ВСУ в Святогорске оказались в полукольце с перекрытой логистикой
Ситуация для украинских подразделений в городе Святогорск складывается критическая: логистика перекрыта, снабжение и переброска резервов осложнены. Об этом 26 марта сообщил телеграм-канал Украина.ру
2026-03-26T20:37
По информации источника, севернее Святогорска находятся лесные массивы, где идут бои, южнее — река Северский Донец под огневым контролем.
С востока фиксируется продвижение российских войск со стороны Яровой.
Западное направление ограничено: дорога на Богородичное простреливается, мост разрушен. Фактически город оказался в полукольце с перекрытой логистикой.
Ранее уведомлялось, что российские вооруженные силы нанесли удар по городу Измаил Одесской области.
В результате атаки повреждена портовая инфраструктура.
Удар пришелся по объектам портового хозяйства, которые, по данным российских военных, использовались украинскими формированиями для перевалки военных грузов и топлива.
На фоне атаки в части районов Одесской области пропал свет.
В энергетической компании ДТЭК сообщили об аварии в сетях, из-за которой отключения электроэнергии затронули Белгород-Днестровский, Болградский и Измаильский районы - Стали известны последствия ударов ВС РФ по Украине
