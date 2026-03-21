Рейдернули рейдеров, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 21 марта

Украинские силовики окружили Владимирский собор в Киеве и не пропускают туда представителей "Киевского патриархата". Под предлогом прощания с Филаретом у "Киевского патриархата" забрали Владимирский Собор. Украинские военные продолжают атаковать регионы России

После смерти лидера "Киевского патриархата" Михаила Денисенко, более известного как Филарет, украинская полиция оцепила главный храм этой структуры."Не успело ещё остыть тело умершего сегодня главы УПЦ КП Филарета Денисенко, как в ПЦУ начали спецоперацию по окончательной ликвидации детища покойного - "Киевского патриархата". Сразу после смерти, Епифаний и Ко (лидеры раскольничьей "Православной церкви Украины" Сергей Думенко и его окружение - Ред.) фактически захватили тело своего почившего наставника. Даже несмотря на то, что Филарет категорически запретил отпевать себя в "ПЦУ", Думенко ограничил доступ к умершему иерархам УПЦ КП, демонстративно распорядившись о первых заупокойных мероприятиях именно в Архангело-Михайловском Златоверхом монастыре "ПЦУ", а не во Владимирском соборе "УПЦ КП", который долгое время был кафедральным храмом Филарета", – указывалось в публикации телеграм-канала Raskolam.net.Авторы сообщили, что плачевно для "Киевского патриархата" обстоят и дела с самим собором."Крайне плачевно обстоят дела и с самим Владимирским собором Киева. Ещё сутра [20 марта] возле храма был приставлен наряд полиции, а уже к вечеру собор был фактически оцеплён правоохранителями. Цель таких "мероприятий" одна - не допустить собрания иерархов "УПЦ КП" и, в последствии, передать сам собор и прилежащие административные помещения в собственность "ПЦУ"", – отмечалось в публикации.Также цитировался глава Сумской епархии "Киевского патриархата" Никодим Кобзарь, который является одним из противников растворения "Киевского патриархата" в "ПЦУ", который сообщил, что доступ к Владимирскому собору полностью ограничен"Иерархи, которые собрались для того, чтобы избрать местоблюстителя, не смогли попасть внутрь и полноценно провести своё собрание", – сообщил канал.При этом на само украинское государство отнеслось к смерти Филарета буднично."Показательно, что к смерти самого Филарета в государстве относятся как к рядовому и непримечательному событию. На фоне тех почестей, которые последние несколько дней воздаются почившему Патриарху Грузинскому Илье, в Украине отношение к смерти родоначальника непризнанной автокефальной структуры, мягко говоря, будничное. Естественно, в день похорон, будет много пафоса: хвалебные речи, большие букеты цветов, может быть, даже почётный караул. Однако искренне провести в последний путь своего главу придёт значительно меньше людей, чем кто-то мог бы себе представить. А в это время, на заднем фоне, будет происходить "дерибан" остатков имущества покойного Филарета его бывшими учениками и окончательное поглощение "УПЦ КП"", – указывалось в публикации.Примечательно также, что на заре создания "Киевского патриархата" эта структура печально прославилась рейдерством – её сторонники и "клир" при помощи группировок украинских националистов захватывали храмы каноничной Украинской православной церкви. К примеру, тот же главный храм "КП" – Владимирский собор – также был захвачен у УПЦ. Теперь же у самого "Киевского патриархата" отбирает храм созданная его бывшими членами раскольничья "Православная церковь Украины".Удары и налётыУтром 21 марта Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников на регионы России."В течение прошедшей ночи в период с 23:00 по московскому времени 20 марта текущего года до 07:00 по московскому времени 21 марта текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 283 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Тульской, Рязанской, Курской, Саратовской, Самарской областей, Республиками Крым, Татарстан и Московского региона", – отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров заявил, что в результате украинской атаки получили ранения два человека."