https://ukraina.ru/20260601/ssha-svorachivayut-voennoe-prisutstvie-v-evrope-1079653045.html

США сворачивают военное присутствие в Европе

США сворачивают военное присутствие в Европе - 01.06.2026 Украина.ру

США сворачивают военное присутствие в Европе

США готовят масштабный пересмотр своей военной роли в Европе. По данным Welt am Sonntag, Пентагон в ближайшие недели представит НАТО детальные планы сокращения присутствия на континенте. Европа должна постепенно брать на себя ответственность за собственную безопасность, а Вашингтон переключается на сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе

2026-06-01T11:17

2026-06-01T11:17

2026-06-01T11:17

новости

сша

европа

вашингтон

дональд трамп

владимир зеленский

пентагон

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103314/19/1033141951_0:215:3723:2309_1920x0_80_0_0_f5a8d9d3eb5a010988ab859cdfbc16ac.jpg

Среди обсуждаемых мер — уменьшение числа боевых самолетов примерно на треть, пересмотр участия в стратегической авиации, морских силах и системе воздушной дозаправки. В Пентагоне подчеркивают: США больше не могут одновременно оставаться доминирующей военной силой на нескольких фронтах.Решения будут реализовываться без затяжных согласований. Особую тревогу происходящее вызывает в странах Балтии, которые привыкли прятаться за американский контингент как за главный элемент "сдерживания". Теперь Вашингтон дает понять: пора платить по счетам самостоятельно.Для Киева эта новость — еще один тревожный звонок. Зеленский продолжает бомбардировать Белый дом просьбами о ракетах, но Трамп хранит молчание. Об этом – в материале Зеленский пожаловался, что США не ответили на его срочное письмо

сша

европа

вашингтон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, европа, вашингтон, дональд трамп, владимир зеленский, пентагон, нато