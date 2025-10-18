https://ukraina.ru/20251018/sport-ty-ne-mir-kak-na-ukraine-vosprinimayut-sportsmenov-vo-vremya-svo-1070179526.html

Спорт, ты не мир: как на Украине воспринимают спортсменов во время СВО

Спорт, ты не мир: как на Украине воспринимают спортсменов во время СВО - 18.10.2025 Украина.ру

Спорт, ты не мир: как на Украине воспринимают спортсменов во время СВО

Украинские военные критикуют не участвующих в обороне страны спортсменов, в то время как последние пытаются сбежать из страны

2025-10-18T06:54

2025-10-18T06:54

2025-10-18T06:54

эксклюзив

украина

бельгия

змеиный

владимир зеленский

"динамо"

"шахтер"

тцк

анхель ди мария

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/10/1070179403_0:0:850:478_1920x0_80_0_0_9dd5426e8ad0b4c0f6c457860c76df70.jpg

Социальные сети и военныеВо вторник, 14 октября, один из украинских военных на своей странице в соцсети X рассказал приключившуюся с ним историю."Были в прошлом году два месяца в командировке в одном областном центре. Решил по возможности немного походить в зал. Тренер в том зале — здоровый бугай. Начал себя сразу продавать и рассказывать, что он мастер спорта по жиму штанги, куча наград, вся х*** (всё прочее — ред.). Узнав, что я военный, начал рассказывать о проблемах со спиной. Говорит: “Штангу я тягать могу, а вот ходить или стоять много не могу”. В армию мне нельзя. А вообще, у меня жена в “Ярости” (в ориг. “Люті” — бригада Нацгвардии — ред.) служит", — написал он.Так военный прокомментировал селфи одного из украинских фитнес-тренеров. Тот сфотографировал свой голый торс, хвастаясь накаченными мышцами.В комментариях этому военному ответила украинка по имени Екатерина."Когда слышу/читаю о “крутых” качках, тренерах, всегда вспоминаю о действительно чудесном тренере, чемпионе мира по пауэрлифтингу и чудесном человеке — Алексее Слющенко. Погиб 6 июня 2023 года на Херсонщине. Чемпион и герой навсегда", — написала она.Военный парировал рассказом о другом тренере."В гражданской жизни в моём зале был тренер, который в 22 года пошёл служить в ГУР. Принимал участие во всех выдающихся операциях “Артана”: вышки (речь о захвате буровых платформ “Черноморнефтегаза” — ред.), Змеиный. Когда на Купянском направлении во время очередной операции в тылу русских он попал в окружение, то ему пришлось, раненному, ползти три дня и две ночи по заминированным участкам и через вражеские позиции, чтобы выбраться. Выполз, выжил, продолжает сражаться с врагом и сейчас. Не все же такие. Просто конкретная ситуация и конкретный пример", — ответил он.Ещё один комментатор, тоже служащий в войсках, призвал тренера из зала всё же попробовать послужить."На ВВК (военно-врачебной комиссии — ред.) весил 55 кг с ростом 180 см. Почему-то это не мешает тягать мачты с генераторами по посадкам. Пусть тип даст себе шанс", — предложил он.Девушка Мария из Винницы вспомнила об одной спортивной знакомой."Моя бывшая тренер из зала — 155 см и 45 кг. Параллельно работала гинекологом и собирала аптечки бойцам. А сейчас она на стабпункте 3-й ошбр. Пока двухметровые бугаи тягают штанги и дальше", — написала она.Впрочем, были те, кто выступил в защиту тренера. Военному напомнили, что свой жизненный путь он выбрал сам, ему "не стоит обижаться, если его бусифицировали", а также обвинили его во вбросе в духе "Почему не на фронте?"."Так он же качок, а не до****б (дурак — ред.)", — гласил один из комментариев.Кто-то указывал, что при неправильных занятиях спортом могут возникнуть травмы, да и вообще, профессиональный спорт калечит. Но большинство комментаторов либо посмеялись над фитнес-тренером, либо рассказали свои истории о служащих спортсменах.Примечательно, что сам военный не был даже "сотником" в X, однако его заметка широко разлетелась по украинскому сегменту этой соцсети. Это показывает: проблема остра для украинского общества.Трибуны пустые — мужчины боятсяПервый футбольный матч после начала СВО состоялся в Киеве 23 августа 2022 года — на День флага. Играли заявляющий себя донецким, но квартирующий на львовском стадионе "Шахтёр" и харьковский "народный" клуб "Металлист 1925"."