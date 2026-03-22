Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260322/ptakhi-madyara-nesut-sereznye-poteri-alekhin-o-novykh-uspekhakh-vs-rf-v-kharkovskoy-oblasti-1077049794.html
"Птахи Мадьяра" несут серьезные потери: Алехин о новых успехах ВС РФ в Харьковской области
Подразделения 1-й танковой армии ВС РФ продолжают уничтожать украинские расчеты БПЛА на правом берегу реки Оскол. Речь идет о районе населенных пунктов Лесная Стенка и Хомино. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
новости
харьковская область
оскол
россия
геннадий алехин
украина.ру
главные новости
главное
дзен новости сво
новости сво сейчас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1f/1060713163_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_b611330844a97580b8a9bfcd38a172e2.jpg
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1f/1060713163_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7ac0474102a424b0f3d39a65338a6a27.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
04:45 22.03.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота батальонной тактической группы (БТГР) "Каштана" и группы "Пресса" спецназа "Ахмат" в Курской области
Работа батальонной тактической группы (БТГР) Каштана и группы Пресса спецназа Ахмат в Курской области - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Описывая текущую ситуацию на Купянском направлении, Алехин отметил, что "Птахи Мадьяра" пытаются наладить снабжение подразделений ВСУ на восточном берегу. Для их прикрытия регулярно прибывают новые мобильные огневые группы ПВО.
"На этом участке "Птахи Мадьяра" пытаются наладить снабжение подразделений ВСУ на восточном берегу. Для их прикрытия регулярно прибывают новые мобильные огневые группы ПВО, но всё тщетно", — рассказал Алехин.
По его словам, за последние дни среди пораженных целей всё чаще фиксируются боевые бронемашины. "На которых доставляют операторов беспилотников на позиции. Противник пытается сохранить логистику, но наши подразделения работают системно", — пояснил эксперт.
Алехин добавил, что на этом участке российским войскам удается не только уничтожать дроны, но и пресекать попытки ротации вражеских расчетов. Работа ведется круглосуточно, подытожил автор статьи.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Противник контратакует, но становится уязвим на всех фронтах" на сайте Украина.ру.
О том, зачем школьному учителю идти на войну, о патриотическом воспитании, а также о работе связиста в зоне СВО — в материале Игоря Гомольского "Кто-то говорил, что я молодец, а кто-то — дурак, — директор школы Сергей Митягин о том, как ушел на войну" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиХарьковская областьОсколРоссияГеннадий АлехинУкраина.руГлавные новостиглавноедзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО Россияновости СВОпрогнозы СВОСпецоперацияКупянскКупянское направлениевоенный эксперт
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
