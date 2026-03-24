Трамп дорабатывает на импичмент. Причины отстранения от власти президента США уже есть

Веселая жизнь президента США Дональда Трампа с каждым днем набирает новые обороты. Пока он свирепствует со своими приступами "миролюбия" на войне с Ираном, дома, в США, доброхоты подгрызают основы его власти изнутри.

2026-03-24T16:14

И грозятся импичментом, уже третьим по счету. Даже не так – оппоненты Трампа из Демократической партии пытаются подойти к третьему импичменту во второй раз. Впервые они попытались сделать это летом прошлого, 2025 года. Член Палаты представителей США от Демпартии Шри Танедар сообщил об инициировании процедуры импичмента в отношении президента Трампа сразу по семи обвинениям:– препятствие правосудию и злоупотребление властью, в том числе из-за депортации мигрантов вопреки решению суда;– присвоение полномочий Конгресса;– злоупотребление властью в сфере торговли и "международная агрессия" из-за введения тарифов;– нарушение первой поправки к конституции США (она в том числе запрещает посягать на свободу слова и свободу прессы);– учреждение "незаконного" Департамента эффективного госуправления (DOGE), а также наделение бизнесмена Илона Маска "антиконституционной властью";– коррупция и взятки от других стран;– тирания.Заход был мощный и пафосный, а набор претензий – широкий на все вкусы и запросы. "В этой стране у нас президенты, а не короли. Это не просто проступок, а проступок, подлежащий импичменту. Это не лидерство, а тирания. Если мы позволим этому продолжаться, то тем самым мы скажем, что президент выше закона, что Конституция США необязательна", — вещал мистер Танедар.Его тогда поддержал даже обиженный и уволенный из фигурирующего в обвинениях Департамента эффективного госуправления (DOGE) его незадачливый глава миллиардер Илон Маск. В июне 2025-го Маск опубликовал слово "Да" над постом малазийского журналиста Иэна Майлз Чонга, который тоже предложил объявить Трампу импичмент со словами: "На его место должен прийти Джей Ди Вэнс".Это была первая попытка участников движения MAGA (Make America Great Again – "Сделаем Америку великой снова"), во многом сделавших Трампа президентом, привести своего протеже в чувство, заставить его не манкировать предвыборными обещаниями. Попытка с элементами политического шантажа. "Магисты" как бы говорили Трампу: будешь бузить – поменяем тебя на Вэнса, он – нормальный и правоверный сторонник движения.В прошлом году обошлось, потому что у демократов не было никакого шанса довести начатое дело даже до возни в Конгрессе. И вот в этом году новый заход. А США заговорили, что Трамп – когнитивный придурок, теряющий остатки мозгов, а в России политолог-американист Малек Дудаков в интервью ресурсу News.ru. предположил: "В 2027 году, я думаю, в США будет попытка устроить процедуру импичмента Трампа. Эти действия могут касаться как внешней политики и его авантюр с Ираном, так и внутренних вопросов, связанных, например, с миграционными рейдами, обвинениями в коррупции, непотизме, инсайдерской торговле и всем остальным. Поэтому это долгосрочные проблемы, которые будут проявляться для Трампа уже в следующем году. Многие представители его команды не хотят попасть под жернова демократической протестной машины. Я думаю, что мы увидим все больше и больше отставок в администрации главы Белого дома".Набор претензий, по Дудакову, тоже, как видим, солидный и повторяющий список года минувшего. Но очень похоже на то, что в этом году Трамп влип поглубже. И главным образом потому, что, во-первых, нарушил свое главное предвыборное обещание – вывести США из всех прежних войн и не начинать новых.Во-вторых, – и это главное – на осень текущего года назначены выборы в Конгресс, когда серьезно могут обновиться и Палата представителей и Сенат, от голосования которых, собственно, и зависит импичмент. Сейчас он невозможен, потому что обе палаты Конгресса контролирует Республиканская партия. И даже если согласиться с тем, что у Трампа очень много недоброжелателей и среди республиканцев с мандатами, то все равно их меньше, чем нужно для антитрамповского голосования вместе с демократами.