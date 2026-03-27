ВСУ атаковали Эстонию: дрон-камикадзе ударил в электростанцию

Украинский дрон-камикадзе прилетел по электростанции в эстонском городе Аувер с юго-западного направления. Он попал в трубу. На месте работают саперы. Об этом 27 марта сообщил Телеграм-канал Украина.ру

2026-03-27T16:13

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

В Эстонии БПЛА врезался в дымовую трубу электростанции. По предварительным данным, пострадавших и разрушений не зафиксировано. Инцидент произошел в эстонском городе Аувере, сообщает телеканал ERR. На месте ЧП работают саперы Спасательного департамента. Расследование ведет полиция.По словам генерального прокурора страны Астрид Аси, дрон не был нацелен на Эстонию. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Оператор станции Enefit Power утверждает, что электростанция не получила прямых повреждений, и инцидент не повлияет на энергоснабжение потребителей.Как следует из анализа издания SputnikLive, сделанным по фото из открытых данных, дрон прилетел с территории Украины. "При сопоставлении места удара с объектами на местности можно определить направление, с которого прилетел дрон-камикадзе", - пишет SputnikLive.Атаки дронов на страны Прибалтики стали случаться регулярно. 24 марта в Варенском районе Литвы, всего в 20 километрах от белорусской границы. Беспилотник на низкой высоте завершил свой полет взрывом. Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что аппарат был украинским и якобы отклонился от маршрута во время выполнения боевой задачи против российских объектов.25 марта дрон прилетел в Латвию. В Краславском районе, граничащим с Беларусью и Россией местные жители услышали звук взрыва. По словам премьер-министра Эвики Силини, упавший дрон также оказался украинским - он отклонился от курса.О других событиях — в публикации Медведев оценил перспективы мобилизации, Молдавия против антифашистов. Новости к 16.00.

