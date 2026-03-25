Бей своих, чтоб чужие дрогнули. США пугают многополярный мир - 25.03.2026 Украина.ру
Бей своих, чтоб чужие дрогнули. США пугают многополярный мир
16:15 25.03.2026
 
Владимир Скачко
Владимир Скачко
автор издания Украина.ру
Сегодня уже никто не спорит: одной из задач, которую США вольно или невольно поставили перед собой в совместной с Израилем войне против Ирана, является восстановление американской гегемонии в мире
Но США пытаются не только продемонстрировать возрожденные амбиции и возможности на этом скользком пути к вершине геополитического всевластия, но и запугать всех, кто оспаривает американские претензии на всеобщее лидерство.
В частности, не только показать, кто в мире по-прежнему один (!!!) хозяин, но и запугать, дискредитировать и обесценить так называемый многополярный мир, который начал утверждать свои контуры и наполняться реальным державным содержанием в последние (если хотите – крайние) годы.
По мнению многих, начало этому миру положила, как ни странно, ельцинская Россия, когда 27 лет назад с началом натовских бомбардировок Югославии летевший в США премьер-министр РФ Евгений Примаков в знак протеста против демонстрации "бомбовой демократии" по прихоти американцев развернул свой самолет над Атлантикой и никуда не полетел.
Потом были интеграционные процессы на постсоветском пространстве, которые вылились сначала в создание Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) в 2000-2001 годах, Единого экономического пространства (ЕЭП) в 2012 году и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2015-м.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Параллельно на внешнем контуре были основанная 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии международная Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), речь Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году и, наконец, основанное в июне 2009 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая и чуть позже присоединившейся Южной Африки объединение БРИКС (BRICS).
И коллективному Западу во главе с США нужно было что-то с этим делать: сейчас в БРИКС десять государств (в 2024 году на саммите в Казани присоединились ОАЭ, Иран, Египет, Эфиопия и Индонезия, и с большим трудом удалось отговорить от вступления Саудовскую Аравию и Аргентину. Но еще 12 стран мира "ходят" в "партнерах БРИКС", представляющих все регионы мира (Алжир, Белоруссия, Боливия, Вьетнам, Казахстан, Куба, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Турция, Уганда, Узбекистан).
Общая численность населения стран БРИКС насчитывает примерно 3,5 млрд человек, или 45% населения планеты, доля стран в мировом ВВП составляет 37,3%. Это больше, чем у хваленой "Большой семерки".
По информации на апрель 2025 года, по данным МВФ, разрыв между БРИКС и G7 в мировом совокупном валовом внутреннем продукте (ВВП) достиг почти 8%: доля стран БРИКС в мировой экономике составила 36,8%, а G7 — 28,86%. То есть ВВП стран БРИКС составляет более 60 трлн долларов, а совокупный ВВП стран G7 – где-то 46,3 трлн долларов (на 2023 год, к примеру).
И это было похоже на организационно структурированный и унавоженный деньгами вызов США, которым нужно было на него однозначно отвечать. И США, увы, поступили так же, как они всегда обманным путем поступали с теми, кого им нужно было уничтожить впоследствии.
Например, как со своими индейцами – коренным населением и подлинными хозяевами США: когда их не удавалось приручить силой, их успокаивали договорами, подарками, выпиванием "огненной воды" с курением трубки мира, а потом обманывали и насильно уничтожали и подавляли любые проявления протеста. Предварительно разобщив и разделив, а еще лучше – натравив друг на друга и позволяя взаимное истребление. Убить врага чужими руками в тотальном хаосе – это излюбленное политическое "блюдо" американской дипломатии.
США долго мылились и подбирали варианты, прикрываясь риторикой нового президента Дональда Трампа, который чуть ли не галстуки собственные ел, клянясь в том, что его страна – за мир и ни одной войны больше не развяжет, и гордясь тем, что он "прекратил восемь войн". И "индейцы", как говорят тинейджеры, расслабили булки и притупили внимание, а Трамп ударил.
По Ирану – члену ШОС и БРИКС. Полноценному и полновесному. А потом заверил всех, что для него будет честью раздерибанить и подчинить американской воле Кубу – партнера БРИКС. Кубе США уже устроили полную энергетическую блокаду, чреватую социальным геноцидом всех кубинцев.
