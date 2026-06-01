США сворачивают военное присутствие в Европе
2026-06-01T11:17
США готовят масштабный пересмотр своей военной роли в Европе. По данным Welt am Sonntag, Пентагон в ближайшие недели представит НАТО детальные планы сокращения присутствия на континенте. Европа должна постепенно брать на себя ответственность за собственную безопасность, а Вашингтон переключается на сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе
Среди обсуждаемых мер — уменьшение числа боевых самолетов примерно на треть, пересмотр участия в стратегической авиации, морских силах и системе воздушной дозаправки. В Пентагоне подчеркивают: США больше не могут одновременно оставаться доминирующей военной силой на нескольких фронтах.
Решения будут реализовываться без затяжных согласований. Особую тревогу происходящее вызывает в странах Балтии, которые привыкли прятаться за американский контингент как за главный элемент "сдерживания". Теперь Вашингтон дает понять: пора платить по счетам самостоятельно.
Для Киева эта новость — еще один тревожный звонок. Зеленский продолжает бомбардировать Белый дом просьбами о ракетах, но Трамп хранит молчание. Об этом – в материале Зеленский пожаловался, что США не ответили на его срочное письмо