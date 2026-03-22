"Ожесточенные бои у Сопычи": военный эксперт рассказал о ситуации на Сумском направлении

В районе села Сопычь под Шосткой продолжаются ожесточенные бои, в ходе которых бойцы ВС РФ отразили контратаку трех штурмовых групп 48-го отряда спецназначения ВСУ. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2026-03-22T04:15

россия

сумская область

вс рф

наступление вс рф

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

новости сво россия

новости сво

прогнозы сво

Говоря о ситуации на Сумском направлении, Алехин отметил, что накануне по Кучеровке отработали огнем наши артиллеристы. Противник понимает, что мы его зажимаем."Наши бойцы продолжают успешные наступательные действия в Краснопольском районе Сумской области, одновременно отразив контратаки. Противник понимает, что мы его зажимаем. В районе села Сопычь продолжаются ожесточенные бои, в ходе которых наши бойцы отразили контратаку трех штурмовых групп 48-го отряда спецназначения ВСУ", — рассказал автор.По его словам, продолжаются наступательные действия "северян" и в Харьковской области. "Войска группировки "Запад" продвинулись восточнее Купянска и в направлении Боровой", — пояснил автор.Он добавил, что подразделения 1-й танковой армии ВС РФ продолжают уничтожение вражеских расчетов БПЛА на правом берегу реки Оскол в районе населенных пунктов Лесная Стенка и Хомино. На этом участке вражеские "Птахи Мадьяра" пытаются наладить снабжение подразделений ВСУ на восточном берегу, констатировал автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Противник контратакует, но становится уязвим на всех фронтах" на сайте Украина.ру.О том, зачем школьному учителю идти на войну, о патриотическом воспитании, а также о работе связиста в зоне СВО — в материале Игоря Гомольского "Кто-то говорил, что я молодец, а кто-то — дурак, — директор школы Сергей Митягин о том, как ушел на войну" на сайте Украина.ру.

