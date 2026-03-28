"Я ваш, я буржуинский": Брутер объяснил, почему Зеленский лезет "в окоп войны" с Ираном

Владимир Зеленский, предлагая свои услуги США и монархиям Залива в конфликте с Ираном, не получил никаких преференций. При этом ближневосточная война действительно отвлекает внимание Вашингтона от Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер

2026-03-28T05:30

Отвечая на вопрос о том, почему Зеленский лезет в окоп войны с Ираном, предлагая свои услуги США и монархиям Залива, эксперт был категоричен. "Преференций он никаких не получил", — заявил Брутер.Как отметил эксперт, Украина в значительной степени зависит от американских поставок: практически все оружие, которое она получает, так или иначе связано с США. Без американских комплектующих, расходных материалов и специалистов у Киева ничего этого не останется."Главная преференция, которую хочет получить Зеленский от всего этого, это сказать устами советского классика: "Я ваш, я буржуинский", — заявил эксперт. "Ему было все равно, за что маршировать. Он понятия не имеет, что такое европейские ценности", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Владимир Брутер: Если Орбан сумеет удержать власть, Россия сохранит ненулевой шанс влиять на элиты Европы" на сайте Украина.ру.Про сценарии развития конфликта на Ближнем Востоке, а также особую включенность в него Киева — в материале Анны Черкасовой "Очередная афера. Фёдор Лукьянов сравнил план Трампа по Ирану с урегулированием конфликта на Украине" на сайте Украина.ру.

