"Европа может рухнуть в ближайшие месяцы": эксперт о последствиях блокировки Ормузского пролива

Блокировка Ормузского пролива приводит к тому, что начинает срабатывать принцип домино. Европа, которая пустая с точки зрения первичных ресурсов, может рухнуть в ближайшие два-три месяца. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Союза негосударственных служб безопасности России, военно-политический эксперт Сергей Богатырев

2026-03-23T04:30

Отвечая на вопрос о влиянии войны на Европу, Богатырев указал на критическую зависимость ЕС от импорта."Перерезание такой важной энергетической артерии может привести к тому, что Европа, которая пустая как барабан с точки зрения первичных ресурсов, может экономически рухнуть в ближайшие два-три месяца", — подчеркнул Богатырев.По его словам, если к Ирану присоединятся хуситы, которые перекроют Суэцкий канал, ситуация усугубится. "Это вообще может вызвать обрушение всего карточного домика", — пояснил эксперт.Он добавил, что в этом году в Европе наступит серьезный экономический кризис. Чем дольше Иран блокирует Ормузский пролив, тем выше вероятность этого, констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Сергей Богатырев: Если бы не визит Путина в Анкоридж, России пришлось бы воевать с НАТО по образцу Ирана" на сайте Украина.ру.О том, как топливный кризис из-за конфликта на Ближнем Востоке ударит по Украине — в материале "Алексей Зубец: После удара по заводу в Катаре принуждать Украину к миру будут не только США, но и Европа" на сайте Украина.ру.

