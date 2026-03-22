"Птахи Мадьяра" несут серьезные потери: Алехин о новых успехах ВС РФ в Харьковской области
Работа батальонной тактической группы (БТГР) "Каштана" и группы "Пресса" спецназа "Ахмат" в Курской области
Подразделения 1-й танковой армии ВС РФ продолжают уничтожать украинские расчеты БПЛА на правом берегу реки Оскол. Речь идет о районе населенных пунктов Лесная Стенка и Хомино. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Описывая текущую ситуацию на Купянском направлении, Алехин отметил, что "Птахи Мадьяра" пытаются наладить снабжение подразделений ВСУ на восточном берегу. Для их прикрытия регулярно прибывают новые мобильные огневые группы ПВО.
"На этом участке "Птахи Мадьяра" пытаются наладить снабжение подразделений ВСУ на восточном берегу. Для их прикрытия регулярно прибывают новые мобильные огневые группы ПВО, но всё тщетно", — рассказал Алехин.
По его словам, за последние дни среди пораженных целей всё чаще фиксируются боевые бронемашины. "На которых доставляют операторов беспилотников на позиции. Противник пытается сохранить логистику, но наши подразделения работают системно", — пояснил эксперт.
Алехин добавил, что на этом участке российским войскам удается не только уничтожать дроны, но и пресекать попытки ротации вражеских расчетов. Работа ведется круглосуточно, подытожил автор статьи.