Но с США все ясно, они всегда так поступают, потому что человекоподобный "мусор третьего мира" за людей не считают, и выполнять договоры с ними – это ниже американского достоинства.
Самое важное случилось в процессе нападения США. Во-первых, стало понятно, что хваленый многополярный мир – это пока только задекларированная фикция. Почти фейк в деловом отношении, геополитический симулякр на вырост, для будущего наполнения смыслом. И стоит он, может быть, чуть больше бумаги, на которой подписаны договоры о нем.
Очевидностью стало и то, что ни ШОС, ни БРИКС не готовы защищать ни себя, ни своих отдельных членов. В геополитическом плане это оказались совершенно импотентные и бессильные структуры-пустобрехи, для которых поведение США обернулось не только шоком, но еще и ударом хлыста, который подтвердил, что хозяин, "белый масса" и строгий "старший брат" никуда не делся и что его нужно слушаться.
Члены ШОС и БРИКС в лучшем случае (как сначала Китай и Россия) дипломатически осудили американско-израильский беспредел и призвали закончить войну. Другие долго выжидали и выступили в том же ключе только тогда, когда стало понятно: США сразу бить не будут, им не до того. Вот тогда и прозвучало квеленькое из ШОСо-БРИКСовских столиц: мы, мол, тоже против.
И в отношении Ирана, и в отношении Кубы, куда только спустя несколько недель после несчастий и лишений блокады якобы направились грузы гуманитарной помощи. И не всегда – от имени государств. Потому что расчет не на силу солидарности, а на то, что США смилостивятся и пиар-помпы ради пропустят гуманитарку для умирающих детей Кубы.
Стыдно и позорно все получилось. Даже Грета Тунберг, полусумасшедшая подросшая и "зеленая" на всю свою больную голову девочка, и та лично, повторяю, ЛИЧНО, повезла морем гуманитарку страдающим в сектор Газа и получила полновесных люлей от израильских солдат, которые не хотели ее пускать к несчастным. Даже Грета Тунберг… А тут распиаренные по самые помидоры целые ШОС и БРИКС и пустили пенку…
Грета Тунберг: трусы, фу-уу-у-у
Во-вторых, – и это самое показательное и символичное! – под давлением США Иран начал наносить ответные удары по… ОАЭ, потому что с их территории американцы били по иранцам. То есть один член БРИКС ударил по другому. И от такого развития событий не спасли никакая принадлежность к многополярному миру и якобы желание "избавиться от единоличной гегемонии США". Страх наказания сейчас привычно оказался сильнее счастья в будущем...
И что же? По данным израильской газеты The Jerusalem Post, по состоянию на 23 марта Иран еще и выдвинул ультиматум ОАЭ и требует компенсировать потери из-за войны с США. За то, что Эмираты предоставили свою территорию и воздушное пространство для ударов по Исламской Республике.
Более того, власти Ирана якобы решили сократить масштабы ударов по Саудовской Аравии и Катару – из опасений ответных ударов и из-за готовности саудитов к участию в возможной наземной операции США против Ирана. При этом атаки по ОАЭ, Кувейту и Бахрейну будут продолжаться в прежнем режиме.
Известно также, что в ответ глава МИД ОАЭ Абдулла бин Зейд назвал иранские власти террористами и уже объявил: "Мы не поддадимся на шантаж террористов". А советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш обвинил арабский мир в том, что он оставил ОАЭ и другие страны Персидского залива "без помощи перед лицом иранской агрессии".
В этих условиях, подчеркнул он, "неприемлемо критиковать расширение американского и западного присутствия" в регионе. То есть в районе Персидского залива, куда американцы теперь как бы уже полуофициально приглашены.
Ни для кого не секрет, что в ночь на 23 марта Иран вновь ударил по ОАЭ с использованием ракет и БПЛА и вовсю работала ПВО Эмиратов, втягивая страну в полноценную масштабную войну, последствия которой еще ой как аукнутся в экономике.
