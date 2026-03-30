Зеленский запросил перемирие на Пасху - 30.03.2026 Украина.ру
Зеленский запросил перемирие на Пасху
Зеленский запросил перемирие на Пасху

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности Украины придерживаться режима прекращения огня на Пасху. Об этом 30 марта написало агентство РИА Новости
Зеленский сделал неожиданное заявление. По его словам, Украина "готова к любым компромиссам".
"Кроме компромиссов с нашим, как я сказал, достоинством и суверенитетом. Что касается укрепления позиций России за два-три дня, они ничего не смогут укрепить за два-три дня", — сказал глава киевского режима.
Он также отметил, что Украина готова действовать зеркально: "тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов".
Российская сторона на момент заявления официально такое перемирие не предлагала. Ранее в контексте пасхальных дат звучали различные инициативы по временному прекращению огня.
Ранее Зеленский предложил России сдаваться, поскольку Украина сдаваться не собирается.
О других новостях — в ежедневном обзоре Иран задумался о ядерном оружии. Украина атакует мирное население РФ. Хроника событий на 13.00 30 марта.
Больше материалов по теме:
Владимир ЗеленскийУкраинаРоссияНовости
 
15:33Трамп снова угрожает Ирану, присматривающемуся к ядерному оружию. Новости к этому часу
15:05В ЕС рассматривают исключение Венгрии в случае победы Орбана на выборах — Politico
14:52Запад обратился к Зеленскому насчет ударов по энергетике России
14:50"Мирные воины": кто и как разминирует освобожденные поселки
14:45Финские ВВС не стали сбивать залетевшие дроны с Украины, сочтя их неопасными
14:39МИД Ирана заявил о "катастрофичной ошибке" Зеленского
14:30Польша возведет на границе с Украиной электронный барьер за 120 млн долларов
14:19Зеленский пожаловался на дефицит противобаллистических ракет
14:17Полковник Нацгвардии Украины пойман на "покупке инвалидности"
14:13Юрий Баранчик: Россия прорывает блокаду Кубы, потому что Трамп пытается выскочить из войны против Ирана
14:09Снималась в откровенных образах и кокошнике: украинская дипломатия пополнилась бывшей моделью
14:04Интервенция в Иран обрекает Европу на величайшую катастрофу - президент Сербии
14:02"А мы не хотим": Зеленский призвал Россию сдаваться
14:01Резиновые "мангалы" и шаровые огнетушители: военкор об эффективной защите бронетехники
13:56Зеленский запросил перемирие на Пасху
13:33Кухарка может управлять Rheinmetall: Зеленский похвалил украинские БЭК и анонсировал импорт дизеля
13:33"Охота жить": что сегодня происходит в ДНР
13:30Последствия ударов ВС РФ по портовой инфраструктуре, авиабазе и полигонам в Одесской области
13:11Ждать ли новую волну мобилизации в России? Песков дал ответ
13:10Луговское пало, над Донецком гремит ПВО, Сумщину накрывают удары. Новости к этому часу
Лента новостейМолния