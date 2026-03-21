"Добровольная изоляция": немецкая пресса предрекает ЕС опасный поворот - 21.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260321/dobrovolnaya-izolyatsiya-nemetskaya-pressa-predrekaet-es-opasnyy-povorot--1077039829.html
"Добровольная изоляция": немецкая пресса предрекает ЕС опасный поворот
Европейский союз (ЕС), фактически приняв решение отказаться от международного права в ходе состоявшегося 20 марта саммита, усложнит своё положение в противостоянии с Россией. Такое мнение 21 марта приводит немецкая газета Junge Welt
2026-03-21T12:24
новости
россия
сша
ес
politico
нато
украина
виктор орбан
"Добровольная изоляция": немецкая пресса предрекает ЕС опасный поворот

12:24 21.03.2026
 
© AP / Virginia Mayo
- РИА Новости, 1920, 21.03.2026
© AP / Virginia Mayo
Читать в
ДзенTelegram
Европейский союз (ЕС), фактически приняв решение отказаться от международного права в ходе состоявшегося 20 марта саммита, усложнит своё положение в противостоянии с Россией. Такое мнение 21 марта приводит немецкая газета Junge Welt
ЕС, по мнению обозревателей немецкой газеты Junge Welt, принял на саммите 20 марта решение, которое может обернуться против него самого. Отказавшись от обязательности международного права для себя и для США, Брюссель лишь усложнил собственную позицию в противостоянии с Россией.
Издание отмечает, что ЕС перестал классифицировать международное право как обязательное для США, одновременно освобождая себя от его действия. По мнению авторов публикации, подобный подход чреват серьёзными последствиями для самого союза.
"Тот факт, что ЕС заявляет о правовой свободе в то время, как он сам испытывает трудности, а его члены препятствуют тому, что считается решающей борьбой против России... делает положение союза только более опасным", — подчёркивается в статье.
20 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выступил против предоставления Украине кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро. По информации Politico, лидерам стран ЕС не удалось изменить позицию венгерского премьера ни жёсткими заявлениями, ни поиском компромиссных решений. Подробнее в материале Politico: Орбан вновь заблокировал кредит Украине от Евросоюза на 90 миллиардов евро
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украинская делегация в США, бумажный тигр НАТО. Хроника событий на утро 21 марта
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияСШАЕСPoliticoНАТОУкраинаВиктор Орбан
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
13:43Бен Стимсон: Я приехал, чтобы помочь народу Донбасса бороться с фашизмом
13:23Архитектор ненависти. Как риторика львовского журналиста Остапа Дроздова помогла довести Украину до войны
13:00Рейдернули рейдеров, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 21 марта
13:00"Мистер нет" 2.0 с мировым чувством юмора: Сергей Лавров отмечает день рождения
12:24"Добровольная изоляция": немецкая пресса предрекает ЕС опасный поворот
12:13AD: Путин получил геополитическое преимущество на фоне ближневосточного конфликта и проблем Украины
12:05В центре Москвы произошла потасовка у синагоги
11:49Украина не будет проводить выборы в 2026 году. Главное к этому часу
11:34"Рося" из Новороссии: Я пою для братьев!
11:28"Чёрная метка" для Зеленского
10:42"Мир на грани": президент Сербии назвал сценарий, который может привести к ядерному удару
10:19Путин поздравил руководство Ирана с Наврузом и подтвердил прочность российско-иранских отношений
10:02Убыточное кино в России, запрет русского балета в Италии и что украл Британский музей? События культуры
09:47Установлены точки запуска дронов "Лютый" при атаке на Башкирию. Главное к этому часу
09:37Украинская делегация в США, бумажный тигр НАТО. Хроника событий на утро 21 марта
09:36Кто-то говорил, что я молодец, а кто-то - дурак, - директор школы Сергей Митягин о том, как ушел на войну
09:25Украинская делегация прибыла в Майами для переговоров с Уиткоффом и Кушнером. Главное к этому часу
09:23Убить побольше людей и продолжить войну. Циничное нападение на Брянск и его последствия
09:09Виртуальные победы Зеленского и реальное продвижение ВС РФ. Что говорят на Украине о ситуации на фронте
08:46Пес "Амур" и его хозяева. В роте РЭБ "Север" есть свой четвероногий друг
Лента новостейМолния