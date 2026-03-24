Ким Чен Ын официально объявил Южную Корею враждебным государством
2026-03-24T02:56
Ким Чен Ын официально объявил Южную Корею враждебным государством

Лидер КНДР Ким Чен Ын в программной речи на первой сессии Верховного народного собрания КНДР 15-го созыва официально объявил Южную Корею враждебным государством. Об этом 24 марта передаёт Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)
"В особенности мы будем рассматривать Южную Корею как наиболее враждебное государство, полностью отвергать и игнорировать её самыми ясными словами и действиями", — заявил Ким Чен Ын.
Он предостерёг власти Южной Кореи от любых посягательств на КНДР.
"За любые действия Южной Кореи, затрагивающие нашу республику, заставим её без малейшего учёта и без малейшего колебания заплатить беспощадную цену", — предупредил лидер КНДР.
О полном отказе от каких-то связей КНДР с Южной Кореей Ким Чен Ын заявил в конце февраля. Тогда он в очередной раз подчеркнул, что это два разных и враждебных друг другу государства, что зарегистрировано даже в ООН.
По словам Ким Чен Ына, в отношениях с Сеулом "ничего не осталось", а если и осталось, то лишь "холодный расчет", опирающийся на национальные интересы Пхеньяна, и "решительное реагирование".
Ранее сообщалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын успешно прошёл процедуру переизбрания на высший государственный пост в стране — председателя Государственных дел КНДР. Решение было принято на первой сессии Верховного народного собрания КНДР 15-го созыва. Президент РФ Владимир Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием председателем Государственных дел страны.
23 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что визит Ким Чен Ына в Россию сможет состоятся по мере того, как будут согласованы сроки по дипломатическим каналам.
05:10"Зеленского отстранят от власти": почему для выживания Европе нужны российские ресурсы — эксперт
05:00Буферная зона и растягивание резервов ВСУ: Самойлов рассказал про задачи ВС РФ под Глуховом
04:45"Посевной в этом году не будет": экономист объяснил, как топливный кризис ударит по Украине
04:35Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00
04:30"Съесть Россию не получилось": Богатырев о том, почему "жертвами" станут Европа и монархии Залива
04:15"Голода не будет": Зубец о прогнозах ООН и возможностях России по поставкам удобрений
04:08Украинские каналы сообщают о ракетных пусках с бортов стратегической авиации ВКС России
04:00"Мудрая обезьяна и два тигра": Богатырев рассказал о стратегии России в отношении США и Ирана
03:24Белый дом ищет кандидатуры потенциальных предателей во власти Ирана — Politico
02:56Ким Чен Ын официально объявил Южную Корею враждебным государством
02:34В Севастополе при взрыве в жилом доме погибли люди, продолжается тушение пожара и разбор завалов
02:13Угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
01:39Трамп заявил о переговорах, Иран отрицает. События 23 марта "одной строкой" от канала "Украина.ру"
01:21Фронтовая сводка за 23 марта от канала "Дневник десантника"
00:55Силы ПВО отражают ночную атаку на Москву: уничтожены очередные два БПЛА
00:34На Украине торгуют запрещёнными веществами в открытую
00:20Киев не готов к дипломатии, поэтому вскоре столкнётся с новыми условиями урегулирования — Небензя
23:49ДТЭК подтвердил отключение света в Одессе после прилетов и повреждение объектов энергетики
23:37Удары по Одессе продолжаются, запуски БПЛА "Герань" зафиксированы с шести направлений
23:22Беспилотники ВСУ атаковали пять муниципалитетов Белгородской области
Лента новостейМолния