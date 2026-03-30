Резиновые "мангалы" и шаровые огнетушители: военкор об эффективной защите бронетехники

Российские танкисты нашли недорогой способ защитить технику: резиновые экраны из старых конвейерных лент работают как противоосколочный подбой. А шаровые огнетушители при взрыве тушат пожар углекислотой и дают экипажу время покинуть машину. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц

2026-03-30T14:01

Эксперт рассказал о нестандартном решении для защиты бронетехники, о котором он узнал еще в 2024 году. "В Белгородской области местный предприниматель скупил у разорившихся заводов конвейерные ленты из толстой резины. Ей обшивали очень много техники: и Уазики, и БМП, и БТР, и танки", — заявил Коц.По его словам, резина работает именно как противоосколочная защита. "Она работает как противоосколочный подбой. Если рядом разрыв артиллерийского снаряда, эта плотная резина вылавливает осколки, они не повреждают ни обвес, ни броню машины", — пояснил военкор.Коц рассказал, что на танках стали использовать шаровые огнетушители. "Эта штука похожа на волейбольный мяч. При нагревании температуры он взрывается, распыляя вокруг углекислоту, которая почти моментально тушит пожар", — рассказал жунралист."Да, экипаж тоже может этим надышаться. Но тут задача – не сохранить танк, а дать возможность танкистам выскочить наружу", — подчеркнул собеседник Украина.ру.

