Снималась в откровенных образах и кокошнике: украинская дипломатия пополнилась бывшей моделью
Новым почетным консулом Украины в Доминиканской Республике стала Виктория Якимова. Об этом 30 марта сообщило украинское издание "Политика Страны"
Снималась в откровенных образах и кокошнике: украинская дипломатия пополнилась бывшей моделью

14:09 30.03.2026
 
Новым почетным консулом Украины в Доминиканской Республике стала Виктория Якимова. Об этом 30 марта сообщило украинское издание "Политика Страны"
Сама Якимова подтвердила назначение и прокомментировала обсуждение ее прежней работы в моделинге. По ее словам, при подаче кандидатуры на должность почетного консула она не скрывала свою прошлую деятельность.
"Подавая свою кандидатуру на должность Почетного Консула, я не пыталась скрыть свою предыдущую жизнь, связанную с моделингом. Современная самодостаточная женщина имеет право реализовывать себя в выбранной профессии, а также изменять направление развития и расти", — написала Виктория Якимова в Facebook*.
Как отмечают украинские СМИ, офис почетного консульства Украины в Доминиканской Республике был открыт 21 марта в городе Ла-Романа. Якимова также заявила, что должность почетного консула не предусматривает государственного финансирования, а украинцы в стране смогут обращаться туда за консультациями и консульской помощью.
По данным открытых публикаций, Виктория Якимова родом из Одессы и проживает в Доминиканской Республике. В СМИ также обратили внимание на ее старые фотографии, в том числе съемки в откровенных образах и кадры в кокошнике, которые ранее публиковались в соцсетях.
Почетный консул, в отличие от штатного консула, как правило, не является карьерным дипломатом и занимается представительскими, организационными и гуманитарными вопросами, а также содействием гражданам своей страны за рубежом.
О других новостях — в ежедневном обзоре Иран задумался о ядерном оружии. Украина атакует мирное население РФ. Хроника событий на 13.00 30 марта.
* Facebook — принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ.
Больше материалов по теме:
15:33Трамп снова угрожает Ирану, присматривающемуся к ядерному оружию. Новости к этому часу
15:05В ЕС рассматривают исключение Венгрии в случае победы Орбана на выборах — Politico
14:52Запад обратился к Зеленскому насчет ударов по энергетике России
14:50"Мирные воины": кто и как разминирует освобожденные поселки
14:45Финские ВВС не стали сбивать залетевшие дроны с Украины, сочтя их неопасными
14:39МИД Ирана заявил о "катастрофичной ошибке" Зеленского
14:30Польша возведет на границе с Украиной электронный барьер за 120 млн долларов
14:19Зеленский пожаловался на дефицит противобаллистических ракет
14:17Полковник Нацгвардии Украины пойман на "покупке инвалидности"
14:13Юрий Баранчик: Россия прорывает блокаду Кубы, потому что Трамп пытается выскочить из войны против Ирана
14:09Снималась в откровенных образах и кокошнике: украинская дипломатия пополнилась бывшей моделью
14:04Интервенция в Иран обрекает Европу на величайшую катастрофу - президент Сербии
14:02"А мы не хотим": Зеленский призвал Россию сдаваться
14:01Резиновые "мангалы" и шаровые огнетушители: военкор об эффективной защите бронетехники
13:56Зеленский запросил перемирие на Пасху
13:33Кухарка может управлять Rheinmetall: Зеленский похвалил украинские БЭК и анонсировал импорт дизеля
13:33"Охота жить": что сегодня происходит в ДНР
13:30Последствия ударов ВС РФ по портовой инфраструктуре, авиабазе и полигонам в Одесской области
13:11Ждать ли новую волну мобилизации в России? Песков дал ответ
13:10Луговское пало, над Донецком гремит ПВО, Сумщину накрывают удары. Новости к этому часу
Лента новостейМолния