Вчера вечером позвонила мама со словами, что ей на работе выдали таблетки от радиоактивного излучения. Я же с утра взял велосипед и поехал на первый официальный футбольный матч на Украине после *** (начала СВО — ред.). Впервые в жизни на пресс-ложу… НСК “Олимпийский” буквально находился в летаргическом сне — о матче на входе в стадион не напоминало ничего. Полная пустота и только два оператора местного киевского телеканала с камерами. В вестерне бы уже в кадре появилось перекати-поле на площади перед НСК… Пусто, очень грустно и жарко", — писал о посещении этого матча журналист украинского издания "Трибуна".По его словам, первое, что бросалось в глаза на стадионе, — баннер со словами "Спасите героев “Азовстали”"."Второе — трёхслойная пыль на пресс-ложе и паутина на обычных зрительских местах, какие-то горы песка на входе на трибуны. Главная арена страны 9 месяцев не дышала футболом", — описывал журналист пустоту стадиона.На поле вышли футболисты. К ним с развёрнутого на трибунах экрана обратился Владимир Зеленский.Первый удар по мячу церемониально нанёс "азовец"* Ярослав Голик, известный под позывным "Крест".Команды сыграли вничью.За месяц до этого поединка в сети появился протокол проведения футбольных матчей Украинской премьер-лиги."Матчи проводятся без зрителей. На стадионе могут присутствовать не более 280 лиц: 90 — футболисты и тренерский штаб; 9 — арбитры и видеоассистенты; 6 — болбои (старше 18 лет); 20 — представители клубов; 11 — официальные лица матча; 15 — представители Украинской ассоциации футбола, Украинской премьер-лиги, Профессиональной футбольной лиги; 20 — персонал стадиона; 20 — лица, ответственные за безопасность; 10 — медики, полиция, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям; 9 — представители военных администраций и других органов власти; 40 — журналисты и фотографы; 30 — съёмочная группа", — отмечалось в протоколе.Там же указывалось, что футболисты, официальные представители и руководители клубов УПЛ, а также сотрудники УАФ, Премьер-лиги и ПФЛ получили бронирование от военной службы. Координацией этого процесса занялись сразу три министерства: спорта, обороны и экономики.Также отмечалось, что матчи УПЛ должны проходить на стадионах, которые допустили областные или Киевская городская военные администрации. Каждый клуб УПЛ обязали назначать ответственных за безопасность во время матча, которые также должны оповещать футбольные руководящие органы о возможности проведения матчей за неделю до стартового свистка.Также, согласно протоколу, руководителей спортивных арен обязали подготовить защитные сооружения для всех участников матчей. Притом укрытия, гласил документ, должны находиться максимум в 500 м от стадионов. Каждый из присутствующих на матче также обязан был пройти инструктаж по безопасности.Кроме того, клубы и директоров стадионов обязали наработать с местными военными администрациями, правоохранителями, спасателями и медиками алгоритм действий в случае воздушной тревоги. Решение об эвакуации должны принимать делегат матча и представитель военной администрации.Если же воздушная тревога длится свыше 60 минут, матч могли полностью остановить и провести в другой день и даже на другой арене. Клубы-хозяева обязали отвечать за соблюдение всех мер безопасности.В декабре 2023 года стало известно: украинское правительство намерено вернуть болельщиков на трибуны."Возвращение болельщиков поможет стадионам и клубам снова быть финансово состоятельными, да и никакая телетрансляция полностью не заменяет эмоции стадиона. Но первоочередное задание для нас — безопасность зрителей и спортсменов", — заявил бывший тогда и.о. министра спорта Матвей Бедный.Наконец, в марте 2024 года болельщики вернулись на стадионы. Впрочем, многолюдными матчи не стали. Согласно новым требованиям Минспорта, для допуска зрителей на трибуны время эвакуации не должно превышать 10 минут пешком и учитывать условия передвижения лиц с инвалидностью. Также осталась норма о 500 м до убежища.Кроме того, количество людей на трибунах зависит от количества мест в убежище, куда должны поместиться и болельщики, и все задействованные в проведении матча, и, конечно же, спортсмены. Так, прошедший в марте 2024 года матч на стадионе киевского "Динамо" смотрели около 1800 зрителей. И это при том, что сам стадион вмещает свыше 16,8 тыс. человек.