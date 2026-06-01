Гетманцев устроил разнос министру обороны Федорову за пустые обещания

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, один из ключевых депутатов пропрезидентской фракции "Слуга народа", публично атаковал министра обороны Михаила Федорова. Повод — полное отсутствие реальных шагов по борьбе с беспределом ТЦК. Об этом 1 июня сообщил Телеграм-канал “Украина.ру"

2026-06-01T10:59

На недавней встрече с народными депутатами Федоров обещал бороться с "бусификацией", но, по словам Гетманцева, никаких конкретных предложений так и не представил."У нас страна уже который день говорят о реформе ТЦК, а ее так никто и не видел. Даже на презентациях ее нет, а только в рассказах министра. Когда же будут решения, а не разговоры?" — возмутился нардеп.Гетманцев потребовал от Федорова "предметных предложений, а не общих фраз о реформе ТЦК и прекращении позорных практик бусификации". Кроме того, депутат указал на отсутствие конкретики по перераспределению расходов Минобороны и пересмотру выплат военнослужащим.Ранее, 25 мая, сообщило РИА Новости, в высших эшелонах украинской власти разгорелся острый конфликт между Федоровым и главкомом ВСУ Александром Сырским. Причина — контроль над многомиллиардными потоками военного бюджета. Об этом – в материале в Киеве грызня: Сырский "зарабатывает" на снарядах, Федоров — на дронах

