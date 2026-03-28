КСИР ударил по убежищам в Дубае, где прятались солдаты США. Главное о ситуации на Ближнем Востоке

Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал страны Ближнего Востока не позволять США вести войну на их территориях. КСИР нанес удар по убежищам в Дубае, где находились 500 солдат ВС США. Об этих и других новостях сообщает 28 марта телеграм-канал "Украина.ру"

2026-03-28T16:07

🟥 Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий опроверг заявления Ирана об ударе по складу украинских противодронных систем в Дубае. Его слова приводит украинское издание "Телеграф"."Это ложь, официально опровергаем эту информацию", — сказал Тихий.Ранее иранская гостелерадиокомпания IRIB сообщила, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) уничтожил склад с украинскими противодронными системами в Дубае. По данным иранских властей, на объекте находился 21 украинец.🟥 КСИР нанес удар по убежищам в Дубае, где находились 500 солдат ВС США, заявил представитель центрального штаба командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари."За прошедшие часы были обнаружены и подверглись ударам ракетами и точечными БПЛА отважных бойцов ВКС КСИР два убежища в Дубае: в первом прятались более 400 солдат, во втором - свыше 100. Им был нанесён очень сильный урон", — заявил Зольфагари.🟥 Истребитель США F-16 аварийно сел в Саудовской Аравии после того, как получил повреждения "в иранском воздушном пространстве", сообщило агентство Tasnim. 🟥 В ходе иранского удара по саудовской авиабазе "Принц Султан", где базируется американская авиация, помимо заправщиков серьезные повреждения получил Boeing E-3A Sentry, который является самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и управления.🟦 Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал страны Ближнего Востока не позволять США вести войну на их территориях. "Если вы хотите развития и безопасности, не позволяйте США и Израилю вести войну на ваших землях", — сказал Пезешкиан.Ранее в новостях "КСИР заявил об уничтожении военного склада в Дубае, где находился 21 украинец. Главное к этому часу" на сайте Украина.ру.

