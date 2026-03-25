Бей своих, чтоб чужие дрогнули. США пугают многополярный мир

Сегодня уже никто не спорит: одной из задач, которую США вольно или невольно поставили перед собой в совместной с Израилем войне против Ирана, является восстановление американской гегемонии в мире

2026-03-25T16:15

Но США пытаются не только продемонстрировать возрожденные амбиции и возможности на этом скользком пути к вершине геополитического всевластия, но и запугать всех, кто оспаривает американские претензии на всеобщее лидерство. В частности, не только показать, кто в мире по-прежнему один (!!!) хозяин, но и запугать, дискредитировать и обесценить так называемый многополярный мир, который начал утверждать свои контуры и наполняться реальным державным содержанием в последние (если хотите – крайние) годы.По мнению многих, начало этому миру положила, как ни странно, ельцинская Россия, когда 27 лет назад с началом натовских бомбардировок Югославии летевший в США премьер-министр РФ Евгений Примаков в знак протеста против демонстрации "бомбовой демократии" по прихоти американцев развернул свой самолет над Атлантикой и никуда не полетел.Потом были интеграционные процессы на постсоветском пространстве, которые вылились сначала в создание Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) в 2000-2001 годах, Единого экономического пространства (ЕЭП) в 2012 году и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2015-м.Параллельно на внешнем контуре были основанная 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии международная Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), речь Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году и, наконец, основанное в июне 2009 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая и чуть позже присоединившейся Южной Африки объединение БРИКС (BRICS).И коллективному Западу во главе с США нужно было что-то с этим делать: сейчас в БРИКС десять государств (в 2024 году на саммите в Казани присоединились ОАЭ, Иран, Египет, Эфиопия и Индонезия, и с большим трудом удалось отговорить от вступления Саудовскую Аравию и Аргентину. Но еще 12 стран мира "ходят" в "партнерах БРИКС", представляющих все регионы мира (Алжир, Белоруссия, Боливия, Вьетнам, Казахстан, Куба, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Турция, Уганда, Узбекистан).Общая численность населения стран БРИКС насчитывает примерно 3,5 млрд человек, или 45% населения планеты, доля стран в мировом ВВП составляет 37,3%. Это больше, чем у хваленой "Большой семерки". По информации на апрель 2025 года, по данным МВФ, разрыв между БРИКС и G7 в мировом совокупном валовом внутреннем продукте (ВВП) достиг почти 8%: доля стран БРИКС в мировой экономике составила 36,8%, а G7 — 28,86%. То есть ВВП стран БРИКС составляет более 60 трлн долларов, а совокупный ВВП стран G7 – где-то 46,3 трлн долларов (на 2023 год, к примеру).И это было похоже на организационно структурированный и унавоженный деньгами вызов США, которым нужно было на него однозначно отвечать. И США, увы, поступили так же, как они всегда обманным путем поступали с теми, кого им нужно было уничтожить впоследствии. Например, как со своими индейцами – коренным населением и подлинными хозяевами США: когда их не удавалось приручить силой, их успокаивали договорами, подарками, выпиванием "огненной воды" с курением трубки мира, а потом обманывали и насильно уничтожали и подавляли любые проявления протеста. Предварительно разобщив и разделив, а еще лучше – натравив друг на друга и позволяя взаимное истребление. Убить врага чужими руками в тотальном хаосе – это излюбленное политическое "блюдо" американской дипломатии.США долго мылились и подбирали варианты, прикрываясь риторикой нового президента Дональда Трампа, который чуть ли не галстуки собственные ел, клянясь в том, что его страна – за мир и ни одной войны больше не развяжет, и гордясь тем, что он "прекратил восемь войн". И "индейцы", как говорят тинейджеры, расслабили булки и притупили внимание, а Трамп ударил.По Ирану – члену ШОС и БРИКС. Полноценному и полновесному. А потом заверил всех, что для него будет честью раздерибанить и подчинить американской воле Кубу – партнера БРИКС. Кубе США уже устроили полную энергетическую блокаду, чреватую социальным геноцидом всех кубинцев.Но с США все ясно, они всегда так поступают, потому что человекоподобный "мусор третьего мира" за людей не считают, и выполнять договоры с ними – это ниже американского достоинства.Самое важное случилось в процессе нападения США. Во-первых, стало понятно, что хваленый многополярный мир – это пока только задекларированная фикция. Почти фейк в деловом отношении, геополитический симулякр на вырост, для будущего наполнения смыслом. И стоит он, может быть, чуть больше бумаги, на которой подписаны договоры о нем.Очевидностью стало и то, что ни ШОС, ни БРИКС не готовы защищать ни себя, ни своих отдельных членов. В геополитическом плане это оказались совершенно импотентные и бессильные структуры-пустобрехи, для которых поведение США обернулось не только шоком, но еще и ударом хлыста, который подтвердил, что хозяин, "белый масса" и строгий "старший брат" никуда не делся и что его нужно слушаться.