Очередная атака БПЛА на Башкортостан. Беспилотники сбиты в районе нефтеперерабатывающих заводов Уфы. Два из них упали на строящийся дом в микрорайоне Затон. В результате произошло возгорание утеплителя. Прибывшие пожарные МЧС оперативно ликвидировали огонь. Два строителя получили легкие травмы, госпитализация не потребовалась", – указал он.Как сообщило Управление по документированию военных преступлений Украины Администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины один раз атаковали на ясиноватском направлении, выпустив один боеприпас. Ранения получили три человека. Повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили 25 снарядов из ствольной артиллерии по этому региону России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 25 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 8; Подстепное — 4; Новая Каховка — 3; Каховка — 6; Днепряны — 4", – указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Козачьи Лагеря, Саги, Алёшки, Голая Пристань и Песчановка.Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.Утром 21 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Над Алексеевским округом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Без повреждений. В Белгородском округе посёлок Октябрьский, сёла Николаевка и Отрадное атакованы 4 беспилотниками, один из которых сбит. В селе Николаевка повреждён объект инфраструктуры, в посёлке Октябрьский — линия электропередачи", – указывалось в сводке.Над Борисовским округом сбит беспилотник самолётного типа. Последствий нет."В Валуйском округе село Борки и хутор Барвинок подверглись атакам 4 беспилотников, один из которых сбит. В селе Борки при отражении атаки беспилотника ранены два бойца "Орлана". Пострадавшим оказана помощь в Валуйской ЦРБ, лечение продолжают амбулаторно. В хуторе Барвинок повреждён частный дом, в селе Борки — автобус", – писал Гладков.Над Вейделевским округом сбиты 3 беспилотника. Повреждений нет.В Волоконовском округе село Фощеватово атаковано одним беспилотником. Также над округом сбиты 2 БПЛА. Без последствий."В Грайворонском округе по городу Грайворон, сёлам Головчино, Дунайка и Мощеное совершены атаки 11 беспилотников, 2 из которых сбиты. В городе Грайворон в результате детонации дрона ранена женщина. Пострадавшая в тяжёлом состоянии госпитализирована в городскую больницу №2 г. Белгорода", – сообщил губернатор.В селе Дунайка повреждены социальный объект и 2 автомобиля, в Грайвороне — машина и МКД."В Корочанском округе сёла Бехтеевка, Заячье и Погореловка атакованы 3 беспилотниками, один из которых сбит. В селе Погореловка повреждён инфраструктурный объект. Вчера за медицинской помощью обратилась ещё одна 16-летняя девушка, пострадавшая от детонации беспилотника возле социального объекта в Короче 17 марта. У неё диагностировали слепое осколочное ранение стопы. После оказания помощи отпущена на амбулаторное лечение", – писал губернатор.В Краснояружском округе по сёлам Колотиловка и Староселье нанесены удары 24 беспилотников. Информация о последствиях уточняется.Над Новооскольским округом сбит один беспилотник самолётного типа. Над Ровеньским округом системой ПВО сбит беспилотник. Над Старооскольским округом сбит беспилотник самолётного типа. Во всех случаях обошлось без последствий.В Шебекинском округе по городу Шебекино, сёлам Архангельское, Вознесеновка, Графовка, Зимовное, Маломихайловка, Новая Таволжанка, Пристень и Ржевка произведены атаки 30 беспилотников, 15 из которых сбиты и подавлены."В селе Вознесеновка при детонации FPV-дрона ранены двое мужчин. Пострадавшие продолжают лечение амбулаторно. На месте атаки повреждены частный дом, автомобиль и линия электропередачи. Поздно вечером в селе Вознесеновка от удара дрона по автомобилю ранен мужчина. Помощь оказана, госпитализация не потребовалась. Машина уничтожена огнём", – сообщил Гладков.В городе Шебекино повреждены помещение предприятия, 2 грузовых и легковой автомобили, в селе Новая Таволжанка — хозпостройка, машина и частный дом, в селе Пристень — частный дом, в селе Маломихайловка — забор домовладения, в селе Вознесеновка — 2 ГАЗели и частный дом.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Подробнее о жизненном пути Филарета – в статье Василия Стоякина "Лжепатриарх Филарет: жизнь раскольника".

