Ждать ли новую волну мобилизации в России? Песков дал ответ

Представитель Кремля заявил, что слухи о всеобщей мобилизации не имеют под собой основания. Об этом 30 марта написало агентство РИА Новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Представитель Кремля заявил, что слухи о всеобщей мобилизации не имеют под собой основания. Об этом 30 марта написало агентство РИА Новости
Пресс-секретарь российского лидера прокомментировал заявление президента Финляндии Александера Стубба о том, что в РФ якобы может быть объявлена всеобщая мобилизация.
"Такой темы нет на повестке дня", - сказал представитель Кремля на просьбу прокомментировать заявление президента Финляндии Александера Стубба о том, что в России якобы может быть объявлена всеобщая мобилизация.
30 марта Стубб заявил о якобы высоких потерях Вооруженных сил РФ на фронте. Он предположил, что это "ведет к ситуации, когда РФ потребуется всеобщая мобилизация".
Несколькими днями ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев подчеркнул, что в настоящий момент нет необходимости объявлять новую волну мобилизации в России. По его словам, лиц, которые заключили контракт с Минобороны, "вполне достаточно" для участия в специальной военной операции (СВО).
О других новостях — в ежедневном обзоре Иран задумался о ядерном оружии. Украина атакует мирное население РФ. Хроника событий на 13.00 30 марта.
