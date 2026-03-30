"Мирные воины": кто и как разминирует освобожденные поселки

Разминирование территорий в зоне проведения спецоперации – та еще расчистка Авгиевых конюшен: чем дальше продвигаются наши войска, тем больше у саперов работы

2026-03-30T14:50

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

За тем, как бойцы 48-го отдельного инженерно-саперного батальона 51-й гвардейской армии в составе группировки войск "Центр" разминируют очередной освобожденный поселок, наблюдал журналист издания Украина.ру."Парни, можете оставить вещи в машине. Тут никто не возьмет", - говорит могучий сапер, протискиваясь между "буханкой" и мусорно-земляной насыпью, призванной скрыть "лошадку" от посторонних глаз. "Брат, присмотри за их "шмурдяком", чтоб не увел никто!" - обращается к водителю здоровяк.Запирая в машине "похудевший" рюкзак, думаю о том, почему из тысяч магазинов тактического и военного снаряжения, открывшихся по всей России-матушке, ни один не зовут "Шмурдяк". Эдак, ежели кто не в курсе, здесь солдатские пожитки называют. Известно, почему! Страшно далеки они от народа.Когда вокруг царит хаос, человек подсознательно тяготеет к хоть какому-нибудь порядку. Команд, вроде бы, не подают, но мы все равно строимся в колонну по одному и чешем вдоль трассы. Завидев "буханку" с обозначением "300" на лобовом стекле, дружно и не мешкая выбираемся на обочину. Ибо, во-первых, медленно здесь в принципе не ездят, а, во-вторых, стоящий на пути эвакуационной машины рискует на этой самой машине доехать до ближайшего медпункта. А у нас работы полно.На завтрак, согласно текущему распорядку дня, разминирование освобожденного поселка. Если говорить конкретнее, то нужно зачистить от всего, что взрывается, частную застройку, в которой держали оборону солдаты противника.- Эх, ни туда, ни сюда!- Ты о чем?- Погода. И не пасмурно, и солнышка нет. И ветер этот холодный достал. Вчера почти жарко было, ну!- Весна. Что ж ты хочешь? А дроны сейчас в любую погоду активничают. Сам знаешь.Командир саперов с жизнерадостным позывным "Юморист" и ружьем на плече настоятельно рекомендует не сходить с уже разминированной тропы и не лезть поперед батьки в пекло. А то, дескать, может так статься, что кругом могут быть сплошные военкоры. Традиционно закатываем глаза, демонстрируя, что не в первый раз на родео, хотя рекомендация, в общем и целом, дельная.Тем временем завершается процесс трансформации в "космонавтов" и в темпе вальса расчехляется оборудование. Среди присутствующих наблюдаю знакомое лицо. Вернее, узнаю-то глаза под очками, поскольку ребята уже в "балаклавах".- А мы ведь с вами уже пересекались, верно? Примерно год назад.- Да, было такое.- Что в жизни изменилось с тех пор?- Ну… квартиру купил наконец-то. А так все то же: работаем.- А ребята, с которыми тогда работали, все живы-здоровы?- Да-да. Нет, были, конечно, ранения, но все живы и в строю.Вооружившись щупами и миноискателями, бойцы расходятся по заранее отмеченным маршрутам. Штатное оружие, знамо дело, под рукой, на случай появления "камиков".Обстановка, прямо скажем, депрессивная. Населенные пункты, в которых неприятель оборудует позиции и упорно держит оборону, достаются нам в плачевном состоянии. Мне, как дончанину, больно смотреть на то, что оставляют за собой ВСУ. Когда-то здесь цвели абрикосы и резвилась детвора, а теперь лишь отощавшие собаки бродят по развалинам. Выжженная земля.По левую руку от безопасной тропки раскинулись хозпостройки. Слово "раскинулись", в данном контексте, звучит издевательски, поскольку их, вместе с содержимым, буквально размазало артиллерией. Всюду осколки банок, бесформенные огрызки металла, тряпье бесцветное да ржавый "скелет" советской кровати.