Члены ШОС и БРИКС в лучшем случае (как сначала Китай и Россия) дипломатически осудили американско-израильский беспредел и призвали закончить войну. Другие долго выжидали и выступили в том же ключе только тогда, когда стало понятно: США сразу бить не будут, им не до того. Вот тогда и прозвучало квеленькое из ШОСо-БРИКСовских столиц: мы, мол, тоже против.И в отношении Ирана, и в отношении Кубы, куда только спустя несколько недель после несчастий и лишений блокады якобы направились грузы гуманитарной помощи. И не всегда – от имени государств. Потому что расчет не на силу солидарности, а на то, что США смилостивятся и пиар-помпы ради пропустят гуманитарку для умирающих детей Кубы.Стыдно и позорно все получилось. Даже Грета Тунберг, полусумасшедшая подросшая и "зеленая" на всю свою больную голову девочка, и та лично, повторяю, ЛИЧНО, повезла морем гуманитарку страдающим в сектор Газа и получила полновесных люлей от израильских солдат, которые не хотели ее пускать к несчастным. Даже Грета Тунберг… А тут распиаренные по самые помидоры целые ШОС и БРИКС и пустили пенку…Грета Тунберг: трусы, фу-уу-у-уВо-вторых, – и это самое показательное и символичное! – под давлением США Иран начал наносить ответные удары по… ОАЭ, потому что с их территории американцы били по иранцам. То есть один член БРИКС ударил по другому. И от такого развития событий не спасли никакая принадлежность к многополярному миру и якобы желание "избавиться от единоличной гегемонии США". Страх наказания сейчас привычно оказался сильнее счастья в будущем...И что же? По данным израильской газеты The Jerusalem Post, по состоянию на 23 марта Иран еще и выдвинул ультиматум ОАЭ и требует компенсировать потери из-за войны с США. За то, что Эмираты предоставили свою территорию и воздушное пространство для ударов по Исламской Республике.Более того, власти Ирана якобы решили сократить масштабы ударов по Саудовской Аравии и Катару – из опасений ответных ударов и из-за готовности саудитов к участию в возможной наземной операции США против Ирана. При этом атаки по ОАЭ, Кувейту и Бахрейну будут продолжаться в прежнем режиме.Известно также, что в ответ глава МИД ОАЭ Абдулла бин Зейд назвал иранские власти террористами и уже объявил: "Мы не поддадимся на шантаж террористов". А советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш обвинил арабский мир в том, что он оставил ОАЭ и другие страны Персидского залива "без помощи перед лицом иранской агрессии". В этих условиях, подчеркнул он, "неприемлемо критиковать расширение американского и западного присутствия" в регионе. То есть в районе Персидского залива, куда американцы теперь как бы уже полуофициально приглашены.Ни для кого не секрет, что в ночь на 23 марта Иран вновь ударил по ОАЭ с использованием ракет и БПЛА и вовсю работала ПВО Эмиратов, втягивая страну в полноценную масштабную войну, последствия которой еще ой как аукнутся в экономике. Власти ОАЭ сообщили: "Воздушное пространство ОАЭ останется частично закрытым до 12:00 UTC (15:00 мск) понедельника, 30 марта". Полеты в аэропорты Эмиратов осуществляются по шести маршрутам до пунктов пересечения границы с воздушным пространством Саудовской Аравии и Омана.И это очень больно бьет, например, по туризму в ОАЭ, который очень существенно пополняет казну этого государства. Наблюдается резкий отток путешественников. Отели вынужденно снижают стоимость проживания, поездки в Дубай подешевели до 40%, и улицы курортов заметно опустели.И потери мировой туристической отрасли из-за войны в Иране – это отдельная, полная слез и печали история разрушения привычного уютного мира потребления.А ведь войне против Ирана конца и края не видно. Тегеран и Вашингтон обменялись ультиматумами: США грозятся уничтожить электрическую инфраструктуру Ирана, если в течение 48 часов не будет разблокирован Ормузский пролив. Иран в ответ грозится оставить без электричества и питьевой воды все страны Персидского залива. И членов, и нечленов, и ШОС, и БРИКС – вот и весь многополярный мир, для торжества которого, оказывается, сначала нужно избавиться от трусости и холуйства и не обсчитывать честь и достоинство по торговому прейскуранту мелких политических менял……И все же, с другой стороны, хорошо, что многополярный мир появился и обозначился как альтернатива мирового развития в будущем. Пусть даже только на словах, ибо, как известно, для многого в этом мире в начале было слово. И потому, что, как гласит Евангелие от Иоанна, "…Слово было у Бога, и Слово было Бог", и потому что нужно хоть как-то обозначать планы на будущее.Важно и то, что война в Иране, перерастающая во всемирный кризис, воочию обнажила проблемы и слабые места многополярного мира. И теперь у его инициаторов и сторонников появится возможность все исправить. Например, начать заменять пустопорожние и красивые декларации на скупые и деловые договоры, обязательные к выполнению. В том числе и договоры о взаимной военной помощи в случае тупой агрессии со стороны третьих стран, кто бы ими ни был.…У стран БРИКС и ШОС есть чем защищаться от любого агрессора, даже от США, но вот политико-юридической основы для этой защиты нет. Вот с этим и нужно что-то делать, если в многополярный мир верить…О том, что дальше может быть с американским президентом - в материале Трамп дорабатывает на импичмент. Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

