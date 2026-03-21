"Зеленский лезет в любой конфликт": Ищенко о возможной сделке Украины с Израилем по БПЛА
Зеленский предлагает Израилю научить производить тысячи дешевых беспилотников, чтобы экономить дорогие ракеты. На это могут согласиться, если украинцы наладят производство. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-03-21T05:30
Рассуждая о возможной сделке Украины с Израилем, Ищенко пояснил, что Зеленский рассчитывает на конкретную поддержку. Он предлагает союзникам научить их производить дешевые БПЛА для борьбы с иранскими дронами.
"Зеленский даже говорит на какую поддержку рассчитывает. Он говорит, "друзья, вы тратите жутко дорогие ракеты на то, чтобы сбивать дешевые иранские беспилотники, которых к тому же мало. Давайте, мы вас научим производить тысячи дешевых беспилотников, которыми вы будете сбивать иранские, а дорогие ракеты останутся, и вы с нами ими поделитесь", — заявил политолог.
По словам эксперта, Израиль может заинтересоваться таким предложением. Украинские дроны могли бы усилить израильскую ПВО и сэкономить миллионы долларов. США Зеленскому не нужны, а Израилю он, возможно, пригодится.
Ищенко подчеркнул, что для Киева важна любая интернационализация конфликта. "Поэтому Зеленский лезет в любой конфликт, так как ему любая интернационализация выгодна. Чем больше конфликтов, в которые втянута Украина, тем лучше", — резюмировал собеседник издания.