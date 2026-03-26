Стали известны последствия ударов ВС РФ по Украине

Российские вооруженные силы нанесли удар по городу Измаил Одесской области. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 26 марта написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-03-26T11:55

сво

новости сво сейчас

новости сво россия

новости сво

сводка сво

измаил

одесская область

россия

дтэк

вс рф

В результате атаки повреждена портовая инфраструктура, сообщил назначенный киевским режимом глава областной администрации. Отмечается, что удар пришелся по объектам портового хозяйства, которые, по данным российских военных, использовались украинскими формированиями для перевалки военных грузов и топлива.На фоне атаки в части районов Одесской области пропал свет. В энергетической компании ДТЭК сообщили об аварии в сетях, из-за которой отключения электроэнергии затронули Белгород-Днестровский, Болградский и Измаильский районы.Другие новости фронта: 🟥 Обломки, похожие на беспилотник, нашли на западе Казахстана, сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию."Объект обнаружен вне территории населенного пункта. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", — уточнили в полиции. Его очертания схожи с британским дроном-мишенью Banshee Jet 80, которые Украина получила от Великобритании в 2024 году и использует в качестве дронов-камикадзе.🟥 10 человек остаются в больницах Севастополя после взрыва в жилом доме. Среди них трое детей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Наши доктора оказали всю необходимую помощь людям с травмами, их жизни вне опасности, и сейчас основной фокус смещается на психологическую поддержку и реабилитацию", – сказал он;🟥 ВС РФ наносят удары по целям врага в Днепропетровске.🟥 В некоторых районах оккупированного ВСУ Запорожья пропало электричество после прилётов, сообщают местные СМИ.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Трампу не хватает рук: Иран и Украина тянут одеяло на себя. Хроника событий на утро 26 марта.

