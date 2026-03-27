Украинские военкомы избили супружескую пару с годовалым ребёнком
Украинские военкомы избили супружескую пару с годовалым ребёнком - 27.03.2026 Украина.ру
Украинские военкомы избили супружескую пару с годовалым ребёнком
ТЦК в Одессе затолкали в микроавтобус мужчину и женщину вместе с годовалым ребёнком. Об этом сообщает 27 марта телеграм-канал Украина.ру
2026-03-27T20:06
2026-03-27T20:06
2026-03-27T20:06
"Людоловы решили бусифицировать всю семью, при этом использовали газовый баллончик в присутствии маленького ребенка. Более того, в размахе плеча душегубы тоже не стеснялись. Итог — у ребенка сотрясение мозга, а у взрослых многочисленные ушибы, а ТЦК якобы "проводят расследование", - рассказал тг-канал."Людоловы" — уничижительный термин, используемый на Украине для обозначения сотрудников ТЦК (военкоматов), которые занимаются мобилизацией граждан. Это слово приравнивает их действия к "охоте" на людей, подчеркивая агрессивный и принудительный характер некоторых мобилизационных мероприятий. Термин стал популярным в обществе из-за многочисленных жалоб на нарушения прав граждан со стороны ТЦК, включая случаи физического насилия, незаконного задержания и принуждения к службе. В 2024 году уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец получил более 1500 обращений, связанных с подобными нарушениями.Как и в случае с "бусификацией", украинские военные и официальные лица называют термин "людоловы" элементом российской пропаганды, призывая исключить его из употребления. Они утверждают, что такие слова создают негативный образ ТЦК и мешают нормальной работе мобилизационной системы. Тем не менее, недовольство действиями ТЦК остается высоким, и термин все равно используют, отражая общественные настроения и протесты против принудительных методов мобилизации, включая случаи сопротивления, например, в Одессе, где граждане массово противостояли сотрудникам ТЦК.Тем временем Норвегия отказалась поддерживать украинских беженцевТакже в новостях: "Праведный бой за мирную, свободную, безопасную жизнь": Путин выступил на тему СВОВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
одесса
украина
новости, одесса, украина, владимир путин, тцк, украина.ру, мобилизация на украине, мирные жители, одесситы, дети
Новости, Одесса, Украина, Владимир Путин, ТЦК, Украина.ру, мобилизация на Украине, мирные жители, одесситы, дети
Украинские военкомы избили супружескую пару с годовалым ребёнком
ТЦК в Одессе затолкали в микроавтобус мужчину и женщину вместе с годовалым ребёнком. Об этом сообщает 27 марта телеграм-канал Украина.ру
"Людоловы решили бусифицировать всю семью, при этом использовали газовый баллончик в присутствии маленького ребенка. Более того, в размахе плеча душегубы тоже не стеснялись. Итог — у ребенка сотрясение мозга, а у взрослых многочисленные ушибы, а ТЦК якобы "проводят расследование", - рассказал тг-канал.
"Людоловы" — уничижительный термин, используемый на Украине для обозначения сотрудников ТЦК (военкоматов), которые занимаются мобилизацией граждан. Это слово приравнивает их действия к "охоте" на людей, подчеркивая агрессивный и принудительный характер некоторых мобилизационных мероприятий. Термин стал популярным в обществе из-за многочисленных жалоб на нарушения прав граждан со стороны ТЦК, включая случаи физического насилия, незаконного задержания и принуждения к службе. В 2024 году уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец получил более 1500 обращений, связанных с подобными нарушениями.
Как и в случае с "бусификацией", украинские военные и официальные лица называют термин "людоловы" элементом российской пропаганды, призывая исключить его из употребления. Они утверждают, что такие слова создают негативный образ ТЦК и мешают нормальной работе мобилизационной системы. Тем не менее, недовольство действиями ТЦК остается высоким, и термин все равно используют, отражая общественные настроения и протесты против принудительных методов мобилизации, включая случаи сопротивления, например, в Одессе, где граждане массово противостояли сотрудникам ТЦК.
