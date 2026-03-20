Politico: Орбан вновь заблокировал кредит Украине от Евросоюза на 90 миллиардов евро - 20.03.2026 Украина.ру
Politico: Орбан вновь заблокировал кредит Украине от Евросоюза на 90 миллиардов евро
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь заблокировал выделение Украине кредита Европейского союза в размере 90 миллиардов евро. Как сообщает издание Politico, главы государств ЕС не смогли убедить венгерского лидера ни жёсткой критикой, ни попытками компромисса
2026-03-20T17:58
Обсуждение вопроса проходило на саммите Европейского совета в Брюсселе. По информации Politico, Орбан оказался в изоляции, а лидеры стран ЕС разделились на тех, кто пытался воздействовать на него жёсткой критикой, и тех, кто выбрал мягкий подход.
Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил: "Никто не может шантажировать Европейский совет, никто не может шантажировать европейские институты. То, что делает Венгрия, – абсолютно неприемлемо". Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что отказ Орбана нарушает фундаментальные принципы сотрудничества и подрывает доверие между странами ЕС.
Венгерский премьер отказался выполнить обещание, данное в декабре, и увязал выделение кредита Украине с восстановлением нефтепровода "Дружба", повреждённого, по данным издания, в январе в результате удара российского дрона.
Орбан заявил, что благодаря его позиции "санкции против Венгрии были сняты", и он "защитил интересы страны". В то же время, по информации Кошты, трубопровод подвергался атакам 23 раза с начала специальной военной операции на Украине.
Попытки лидеров Италии и Бельгии уговорить Орбана мягким тоном не принесли результата. Как сообщается, выступление Владимира Зеленского по видеосвязи только усугубило атмосферу. По словам участников встречи, украинский лидер занял жёсткую позицию, не идя на уступки по ремонту "Дружбы", что привело к прекращению обсуждения через 90 минут.
