерные ленты из толстой резины. Ей обшивали очень много техники: и Уазики, и БМП, и БТР, и танки", — заявил Коц.По его словам, резина работает именно как противоосколочная защита. "Она работает как противоосколочный подбой. Если рядом разрыв артиллерийского снаряда, эта плотная резина вылавливает осколки, они не повреждают ни обвес, ни броню машины", — пояснил военкор.Коц рассказал, что на танках стали использовать шаровые огнетушители. "Эта штука похожа на волейбольный мяч. При нагревании температуры он взрывается, распыляя вокруг углекислоту, которая почти моментально тушит пожар", — рассказал жунралист."Да, экипаж тоже может этим надышаться. Но тут задача – не сохранить танк, а дать возможность танкистам выскочить наружу", — подчеркнул собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Андрей Коц: России нужно создавать новые огневые группы ПВО и готовиться отражать летнее наступление ВСУ" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Герман Садулаев: России нужны "зубы дракона" в нижнем небе, чтобы достойно отразить новое наступление ВСУ" на сайте Украина.ру.
россия
белгородская область
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1e/1077321959_57:0:744:515_1920x0_80_0_0_9821774422d82f42e39cccdb4000870f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, белгородская область, украина, украина.ру, вооруженные силы украины, защита, танки, бронетехника, бмп, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новости сво, спецоперация, главные новости, главное, война, война на украине, новости
Россия, Белгородская область, Украина, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, защита, танки, бронетехника, БМП, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, новости СВО, Спецоперация, Главные новости, главное, война, война на Украине, Новости

Резиновые "мангалы" и шаровые огнетушители: военкор об эффективной защите бронетехники

14:01 30.03.2026 (обновлено: 14:02 30.03.2026)
 
© commons.wikimedia.org
- РИА Новости, 1920, 30.03.2026
© commons.wikimedia.org
Читать в
ДзенTelegram
Российские танкисты нашли недорогой способ защитить технику: резиновые экраны из старых конвейерных лент работают как противоосколочный подбой. А шаровые огнетушители при взрыве тушат пожар углекислотой и дают экипажу время покинуть машину. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц
Эксперт рассказал о нестандартном решении для защиты бронетехники, о котором он узнал еще в 2024 году. "В Белгородской области местный предприниматель скупил у разорившихся заводов конвейерные ленты из толстой резины. Ей обшивали очень много техники: и Уазики, и БМП, и БТР, и танки", — заявил Коц.
По его словам, резина работает именно как противоосколочная защита. "Она работает как противоосколочный подбой. Если рядом разрыв артиллерийского снаряда, эта плотная резина вылавливает осколки, они не повреждают ни обвес, ни броню машины", — пояснил военкор.
Коц рассказал, что на танках стали использовать шаровые огнетушители. "Эта штука похожа на волейбольный мяч. При нагревании температуры он взрывается, распыляя вокруг углекислоту, которая почти моментально тушит пожар", — рассказал жунралист.
"Да, экипаж тоже может этим надышаться. Но тут задача – не сохранить танк, а дать возможность танкистам выскочить наружу", — подчеркнул собеседник Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияБелгородская областьУкраинаУкраина.руВооруженные силы УкраинызащитатанкибронетехникаБМПСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО Россияновости СВОСпецоперацияГлавные новостиглавноевойнавойна на УкраинеНовости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