Но требования по проведению матчей — не единственное, что отпугивало болельщиков. В комментариях под репортажем о заграничном поединке киевского "Динамо" с мальтийским клубом "Хамрун Спартанс" — матч состоялся в июле 2025 года — обращает на себя внимание один."Как вы достали! Я грузчика на работу найти не могу, а тут футболисты! Уровень не тот? <...> Тут война, тут плохо. Отсюда все бегут. Трибуны пустые. Мужчины даже на футбол боятся ходить. Кого мы должны обыграть? “Реал”?" — недоумевал один из фанатов.Но боялись не только болельщики-мужчины.Обстановка нервнаяСпустя несколько дней после этого комментария футбольный мир Украины узнал о бегстве футболиста — 19-летнего вратаря клуба "Кривбасс" Игоря Омельченко. Несмотря на то, что на Украине мобилизуют с 25 лет, у футболистов есть бронь, а в стране тогда потихоньку начали обсуждать возможность открытия границ для молодых мужчин до мобилизационного возраста, Омельченко решил не искушать судьбу.Во время нахождения на сборах в Словении молодой вратарь самовольно покинул расположение команды и не вернулся на родину. В прошлом сезоне Омельченко провёл 25 игр за юношескую команду "Кривбасса" и два раза попал в заявку главной команды, однако на поле не выходил.Омельченко — не единственный украинский спортсмен, бежавший во время нахождения команды на сборах. В основном причина бегства банальна: страх мобилизации. Украинских военкомов не останавливает бронь.Так, в феврале 2025 года члена сборной Украины по баскетболу, игрока клуба "Днепр" Владимира Конева сняли с поезда. Конев должен был прибыть в Латвию для участия в матчах национальной команды в отборочном турнире чемпионата Европы. Но ТЦК-шники решили по-другому. Президент "Днепра" Валерий Кондратьев обратился к главе Минспорта и главе Национального олимпийского комитета, напомнив, что у Конева есть бронь.За несколько месяцев до этого — в ноябре 2024 года — при пересечении границы на турнир в Бельгию украинские военкомы забрали волейболиста клуба "Решетиловка" Николая Куранова. После этого один из его одноклубников — Руслан Осипенко — сбежал из команды в Польше. Ещё два игрока "Решетиловки" — Андрей Оробко и Дмитрий Шаврак — матч в Бельгии отыграли. Но возвращаться на Украину отказались. При этом загранпаспорта у игроков отобрали, в связи с чем они обратились в полицию. Бельгийские правоохранители, однако, помочь спортсменам не смогли.Но есть и более вопиющие случаи. В марте 2025 года владелец футбольного клуба "Ингулец", одиозный землевладелец и, как утверждают ряд украинских СМИ, бандит Александр Поворознюк сдал ТЦК защитника Михаила Шершня."Они договорились, что Михаил уйдёт, но президент сказал: “Что мы делаем с теми, кто плохо от нас уходит? Мы отдаём их в ТЦК”. И пришли какие-то два человека забрать Михаила. Он успел сесть в машину, скажем так, сбежать", — рассказал в интервью капитан команды Александр Козак.У 29-летнего футболиста истекал контракт, который Шершню предложили продлить на прежних условиях или отправить игрока в молодёжный состав. Футболист отказался и попросил его отпустить. Поворознюка это не устроило.Непросто приходится и спортсменкам. Вместо мобилизации над ними дамокловым мечом висит травля.20 января 2024 года 16-летние теннисистки — россиянка Влада Минчева и украинка Елизавета Котляр — пожали руки после матча юниорского Australian Open. Для Котляр это был первый турнир "Большого шлема" в её карьере. Простое рукопожатие вызвало бурю гнева на Украине. Глава украинского Минспорта Бедный заявил, что в отношении молодой спортсменки начато расследование. Родная федерация осудила Котляр. С покаянием выступил отец теннисистки, заявив, что его дочь допустила ошибку.В таких условиях, которые к тому же наложились на хроническое недофинансирование украинского спорта, многие украинские спортсмены и спортсменки становятся невозвращенцами. И вряд ли их можно за это осуждать.* запрещённая в РФ террористическая организацияЧитайте также: Британия против Льва Яшина. Запад снова использует спорт для войны

украина

бельгия

змеиный

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, украина, бельгия, змеиный, владимир зеленский, "динамо", "шахтер", тцк, анхель ди мария