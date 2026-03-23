Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260323/vsu-nachali-nastuplenie-na-chasov-yar-voennyy-ekspert-pro-agoniyu-vraga-pod-konstantinovkoy-1077063182.html
"ВСУ начали наступление на Часов Яр": военный эксперт про агонию врага под Константиновкой
Продолжается операция по охвату Константиновки с юга, востока и северо-востока. На южном фасе между Ильиновкой и Долгой Балкой российские войска взяли под контроль ряд важных лесополос. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
константиновка
россия
сша
геннадий алехин
александр сырский
всу
потери всу
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/14/1059058797_0:83:1987:1201_1920x0_80_0_0_79efa0f329e57d3a8688bcbe84e2ac72.jpg.webp
Комментируя ситуацию на Константиновском направлении, Алехин отметил, что противник, осознавая угрозу окружения, предпринял попытку контратаки."Противник, осознавая угрозу окружения, отчаянно контратакует из района Новодмитровки в сторону Часова Яра. Начали поступать сообщения с Константиновского направления — на первый взгляд, даже неожиданные. ВСУ начали наступление на Часов Яр", — рассказал эксперт.По его словам, логика украинского командования понятна. "Кто контролирует "царь-гору", тот и держит под прицелом лежащую в низине Константиновку", — пояснил автор.Он добавил, что очередной "контрнаступ Сырского" совпал с ухудшением ситуации для ВСУ в Константиновке на фоне развивающегося логистического кризиса. "Грузы доставляются в основном БПЛА, а укро-пехоту заводят в город, по сообщению с мест, через Новоселовку, Лозовую Балку и Молочарку", — констатировал собеседник издания.
константиновка
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/14/1059058797_139:0:1850:1283_1920x0_80_0_0_1fa063366ade84859f6643f15c85b823.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
константиновка, россия, сша, геннадий алехин, александр сырский, всу, потери всу, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новости сво, прогнозы сво, силы специальных операций, новости, наступление вс рф, наступление россии, военный эксперт
Константиновка, Россия, США, Геннадий Алехин, Александр Сырский, ВСУ, потери ВСУ, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, новости СВО, прогнозы СВО, Силы специальных операций, Новости, наступление ВС РФ, наступление России, военный эксперт

05:30 23.03.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС УкраиныКомандование Объединенных Сил ВС Украины
Командование Объединенных Сил ВС Украины - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
Читать в
ДзенTelegram
Продолжается операция по охвату Константиновки с юга, востока и северо-востока. На южном фасе между Ильиновкой и Долгой Балкой российские войска взяли под контроль ряд важных лесополос. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Комментируя ситуацию на Константиновском направлении, Алехин отметил, что противник, осознавая угрозу окружения, предпринял попытку контратаки.
"Противник, осознавая угрозу окружения, отчаянно контратакует из района Новодмитровки в сторону Часова Яра. Начали поступать сообщения с Константиновского направления — на первый взгляд, даже неожиданные. ВСУ начали наступление на Часов Яр", — рассказал эксперт.
По его словам, логика украинского командования понятна. "Кто контролирует "царь-гору", тот и держит под прицелом лежащую в низине Константиновку", — пояснил автор.
Он добавил, что очередной "контрнаступ Сырского" совпал с ухудшением ситуации для ВСУ в Константиновке на фоне развивающегося логистического кризиса.
"Грузы доставляются в основном БПЛА, а укро-пехоту заводят в город, по сообщению с мест, через Новоселовку, Лозовую Балку и Молочарку", — констатировал собеседник издания.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
КонстантиновкаРоссияСШАГеннадий АлехинАлександр СырскийВСУпотери ВСУСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО Россияновости СВОпрогнозы СВОСилы специальных операцийНовостинаступление ВС РФнаступление Россиивоенный эксперт
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