Власти ОАЭ сообщили: "Воздушное пространство ОАЭ останется частично закрытым до 12:00 UTC (15:00 мск) понедельника, 30 марта". Полеты в аэропорты Эмиратов осуществляются по шести маршрутам до пунктов пересечения границы с воздушным пространством Саудовской Аравии и Омана.
И это очень больно бьет, например, по туризму в ОАЭ, который очень существенно пополняет казну этого государства. Наблюдается резкий отток путешественников. Отели вынужденно снижают стоимость проживания, поездки в Дубай подешевели до 40%, и улицы курортов заметно опустели.
И потери мировой туристической отрасли из-за войны в Иране – это отдельная, полная слез и печали история разрушения привычного уютного мира потребления.
А ведь войне против Ирана конца и края не видно. Тегеран и Вашингтон обменялись ультиматумами: США грозятся уничтожить электрическую инфраструктуру Ирана, если в течение 48 часов не будет разблокирован Ормузский пролив. Иран в ответ грозится оставить без электричества и питьевой воды все страны Персидского залива.
И членов, и нечленов, и ШОС, и БРИКС – вот и весь многополярный мир, для торжества которого, оказывается, сначала нужно избавиться от трусости и холуйства и не обсчитывать честь и достоинство по торговому прейскуранту мелких политических менял…
…И все же, с другой стороны, хорошо, что многополярный мир появился и обозначился как альтернатива мирового развития в будущем. Пусть даже только на словах, ибо, как известно, для многого в этом мире в начале было слово. И потому, что, как гласит Евангелие от Иоанна, "…Слово было у Бога, и Слово было Бог", и потому что нужно хоть как-то обозначать планы на будущее.
Важно и то, что война в Иране, перерастающая во всемирный кризис, воочию обнажила проблемы и слабые места многополярного мира. И теперь у его инициаторов и сторонников появится возможность все исправить. Например, начать заменять пустопорожние и красивые декларации на скупые и деловые договоры, обязательные к выполнению. В том числе и договоры о взаимной военной помощи в случае тупой агрессии со стороны третьих стран, кто бы ими ни был.
…У стран БРИКС и ШОС есть чем защищаться от любого агрессора, даже от США, но вот политико-юридической основы для этой защиты нет. Вот с этим и нужно что-то делать, если в многополярный мир верить…
О том, что дальше может быть с американским президентом - в материале Трамп дорабатывает на импичмент. Причины отстранения от власти президента США уже есть.
17:14Кто кого "развёл" на войну в Иране и сможет ли Трамп выйти из конфликта без потери лица - Ищенко
17:02‼ Коротко о событиях на Ближнем Востоке:
16:37Успехом и не пахнет: ВСУ пытаются взять Купянск с пляжа и из подъездов. Новости СВО к этому часу
16:30Бессмысленный пиар. Главные рекорды Украины — сало, трусы, вышиванки
16:25Власти Латвии призвали не переживать из-за украинского дрона со взрывчаткой
16:18"Герани" бьют по объектам врага в окрестностях Николаева — местные СМИ сообщают о взрывах
16:15Бей своих, чтоб чужие дрогнули. США пугают многополярный мир
16:12"Венгрии достаточно занять Закарпатье": Ищенко о риске второго фронта для Украины
16:01Игорь Грабарь: 115 лет вечному революционеру в искусстве
16:01"Европа уже сыта Зеленским по горло". Новости к 16.00
15:55"Патриоты" сбегают с Украины под юбками старушек
15:46Украинская разведка пытается привести оппозицию к власти в Венгрии
15:41ВСУ убили хуторянина в Белгородской области. Новости СВО
15:37Боится за свою жизнь и пытается сбежать из страны. Как живет украинская политическая элита
15:21Крылатые ракеты Ирана атаковали авианосец USS Abraham Lincoln, Киев обеспокоен. Новости к этому часу
15:19"Мирный план Трампа" рухнул. Украинские дроны помогают захвату Ливана
15:15"Дипломатия по-украински": Ищенко о том, почему Киев провоцирует конфликт с Будапештом
15:01Украинский нардеп рассказал о работе по "могилизации"
15:00Виталий Колпашников: Конфликт вокруг Ирана дает России право уничтожать военные объекты Украины в Европе
14:39Бунт украинских нардепов будут подавлять, но пока не придумали, как
Лента новостейМолния