"Голода не будет": Зубец о прогнозах ООН и возможностях России по поставкам удобрений - 24.03.2026 Украина.ру
"Голода не будет": Зубец о прогнозах ООН и возможностях России по поставкам удобрений
ООН прогнозирует рост числа голодающих до 360 миллионов из-за нехватки газа для удобрений. Но глобальной катастрофы не будет: Россия может нарастить поставки, а кроме азотных есть и другие удобрения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук, директор центра исследований социальной экономики Алексей Зубец
По прогнозам ООН, в результате войны США против Ирана количество голодающих жителей планеты вырастет до 360 миллионов человек, так как возникнет нехватка газа, с помощью которого делают удобрения.Отвечая на вопрос о неочевидных последствиях эскалации на Ближнем Востоке, экономист опроверг мрачные прогнозы.По его словам, разговоры о грядущем голоде — это попытка собрать деньги. "Да, возможно выпадение какого-то количества удобрений и рост цен на них, но голода не будет. К тому же есть кроме азотных, и другие удобрения", — пояснил эксперт.Он добавил, что в ООН есть продовольственный фонд, который кормит голодающих. "Этот фонд пытается сейчас привлечь деньги. Понятно, что какое-то количество людей от этого пострадает, но глобальной катастрофы не будет", — констатировал собеседник издания.
"Голода не будет": Зубец о прогнозах ООН и возможностях России по поставкам удобрений

Отвечая на вопрос о неочевидных последствиях эскалации на Ближнем Востоке, экономист опроверг мрачные прогнозы.
"Ничего подобного не будет. Речь идет об азотных удобрениях, которые делаются на основании природного газа. Один из лидеров по производству удобрений это Россия. И у нее есть возможность нарастить эти поставки", — заявил Зубец.
По его словам, разговоры о грядущем голоде — это попытка собрать деньги. "Да, возможно выпадение какого-то количества удобрений и рост цен на них, но голода не будет. К тому же есть кроме азотных, и другие удобрения", — пояснил эксперт.
Он добавил, что в ООН есть продовольственный фонд, который кормит голодающих. "Этот фонд пытается сейчас привлечь деньги. Понятно, что какое-то количество людей от этого пострадает, но глобальной катастрофы не будет", — констатировал собеседник издания.