Вслед за сапером с позывным "Фикс", да мимо всей этой прелести, топаем к руинам частного дома. Ловко орудуя щупом солдат проверяет крыльцо и осторожно поднимается по ступеням.- За тобой можно?- Погоди, я коридор сперва проверю, а потом след в след и чур ничего не трогать, ногами не пинать.- Да уж знаю.Крыша частично обвалилась, похоронив под собою часть комнат вместе с нехитрым имуществом. Острым концом щупа "Фикс" тычет в горы строительного мусора и ошметки мебели. Время от времени перехватывает свое орудие труда, чтобы тупым концом его сдвинуть в сторону шмат картона или прогнивший матрац."В тех домах, где они оборону держали, порой десятками находим снаряды, ВОГи, много "сбросов", боевые части от FPV. Мы проводим только поверхностную очистку. Разные там "колокольчики", снаряды, прошедшие через ствол, ВОГи и прочее, что лучше руками не трогать, ликвидируем прямо на месте", - чуть монотонно объясняет "Фикс", перемещаясь из комнаты в комнату."Фикс" - дончанин. Работал кассиром в обменнике, дальше мобилизация, полк мобрезерва и первые штурмы. Летом 2022-го попал в отдельную роту разминирования. Начинал с разминирования Мариуполя, затем чистил территорию там, где после тянули "нитку" водовода из Дона, потом Авдеевка, Украинск, Нью-Йорк, дорога на Карловку. География обширна."Чего-то совсем уж нестандартного не припомню. Попадались штатные мины, но с какими-то нестандартными взрывателями. Здесь, через дорогу, попадались МОН-90 на дистанционном управлении, к примеру. Здесь же попадались ОЗМ, под которыми еще что-то было. Проверять, что там, не стали. Уничтожали на месте. Из импортного тут очень много ВОГов: М-430 и М-433. Чуть меньше сотни за то недолгое время, что здесь работаем, успели найти. Еще тут много самоделок. А вообще из неприятного это магнитные мины и те, что на эффекте Доплера. Там уже не важно, в железе ты или нет. Они срабатывают при твоем приближении. Но здесь такие не попадались пока", - перечисляет боец.На другом конце делянки работает старший сапер "Серый". Как и "Фикс", он местный и боевой путь свой начинал в штурмовом подразделении. После освобождения Мариуполя в составе подразделения был переброшен в ЛНР. Живая классика, воспетая сериалом "Мобилизация".- Не могу не обратить внимание на то, что выглядите вы как-то понарядней, чем в прошлом году. Новое снаряжение подвезли?- Да, получили не так давно. Ботинки противоминные, противоосколочные. Держат фугасное воздействие минно-взрывного действия. Костюм также противоосколочный, тактический. В принципе, все у нас новое, все относительно передовое. Новые костюмы чуть легче, чем предыдущие. Мы прибавили в мобильности, что хорошо, учитывая ситуацию с "птичками".- Если уж заговорили о "птичках", то как обороняетесь?- Штатное вооружение, ружья. Прежде чем начать работать, намечаем укрытия. А так детекторы у нас есть, глушилки есть. Нормально работаем.Реплики наши то и дело заглушает рев моторов. Звук по степи расходится – только в путь. То стайка квадроциклов мимо пройдет, то какая-нибудь легкая бронетехника, то "Улан", груженый трофейными "Баб-ягами". Было время, когда сбитие одного агро-дрона считалось подвигом, а тут вот целый кузов настреляли, но радости особой на лицах не видно. Рутина."С 2022 года кардинально все изменилось. И глобально, и у нас в инженерке. Слишком много СВУ. Печатают на 3D-принтерах, пичкают различными датчиками. Это и магнитные, и датчики движения, и сейсмические, и оптические. Применяется все. Это усложняет разминирование, поскольку подойти к такой мине, будучи обвешанным железом, сапер не может. Решаем проблему дистанционно. Самое примитивное – это палка длинной 2,5–3 метра, на конце которой закрепляется шашка. Дистанционный подрыв", - делится наблюдениями старший сапер.