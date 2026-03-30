Финские ВВС не стали сбивать залетевшие дроны с Украины, сочтя их неопасными
Финские ВВС не стали сбивать залетевшие дроны с Украины, сочтя их неопасными
14:45 30.03.2026 (обновлено: 14:51 30.03.2026)
Военно-воздушные силы Финляндии не стали сбивать беспилотники, залетевшие в воздушное пространство страны, поскольку не сочли их непосредственной угрозой. Об этом 30 марта заявил генерал-майор ВВС Финляндии Типо Херранен, пишет телеграм канал Украина.ру
Как заявил на пресс-конференции генерал-майор Военно-воздушных сил Финляндии Тимо Херранен, один из беспилотников не представлял опасности. По данным финской стороны, пилот истребителя, обнаружившего БПЛА, не открыл огонь, чтобы избежать возможного сопутствующего ущерба.
Накануне министр обороны Финляндии Антти Хяккянен сообщил, что в воскресенье на территорию страны залетели несколько беспилотников. Позднее власти подтвердили, что как минимум один из них был украинским, а два аппарата упали в районе Куволы на юго-востоке страны.
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо назвал произошедшее нарушением территориальной целостности страны. При этом он отметил, что вопрос рассматривается на уровне высшего руководства, а расследование инцидента продолжается.
По данным западных СМИ, этот случай стал первым с начала украинского конфликта, когда украинские беспилотники зафиксировали в воздушном пространстве Финляндии. На этом фоне в стране заявили, что прямой военной угрозы нет, однако подобные инциденты воспринимаются серьезно.