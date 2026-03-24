Ким Чен Ын официально объявил Южную Корею враждебным государством
Лидер КНДР Ким Чен Ын в программной речи на первой сессии Верховного народного собрания КНДР 15-го созыва официально объявил Южную Корею враждебным государством. Об этом 24 марта передаёт Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)
2026-03-24T02:56
"В особенности мы будем рассматривать Южную Корею как наиболее враждебное государство, полностью отвергать и игнорировать её самыми ясными словами и действиями", — заявил Ким Чен Ын.Он предостерёг власти Южной Кореи от любых посягательств на КНДР."За любые действия Южной Кореи, затрагивающие нашу республику, заставим её без малейшего учёта и без малейшего колебания заплатить беспощадную цену", — предупредил лидер КНДР.О полном отказе от каких-то связей КНДР с Южной Кореей Ким Чен Ын заявил в конце февраля. Тогда он в очередной раз подчеркнул, что это два разных и враждебных друг другу государства, что зарегистрировано даже в ООН.По словам Ким Чен Ына, в отношениях с Сеулом "ничего не осталось", а если и осталось, то лишь "холодный расчет", опирающийся на национальные интересы Пхеньяна, и "решительное реагирование".Ранее сообщалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын успешно прошёл процедуру переизбрания на высший государственный пост в стране — председателя Государственных дел КНДР. Решение было принято на первой сессии Верховного народного собрания КНДР 15-го созыва. Президент РФ Владимир Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием председателем Государственных дел страны.23 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что визит Ким Чен Ына в Россию сможет состоятся по мере того, как будут согласованы сроки по дипломатическим каналам.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Украина.ру
23 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что визит Ким Чен Ына в Россию сможет состоятся по мере того, как будут согласованы сроки по дипломатическим каналам.