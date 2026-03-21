Европейцы не хотят встревать в этот конфликт: политолог о позиции ЕС на Ближнем Востоке
Европейцы не хотят ввязываться в конфликт на Ближнем Востоке. Им это невыгодно и неинтересно, но Украину в этом стремлении поддерживает Эммануэль Макрон. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
04:45 21.03.2026
 
Европейцы не хотят ввязываться в конфликт на Ближнем Востоке. Им это невыгодно и неинтересно, но Украину в этом стремлении поддерживает Эммануэль Макрон. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос о том, что Зеленский рассчитывает получить, став участником войны на Ближнем Востоке, Ищенко отметил, что украинского лидера поддерживают европейские друзья.
"И он уже является не просто противником России по вопросу каких-то территорий, которые никому не интересны, а участником большой геополитической игры. Это повышает его статус. И поэтому его здесь поддерживают его друзья из Европы, особенно [президент Франции Эммануэль] Макрон", — заявил Ищенко.
По его словам, европейцы не хотят воевать сами. "Сами европейцы не хотят в этот конфликт встревать. Им это невыгодно и неинтересно. Украина же, ввязываясь в этот конфликт, не получает никаких дополнительных ударов в ответ, но получает дополнительный политический бонус", — пояснил эксперт.
Он добавил, что у Украины появляются новые союзники. "У нее появляются новые геополитические союзники. Самое главное, что Россия у них тоже враг", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Зеленский хочет повоевать с Ираном, чтобы еще больше втянуть США в конфликт с Россией" на сайте Украина.ру.
О том, чем может закончиться война США против Ирана — в материале "Сергей Богачев: Если Россия не сможет примирить США и Иран, их война пойдет по очень опасному сценарию" на сайте Украина.ру.
06:15"Зеленский так и рвется на Ближний Восток": Ищенко о том, будет ли Иран воевать с Украиной
06:00Наступление увязло в городских боях: Рожин рассказал о провале атак ВСУ под Купянском
05:45Освобождение Славянска и Краматорска будет означать освобождение всего Донбасса — военный эксперт
05:30"Зеленский лезет в любой конфликт": Ищенко о возможной сделке Украины с Израилем по БПЛА
05:15"Зона безопасности": военный эксперт о расширении контроля в Харьковской и Сумской областях
05:00"Обращать потери в ресурс для выживания": Серенко про уникальную особенность иранского общества
04:45Европейцы не хотят встревать в этот конфликт: политолог о позиции ЕС на Ближнем Востоке
04:30"Все ждут изменений после выхода зеленки": Борис Рожин о позиционных боях под Купянском
04:15"Он становится участником большой игры": Ищенко о том, зачем Зеленский лезет в конфликт с Ираном
04:00Дроны-ПВО по системе "выстрелил и забыл": эксперт о способах защиты от вражеских БПЛА
00:22После иранской ракетной атаки на военной базе ЦАХАЛ зафиксирован пожар
00:19Дмитриев назвал фейком сообщение Politico о предложении России США по разведданным
00:15Иран нанес ракетные удары по центральному Израилю
00:12В Киеве жители перекрыли дорогу из-за счетов за электричество
00:09Новый удар нанесен по городу Тростянец Сумской области
00:07На Украине детей принуждают к участию в "общенациональной минуте молчания"
23:36Трамп заявил, что США не интересует Ормузский пролив
23:33За три часа средства ПВО уничтожили 66 украинских беспилотников над девятью регионами РФ
23:23Во Львовской области сотрудники ТЦК применили силу к женщинам
23:06Комбриг ВСУ заявил о нехватке украинских операторов дронов и наборе англоязычных иностранцев
Лента новостейМолния