После выборов все может измениться. Репутация Трампа из-за военных авантюр может покатиться в направлении городской канализации и потянет за собой репутацию всех республиканцев. И это в год 250-летия образования США. Вот, чтобы все спасти, многие республиканцы могут политически откупиться именно Трампом, обвинения против которого заиграют новыми красками и засверкают новыми нюансами.Из господствующей сегодня в США риторики и выступлений как политиков, так и экспертного сообщества, политиков обслуживающего, медленно, но уверено вырисовываются основные пункты обвинений, которые и ведут к импичменту. Основных их четыре.Первое – в госизмене, которая выражается игнорировании национальных интересов США и работе на другое, иностранное, государство. В случае Трампа – в работе на Израиль, защита интересов которого якобы и привела к война США против Ирана. Вместе с Израилем, разумеется.Оформлять главные тезисы обвинения начал экс-директор Центра по борьбе с терроризмом США Джо Кент, который подал в отставку как раз из-за несогласия с войной против Ирана. По словам Кента, Трамп начал войну под влиянием Израиля в то время, когда Иран совсем не представлял никакой угрозы Америке. Но Израиль, говорит Кент, надавил, уговорил, убедил, обманул Трампа и вынудил его начать операцию "Эпическая ярость", которая теперь обернется позором и потерями для США. А на горбу Америки в рай въедет только Израиль.Сейчас Кент убеждает всех: "Первое, что должен сделать президент Трамп, — решить главную проблему. Главная проблема заключается в том, что израильтяне вышли из-под контроля и ведут всю эту войну. …Ему (Трампу. – Авт.) нужно очень жестко, и, вероятно, с новой командой дипломатов, пойти к израильтянам и сказать: "Хватит с вас". …Потому что это наша война. Мы платим за нее. Мы проливаем за нее кровь. Это не ваша война". …Если вы решите продолжать эту наступательную операцию, мы уходим".При этом Кент, разумеется, за то, чтобы США защищали Израиль и помогали ему. Но не за счет США. Обратное же поведение Трампа – это есть госизмена, забвение и игнорирование интересов США.Второе обвинение – в некомпетентности и недееспособности Трампа. Как президента и главковерха, который на смог до конца ни оценить потенциал Ирана, ни разобраться в хитросплетениях предстоящей войны со всеми ее вызовами и возможностями противника и в политических последствиях.Третье – в личной заинтересованности Трампа в войне, что сопряжено с коррупционной составляющей процесса. И политики, и наблюдатели, и эксперты обратили внимание на то, что за полтора года второго президентства Трампа его лично благосостояние и доходы семьи выросли на миллиарды долларов. Например, по данным Forbes, только за год президентства он получил более 1,4 млрд долл (примерно по 5 млн "зелени" в день). Сейчас его состояние составляет 6,5 млрд долл или 645-е место среди миллиардеров мира (в 2025 году он занимал 700-е место).И, наконец, четвертый приводной ремень импичмента – обвинения в недееспособности, если хотите, в потере работоспособности по причине когнитивного угасания. Впервые международно и публично Трампа заподозрили в наступлении слабоумия в июле 2025 года на пресс-конференции, посвященной открытию центра содержания мигрантов "Аллигаторовый Алькатрас" во Флориде, когда британский таблоид Daily Star обратил внимание, что президент США не очень в ладах с логикой и не понимает заданные ему вопросы. Его-де спросили, сколько будут находиться в центре задержанные, а Трамп заговорил… о себе: "Мне нравится. ...Я буду проводить здесь много времени. Я буду здесь столько, сколько смогу. Очень хороший вопрос".Вот таблоид и сделал вывод: "Недавние высказывания Дональда Трампа вновь вызвали опасения по поводу его психического здоровья, поскольку он, по-видимому, назвал себя "заключенным" и заявил, что ему предстоит провести "много времени" в новой тюрьме "Аллигаторовый Алькатрас".