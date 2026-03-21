"Зеленский лезет в любой конфликт": Ищенко о возможной сделке Украины с Израилем по БПЛА - 21.03.2026 Украина.ру
"Зеленский лезет в любой конфликт": Ищенко о возможной сделке Украины с Израилем по БПЛА
"Зеленский лезет в любой конфликт": Ищенко о возможной сделке Украины с Израилем по БПЛА - 21.03.2026 Украина.ру
"Зеленский лезет в любой конфликт": Ищенко о возможной сделке Украины с Израилем по БПЛА
Зеленский предлагает Израилю научить производить тысячи дешевых беспилотников, чтобы экономить дорогие ракеты. На это могут согласиться, если украинцы наладят производство. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-03-21T05:30
2026-03-21T05:30
Рассуждая о возможной сделке Украины с Израилем, Ищенко пояснил, что Зеленский рассчитывает на конкретную поддержку. Он предлагает союзникам научить их производить дешевые БПЛА для борьбы с иранскими дронами."Зеленский даже говорит на какую поддержку рассчитывает. Он говорит, "друзья, вы тратите жутко дорогие ракеты на то, чтобы сбивать дешевые иранские беспилотники, которых к тому же мало. Давайте, мы вас научим производить тысячи дешевых беспилотников, которыми вы будете сбивать иранские, а дорогие ракеты останутся, и вы с нами ими поделитесь", — заявил политолог.По словам эксперта, Израиль может заинтересоваться таким предложением. Украинские дроны могли бы усилить израильскую ПВО и сэкономить миллионы долларов. США Зеленскому не нужны, а Израилю он, возможно, пригодится.Ищенко подчеркнул, что для Киева важна любая интернационализация конфликта. "Поэтому Зеленский лезет в любой конфликт, так как ему любая интернационализация выгодна. Чем больше конфликтов, в которые втянута Украина, тем лучше", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Зеленский хочет повоевать с Ираном, чтобы еще больше втянуть США в конфликт с Россией" на сайте Украина.ру.О том, чем может закончиться война США против Ирана — в материале "Сергей Богачев: Если Россия не сможет примирить США и Иран, их война пойдет по очень опасному сценарию" на сайте Украина.ру.
израиль
сша
украина
иран
новости, израиль, сша, украина, владимир зеленский, ростислав ищенко, украина.ру, бпла, бпла сегодня, беспилотники, иран, война в иране, главные новости, главное, ракеты, оружие, вооружения, аналитики, аналитика, украина аналитика
Новости, Израиль, США, Украина, Владимир Зеленский, Ростислав Ищенко, Украина.ру, БПЛА, БПЛА сегодня, беспилотники, Иран, война в Иране, Главные новости, главное, ракеты, оружие, вооружения, аналитики, Аналитика, Украина аналитика

"Зеленский лезет в любой конфликт": Ищенко о возможной сделке Украины с Израилем по БПЛА

05:30 21.03.2026
 
© Фото : president.gov.uaЗеленский ВСУ ООС АТО
Зеленский предлагает Израилю научить производить тысячи дешевых беспилотников, чтобы экономить дорогие ракеты. На это могут согласиться, если украинцы наладят производство. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Рассуждая о возможной сделке Украины с Израилем, Ищенко пояснил, что Зеленский рассчитывает на конкретную поддержку. Он предлагает союзникам научить их производить дешевые БПЛА для борьбы с иранскими дронами.
"Зеленский даже говорит на какую поддержку рассчитывает. Он говорит, "друзья, вы тратите жутко дорогие ракеты на то, чтобы сбивать дешевые иранские беспилотники, которых к тому же мало. Давайте, мы вас научим производить тысячи дешевых беспилотников, которыми вы будете сбивать иранские, а дорогие ракеты останутся, и вы с нами ими поделитесь", — заявил политолог.
По словам эксперта, Израиль может заинтересоваться таким предложением. Украинские дроны могли бы усилить израильскую ПВО и сэкономить миллионы долларов. США Зеленскому не нужны, а Израилю он, возможно, пригодится.
Ищенко подчеркнул, что для Киева важна любая интернационализация конфликта. "Поэтому Зеленский лезет в любой конфликт, так как ему любая интернационализация выгодна. Чем больше конфликтов, в которые втянута Украина, тем лучше", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Зеленский хочет повоевать с Ираном, чтобы еще больше втянуть США в конфликт с Россией" на сайте Украина.ру.
О том, чем может закончиться война США против Ирана — в материале "Сергей Богачев: Если Россия не сможет примирить США и Иран, их война пойдет по очень опасному сценарию" на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
