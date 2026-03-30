Зеленский запросил перемирие на Пасху
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности Украины придерживаться режима прекращения огня на Пасху. Об этом 30 марта написало агентство РИА Новости
Зеленский сделал неожиданное заявление. По его словам, Украина "готова к любым компромиссам".
"Кроме компромиссов с нашим, как я сказал, достоинством и суверенитетом. Что касается укрепления позиций России за два-три дня, они ничего не смогут укрепить за два-три дня", — сказал глава киевского режима.
Он также отметил, что Украина готова действовать зеркально: "тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов".
Российская сторона на момент заявления официально такое перемирие не предлагала. Ранее в контексте пасхальных дат звучали различные инициативы по временному прекращению огня.
Ранее Зеленский предложил России сдаваться, поскольку Украина сдаваться не собирается.
