Украинские военкомы избили супружескую пару с годовалым ребёнком - 27.03.2026
Украинские военкомы избили супружескую пару с годовалым ребёнком
ТЦК в Одессе затолкали в микроавтобус мужчину и женщину вместе с годовалым ребёнком. Об этом сообщает 27 марта телеграм-канал Украина.ру
2026-03-27T20:06
20:06 27.03.2026
 
ТЦК в Одессе затолкали в микроавтобус мужчину и женщину вместе с годовалым ребёнком. Об этом сообщает 27 марта телеграм-канал Украина.ру
"Людоловы решили бусифицировать всю семью, при этом использовали газовый баллончик в присутствии маленького ребенка. Более того, в размахе плеча душегубы тоже не стеснялись. Итог — у ребенка сотрясение мозга, а у взрослых многочисленные ушибы, а ТЦК якобы "проводят расследование", - рассказал тг-канал.
"Людоловы" — уничижительный термин, используемый на Украине для обозначения сотрудников ТЦК (военкоматов), которые занимаются мобилизацией граждан. Это слово приравнивает их действия к "охоте" на людей, подчеркивая агрессивный и принудительный характер некоторых мобилизационных мероприятий. Термин стал популярным в обществе из-за многочисленных жалоб на нарушения прав граждан со стороны ТЦК, включая случаи физического насилия, незаконного задержания и принуждения к службе. В 2024 году уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец получил более 1500 обращений, связанных с подобными нарушениями.
Как и в случае с "бусификацией", украинские военные и официальные лица называют термин "людоловы" элементом российской пропаганды, призывая исключить его из употребления. Они утверждают, что такие слова создают негативный образ ТЦК и мешают нормальной работе мобилизационной системы. Тем не менее, недовольство действиями ТЦК остается высоким, и термин все равно используют, отражая общественные настроения и протесты против принудительных методов мобилизации, включая случаи сопротивления, например, в Одессе, где граждане массово противостояли сотрудникам ТЦК.
