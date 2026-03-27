Рубио опроверг заявления Зеленского

Рубио опроверг заявления Зеленского - 27.03.2026 Украина.ру

Рубио опроверг заявления Зеленского

Госсекретарь США Марко Рубио назвал ложью утверждения главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что американские гарантии безопасности подразумевают вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса. Об этом 27 марта сообщил телеграм-канал Украина.ру

2026-03-27T20:30

2026-03-27T20:30

2026-03-27T20:30

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

"Это ложь. Очень жаль, что он так сказал", — заявил Рубио. Госсекретарь добавил, что Зеленский должен понимать: гарантии безопасности будут предоставлены только после завершения украинского конфликта.Ранее уведомлялось, что Соединенные Штаты и Российская Федерация усилили давление на Украину, потребовав вывода вооруженных сил Украины из Донбасса, сообщали украинские СМИ со ссылкой на источники в дипломатических кругах. Отмечалось, что если Украина не станет соблюдать условия, в противном случае президент США Дональд Трамп может выйти из переговорного процесса и переключить внимание на иранское направление.По информации изданий, Киеву фактически поставлен ультиматум: либо украинские войска покидают территории Донбасса, что создаст условия для мирного урегулирования, либо Вашингтон сворачивает свое участие в переговорном треке, сосредоточив усилия на ближневосточном конфликте.Также сообщалось, что Владимир Зеленский в интервью французской газете Le Monde в очередной раз отказался выводить украинские войска с Донбасса даже после давления со стороны Вашингтона. Он заявил, что фортификационные сооружения на Донбассе являются частью гарантий безопасности, и их нельзя обменивать на другие гарантии.В Москве позиция остается неизменной: вывод украинских вооруженных сил из Донбасса является важным условием российской стороны, подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - Украина стоит перед выбором: Москва и Вашингтон требуют вывода ВСУ. Новости к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

донбасс

россия

новости, украина, донбасс, россия, трамп и зеленский, владимир зеленский, марко рубио, вооруженные силы украины, украина.ру