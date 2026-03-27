Рубио опроверг заявления Зеленского - 27.03.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260327/rubio-oproverg-zayavleniya-zelenskogo-1077243027.html
Рубио опроверг заявления Зеленского
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/1a/1076086790_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_51206d71cc3c7151b588fe186b0d3b3c.jpg.webp
2026
Украина.ру
Новости
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/1a/1076086790_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_c335566210a20fab5ad2d7fb869581a4.jpg.webp
1920
1920
true
20:30 27.03.2026
 
Госсекретарь США Марко Рубио назвал ложью утверждения главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что американские гарантии безопасности подразумевают вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса. Об этом 27 марта сообщил телеграм-канал Украина.ру
"Это ложь. Очень жаль, что он так сказал", — заявил Рубио.
Госсекретарь добавил, что Зеленский должен понимать: гарантии безопасности будут предоставлены только после завершения украинского конфликта.
Ранее уведомлялось, что Соединенные Штаты и Российская Федерация усилили давление на Украину, потребовав вывода вооруженных сил Украины из Донбасса, сообщали украинские СМИ со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Отмечалось, что если Украина не станет соблюдать условия, в противном случае президент США Дональд Трамп может выйти из переговорного процесса и переключить внимание на иранское направление.
По информации изданий, Киеву фактически поставлен ультиматум: либо украинские войска покидают территории Донбасса, что создаст условия для мирного урегулирования, либо Вашингтон сворачивает свое участие в переговорном треке, сосредоточив усилия на ближневосточном конфликте.
Также сообщалось, что Владимир Зеленский в интервью французской газете Le Monde в очередной раз отказался выводить украинские войска с Донбасса даже после давления со стороны Вашингтона.
Он заявил, что фортификационные сооружения на Донбассе являются частью гарантий безопасности, и их нельзя обменивать на другие гарантии.
В Москве позиция остается неизменной: вывод украинских вооруженных сил из Донбасса является важным условием российской стороны, подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - Украина стоит перед выбором: Москва и Вашингтон требуют вывода ВСУ. Новости к этому часу.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