По все той же безопасной тропинке, да через пригорок выбираюсь на раскинувшуюся за домом полянку, по которой, что твои землепашцы за плугом, движутся остальные члены группы. Левее наблюдаю воронку, в которой без проблем можно похоронить танк. Причем с "мангалом", "дредами" и прочими атрибутами актуальной военной моды.- Товарищ "Юморист", это чего здесь такое приключилось?- Судя по внешним факторам, здесь находился минометный расчет ВСУ. Здесь же, судя по всему, располагался их склад БК, который успешно поразили наши войска. Какое-то довольно крупное тут расположение у них было, и далеко не весь боекомплект они успели израсходовать. Да, не все сдетонировало. Мы уже обнаружили американские 120-е мины. В районе километра их разбросало. Еще нашли здесь иностранные танковые снаряды 125-мм. Хороший был склад. А на месте воронки мог быть, как обычный подвал, так и блиндаж.- А чем, по-твоему, работали?- Похоже на какую-то серьезную РСЗО, вроде "Торнадо".Всем саперам, с которыми жизнь свела на войне, задавал один и тот же грустный вопрос: сколько времени уйдет на полное разминирование ДНР? А тут ребята все местные. Ну как не спросить? "Фикс" с грустью констатировал, что даже в самом Донецке лесопосадки еще чистить и чистить. "Серый" отмерил лет сорок. "Я слышал, что год войны – это десять лет разминирования. А у нас боевые действия высокой интенсивности. Потому вполне может быть, что еще больше времени понадобится", - резюмировал "Юморист". Сколько ж годиков нам всем исполнится, когда снова можно будет на пикник выбраться без опаски? Об этом лучше не думать.Улов богатый: снаряды, минометные мины, ТМ и разное по мелочи. Чтобы не рисковать попусту, весь этот мусор уничтожат накладным зарядом. Небо хмурится.Пока базар-вокзал, нахожу своего давнишнего знакомого. Он постарше других членов группы. Воюет с 2014-го. Как сам он говорит, "с перерывами".- "Алекс", а растяжки здесь встречаются?- Да сам посмотри вокруг. Все разбито, разорвано. Что стояло, то, в большинстве своем, уже сработало. Лично мне пока не попадались, а ребята встречали ОЗМ на растяжке, Ф-ки на растяжках.По команде "Юмориста" солидный участок дороги перекрывают с обоих концов. Осколков будет много и разлетятся они широко. О "вторичке" говорить нечего.Один из саперов готовит заряд, остальные собирают оборудование и отходят подальше, увлекая нас за собой. Через дорогу, по полям и в овражек.- Шевелимся, ребята, шевелимся. С этой стороны все чисто, но под ноги все равно смотрим внимательно.- Что? Еще дальше уходим?- Да, спустимся в низину. Так оно безопаснее.Настоящие саперы от взрывов не бегут, поскольку точно знают, сколько времени отведено на отход. "А вот сейчас я бы, на твоем месте, присел", - улыбается "Алекс" и опускается на одно колено. Присутствующие следуют его примеру.Могучий взрыв сотрясает округу и моментально становится ясно, зачем было так далеко идти. Ощущение такое, будто на дворе лето 2022-го и на соседней улице плотно-плотно ложится все подряд. Неприятное, надо признать, ощущение."Есть это чувство удовлетворения, когда делаешь родную землю еще немножечко чище?" - спрашиваем у "Алекса" на обратном пути. Опытный боец на секунду задумывается, а затем отвечает: "По-моему, саперное дело на войне – одно из самых мирных, самых добрых. Потому, что результат этой работы – безопасность людей, которые следом за нами пойдут по этой земле".Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Игорь Гомольский

