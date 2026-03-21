"Добровольная изоляция": немецкая пресса предрекает ЕС опасный поворот

"Добровольная изоляция": немецкая пресса предрекает ЕС опасный поворот - 21.03.2026 Украина.ру

"Добровольная изоляция": немецкая пресса предрекает ЕС опасный поворот

Европейский союз (ЕС), фактически приняв решение отказаться от международного права в ходе состоявшегося 20 марта саммита, усложнит своё положение в противостоянии с Россией. Такое мнение 21 марта приводит немецкая газета Junge Welt

2026-03-21T12:24

2026-03-21T12:24

2026-03-21T12:24

ЕС, по мнению обозревателей немецкой газеты Junge Welt, принял на саммите 20 марта решение, которое может обернуться против него самого. Отказавшись от обязательности международного права для себя и для США, Брюссель лишь усложнил собственную позицию в противостоянии с Россией.Издание отмечает, что ЕС перестал классифицировать международное право как обязательное для США, одновременно освобождая себя от его действия. По мнению авторов публикации, подобный подход чреват серьёзными последствиями для самого союза."Тот факт, что ЕС заявляет о правовой свободе в то время, как он сам испытывает трудности, а его члены препятствуют тому, что считается решающей борьбой против России... делает положение союза только более опасным", — подчёркивается в статье.20 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выступил против предоставления Украине кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро. По информации Politico, лидерам стран ЕС не удалось изменить позицию венгерского премьера ни жёсткими заявлениями, ни поиском компромиссных решений. Подробнее в материале Politico: Орбан вновь заблокировал кредит Украине от Евросоюза на 90 миллиардов евроБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украинская делегация в США, бумажный тигр НАТО. Хроника событий на утро 21 мартаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

россия

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, ес, politico, нато, украина, виктор орбан