С флагомИ потом понеслось: в Сети стали активно обсуждать видео с Трампом, оговорки в его речи, ограниченный словарный запас и нестандартные шутки во время публичных выступлений. В одном из видео репетитор английского языка отметила, что уровень речи Трампа соответствует четвертому классу, что нельзя оправдать даже тем, что он – бизнесмен и должен говорить так, чтобы его понимали 95% слушателей.Племянница Дональда Трампа Мэри допустила, что у президента США могут быть признаки болезни Альцгеймера. В интервью New York Magazine она отметила, что ее настораживают поведение дяди и выражение его лица – "оленя, застывшего в свете фар".И уже в этом году известный российский врач-гериатр, невролог, нейрофизиолог Валерий Новоселов предположил, что у Трампа все признаки начинающейся болезни Альцгеймера. "Такое же упрощение речи было у Байдена: сначала она стала простой, а потом примитивной. Снижение глубины семантической поддержки – также один из критериев Альцгеймера. …При нормальном старении человек каждый год теряет 0,3% нейронов, а у Трампа к тому же неблагоприятный семейный анамнез по болезни Альцгеймера. Скорее всего, у него уже есть доклиническая стадия с поведенческими и эмоциональными признаками", – сказал врач.Трамп, конечно же смеется над такими предположениями и в интервью NBC заверил, что сам определит, когда он будет стар и когда ему уходить на покой. "Врачи Белого дома только что сообщили, что у меня отличное здоровье и что я сдал на отлично (то есть дал правильные ответы на 100% заданных вопросов!) свой когнитивный тест уже третий раз подряд, на что ни один другой президент или бывший вице-президент не был готов пойти", – похвастался Трамп.Однако против него выступают цифры показателей развития США к моменту начала войны в Иране. Например, к началу войны во Вьетнаме в 1964 году, по данным исследовательского центра Pew Research, правительству США доверяло 77% населения, в 2000-х годах этот уровень снизился до 30%, а сейчас просел до 17%.Или такой момент: сейчас государственный долг США превысил 39 трлн долл, а в первое президентство Трамп обещал его убрать, и тогда долг был 20 триллионов...Отношение к импичменту разное. Пользователи платформ для ставок уже оценили его в 71%. Член Палаты представителей США, 78-летний демократ Эл Грин уже заявил: "Да, господин президент, дрожите от страха! Потому что я скажу вам правду: вам будет объявлен импичмент".Сам Трамп верит в возможность начала процедуры импичмента и объясняет ее не своей работой, а подлостью демократов, которые воспользуются возможным провалом республиканцев летом этого года на выборах в Конгресс. "Если мы не победим, демократы найдут причину, чтобы объявить мне импичмент. И мне объявят импичмент. Мы вот не объявляем им импичмент. Вы знаете, почему? Потому что они еще более подлые, чем мы", – заметил Трамп.Его сторонники в импичмент не верят и убеждены, что при любом раскладе голосов для отстранения Трампа от власти по-любому не хватит. Но угроза все равно сохраняется. И, по мнению многих, все зависит и от самого Трампа, и от позиции той части глубинного государства, которая выдвинула его под лозунгом MAGA возвращать гегемонию США в мире.Если Трамп окончательно провалится, то республиканским "глубинникам" будет важно найти замену и не запачкать политически "отходами проваленного трампизма" его потенциального сменщика – нынешнего вице-президента Джей Ди Вэнса. Чтобы сделать его президентом США. А это возможно либо в результате импичмента Трампа, либо на выборах 2028 года.И если "глубинники" решат, что время Вэнса пришло раньше, не дожидаясь 2028-го, то дни Трампа сочтены – импичмент прилетит ему, как с куста. Республиканцы и демократы по своим соображениям сольются в таком экстазе, что Трампа чужими волнами ненависти, нетерпения и политического расчета накроет с головой.Противостоять этому он сможет, если решится на неконституционные способы удержания власти после провала довыборов в Конгресс. Он может отважиться на тиранию и узурпацию власти, чтобы таким вот образом доделать все ему порученное до конца. В этом его тоже уже обвиняют. Но это совсем другая тема…

2026

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

