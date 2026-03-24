https://ukraina.ru/20260324/goloda-ne-budet-zubets-o-prognozakh-oon-i-vozmozhnostyakh-rossii-po-postavkam-udobreniy-1077087058.html

"Голода не будет": Зубец о прогнозах ООН и возможностях России по поставкам удобрений

ООН прогнозирует рост числа голодающих до 360 миллионов из-за нехватки газа для удобрений. Но глобальной катастрофы не будет: Россия может нарастить поставки, а кроме азотных есть и другие удобрения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук, директор центра исследований социальной экономики Алексей Зубец

2026-03-24T04:15

новости

россия

сша

иран

алексей зубец

оон

украина.ру

экономика

российская экономика

удобрения

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103397/25/1033972519_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_09c35ffc000d9fa35415dd8e62c1fe81.jpg

По прогнозам ООН, в результате войны США против Ирана количество голодающих жителей планеты вырастет до 360 миллионов человек, так как возникнет нехватка газа, с помощью которого делают удобрения.Отвечая на вопрос о неочевидных последствиях эскалации на Ближнем Востоке, экономист опроверг мрачные прогнозы.По его словам, разговоры о грядущем голоде — это попытка собрать деньги. "Да, возможно выпадение какого-то количества удобрений и рост цен на них, но голода не будет. К тому же есть кроме азотных, и другие удобрения", — пояснил эксперт.Он добавил, что в ООН есть продовольственный фонд, который кормит голодающих. "Этот фонд пытается сейчас привлечь деньги. Понятно, что какое-то количество людей от этого пострадает, но глобальной катастрофы не будет", — констатировал собеседник издания.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

